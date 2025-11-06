Tendencias

Cómo elegir el sánguche perfecto para cada momento del día: las claves de un chef argentino

Versátiles, prácticas y adaptables, estas recetas ocupan un lugar central en la rutina diaria y ofrecen infinitas combinaciones para satisfacer todo tipo de gustos en reuniones o a solas. Lele Cristóbal comparte sus recomendaciones para preparar versiones irresistibles

Guardar
La facilidad de preparación y
La facilidad de preparación y transporte hacen del sánguche una elección equilibrada y rápida, ideal para quienes necesitan complementar sus comidas con opciones adaptables en desayuno, almuerzo, merienda o cena (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad y practicidad son la esencia del sánguche, características que lo han convertido en una elección universal. Su formato sencillo permite disfrutarlo en desayunos, almuerzos, meriendas o cenas, y su facilidad tanto de preparación como de transporte lo vuelve ideal para quienes buscan una comida rápida y equilibrada.

Además, la variedad de combinaciones —posibles con ingredientes fríos o calientes, dulces o salados— amplía las alternativas disponibles y permite adaptar cada receta al gusto, la disponibilidad y el tiempo de cada persona. Gracias a estas cualidades, el sánguche no solo se integra naturalmente en la rutina diaria, sino que también se transforma en una opción práctica y flexible para reuniones, encuentros con amigos o comidas en familia.

El pasado 3 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de este plato, una fecha que da pie a la Semana del Sánguche y que subraya la importancia de este emblema gastronómico, cuya popularidad traspasa fronteras y culturas.

El chef Lele Cristóbal, referente de la gastronomía argentina, compartió con Infobae su visión sobre cómo el sánguche puede acompañar cada momento del día. Para el desayuno, destacó el tostado de jamón y queso como su elección predilecta. “A mí, personalmente, a la mañana un tostado de jamón y queso me encanta. Creo que es el mejor horario para comer un tostadito. Cuando te levantás, un prensado de jamón, queso y manteca me encanta”, dijo el chef.

El chef argentino Lele Cristóbal
El chef argentino Lele Cristóbal comparte que el sánguche puede acompañar cualquier comida, desde un desayuno con tostado de jamón y queso hasta cenas y picadas con combinaciones más audaces e innovadoras

Además, reveló algunos secretos para realzar este clásico: “En la Parada Sanguchera hacemos uno con pan tipo hamburguesa, aunque un poco más finito. Lo untamos con manteca de ambos lados, lo rellenamos con jamón y queso, y lo tostamos solo de un lado. Queda buenísimo, porque la manteca se derrite y al tostarlo se carameliza. El tostadito de jamón y queso con manteca para mí es la bomba”.

Al mediodía, el chef opta por un pebete de milanesa, una combinación que considera perfecta para esa franja horaria. “Al mediodía, un pebete de milanesa me parece ideal. Lechuga, tomate, mayonesa y milanesa de carne. Es un gran sánguche que va en cualquier horario, pero al mediodía siento que como algo más liviano. A mí me gusta bastante clásico, sin conservas”, explicó Lele a Infobae. Esta versión, sencilla y sin ingredientes en conserva, responde a la búsqueda de una comida sabrosa pero ligera.

Para la merienda, después del mediodía, el antojo de una hamburguesa se impone en la preferencia del chef. “A la hora de la merienda me da ganas de una buena hamburguesa. Prefiero que sea doble carne, doble queso, panceta y nada más. Clásica, fácil de comer, sin mucho enchastre”, detalló Cristóbal. Y subrayó la importancia de la simpleza y la practicidad en este momento del día.

La rutina diaria y las
La rutina diaria y las reuniones con amigos pueden resolverse fácilmente con sánguches, su formato permite servirlos en cualquier contexto y satisfacer los gustos de todos los comensales (Imagen ilustrativa Infobae)

La noche, en cambio, invita a explorar sabores más intensos o a experimentar con nuevas combinaciones. Lele señaló que, en verano, el sánguche de salame es su favorito, acompañado de bebidas como cerveza o fernet.

