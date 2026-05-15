Receta de bomba de papa con carne, rápida y fácil

La bomba de papa con carne es una preparación de la cocina popular argentina que combina puré de papas condimentado con un relleno de carne picada rehogada con cebolla y morrón. El plato tiene raíces en la tradición culinaria italiana y fue adoptado por la gastronomía local, donde se convirtió en una opción habitual para entradas, reuniones informales y cenas rápidas.
Su popularidad se sostiene en la accesibilidad de sus ingredientes, que suelen estar disponibles en cualquier despensa, y en la facilidad de adaptarlos según el gusto de cada familia, lo cual permite una amplia variedad a la hora de prepararlas.
Receta de bomba de papa con carne
La mezcla se moldea en forma de esfera, se reboza en huevo y pan rallado, y se fríe hasta obtener una corteza dorada y una textura interior suave. La preparación no requiere técnicas complejas: el puré debe tener una consistencia firme para poder moldearse sin que se desarme durante la fritura. El relleno de carne picada se cocina por separado con cebolla, morrón y condimentos a elección antes de integrarse al conjunto.
Una vez formadas las esferas, el doble rebozado —primero en huevo batido y luego en pan rallado— garantiza la cobertura crujiente que caracteriza al plato. La cocción se realiza en aceite caliente, con temperatura suficiente para sellar el exterior de forma uniforme sin que el interior pierda su jugosidad.
El resultado es una preparación que puede servirse como plato principal acompañado de ensalada, o como parte de una picada junto a otras preparaciones frías y calientes, lo que la convierte en una opción versátil para distintas ocasiones.
Tiempo de preparación
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 20 minutos
En total, el tiempo de preparación lleva unos 50 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 400 gr de carne picada (vacuna, preferentemente magra)
- 2 cebollas chicas
- 1 morrón rojo
- 2 huevos (1 para el relleno, 1 para rebozar)
- 50 gr de queso rallado (opcional, para el puré)
- 100 gr de pan rallado
- 1 diente de ajo
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional, para el puré)
- Aceite para freír (cantidad necesaria)
- 1 cucharada de perejil picado
Cómo hacer bomba de papa con carne, paso a paso
- Pelar y cortar las papas en cubos.
- Hervir las papas en agua con sal hasta que estén tiernas.
- Escurrir las papas y pisar para hacer un puré; agregar sal, pimienta y nuez moscada.
- Dejar enfriar el puré hasta que esté compacto.
- Picar cebolla, morrón y ajo en cubos pequeños.
- Saltear la cebolla, el morrón y el ajo en una sartén con aceite hasta que estén blandos.
- Incorporar la carne picada a la sartén, desarmar los grumos y cocinar hasta que cambie de color; condimentar con sal y pimienta, y agregar perejil picado al final. Dejar enfriar.
- Tomar porciones de puré, aplanar en la mano formando un disco y colocar una cucharada de relleno en el centro; cerrar formando una bola.
- Pasar cada bola por huevo batido y luego por pan rallado, presionando para compactar.
- Calentar abundante aceite a 170-180°C y freír las bombas en tandas hasta dorar; escurrir sobre papel absorbente y servir calientes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta de bomba de papa con carne rinde aproximadamente 6 porciones (unas 12 bombas de tamaño mediano).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 12 gr
- Carbohidratos: 38 gr
- Proteínas: 16 gr
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, ya fritas y bien enfriadas, separadas por papel manteca. Para recalentar, llevar al horno fuerte hasta que estén bien calientes y crocantes.