“A la noche suele aparecer el antojo de un sánguche de vuelta. Si es verano, el de salame me encanta. Puede ser con una birra o con un fernet, con salame, queso, ajíes en vinagre, o salame, queso, pepino y mostaza”, relató el chef a Infobae. Cuando el deseo de cocinar se hace presente, Lele elige preparar pollo frito en pan de brioche, acompañado de pepinos en conserva y una mezcla de gochujang con mayonesa, combinación que, según él, “queda buenísimo”.

Por qué el sánguche es un emblema global

La multiplicidad de opciones y la facilidad para reinventarse han consolidado al sánguche como un símbolo de la gastronomía mundial, capaz de satisfacer los gustos más variados y de acompañar cada instante del día con propuestas que van desde lo clásico hasta lo innovador.

La multiplicidad de opciones y
La multiplicidad de opciones y alternativas en los sánguches responde a la demanda de comidas rápidas y equilibradas, acomodándose al gusto y la rutina de cada persona

“Para la gente que tiene poco tiempo, y especialmente para los gastronómicos, el sánguche es la mejor opción, porque lo comés de parado en cualquier lado. El mito de que el cocinero come comida rebuscada o sofisticada es mentira. Si entrás a una cocina a las once y media o doce de la noche, vas a ver a todos los cocineros con algo metido adentro de un pan, comiendo de costado, al lado de una heladera o de un horno”, reflexionó Lele.

Y cerró: “A mí me pasó desde chico, desde que empecé a trabajar en cocina: comer a las apuradas, medio de parado, mientras terminás de limpiar o vas cerrando el servicio, ir comiendo algo entre dos panes. Me parece que eso es sensacional”.

Temas Relacionados

SángucheSándwichLele CristobalRecetasúltimas noticias

Últimas Noticias

Mia Goth y su impacto en la moda: cuáles fueron los looks más icónicos de la actriz de Frankenstein

Sus elecciones de vestuario, desde diseños minimalistas hasta combinaciones audaces de texturas y transparencias, marcaron tendencia en eventos internacionales y reflejan una identidad visual única

Mia Goth y su impacto

Cuál es el impacto de mover las manos al comunicar y cómo lograr un mensaje eficaz, según la ciencia

Un estudio internacional identificó que el uso estratégico de determinados gestos ayuda a mejorar la comprensión y la percepción de credibilidad

Cuál es el impacto de

Receta de bannock, rápida y fácil

Un plato tradicional escocés adoptado por comunidades indígenas permite preparar un pan esponjoso en solo 25 minutos, sin levadura ni complicaciones, ideal para acompañar comidas o disfrutar recién hecho

Receta de bannock, rápida y

Estilo Johnny Depp: de la impronta de Keith Richards al dandy contracultural que define una estética

La combinación de accesorios como sombreros pañuelos y anillos, forja su identidad más rock star

Estilo Johnny Depp: de la

Cuáles son las claves para la longevidad saludable de Jaclyn Smith, estrella de Los Ángeles de Charlie

A los 80 años, la actriz estadounidense mantiene una vida activa centrada en la alimentación natural y la práctica de ejercicio adaptado a sus necesidades

Cuáles son las claves para
DEPORTES
Impacto en el boxeo: la

Impacto en el boxeo: la grave denuncia contra Gervonta Davis que provocó la suspensión de su millonario combate ante Jake Paul

Con nuevo esquema, la vuelta de dos piezas clave y a la espera de una figura: los once de River que imagina Gallardo ante Boca

Las dos impresionantes atajadas del Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa por la Europa League

Boca Juniors se entrenó en La Bombonera: el equipo que probó Claudio Úbeda de cara al Superclásico ante River Plate

El video del enojo de Faustino Oro tras ser eliminado del Mundial de Ajedrez y el impactante elogio de su rival: “Es un prodigio”

TELESHOW
Franco Colapinto subió un video

Franco Colapinto subió un video montando a caballo con música de Wanda Nara, revolucionó las redes y lo silenció

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se viralizaron las primeras imágenes de la serie biográfica de Silvina Luna

Lali Espósito celebró el primer trailer de su documental: “No voy a ser lo que otros quieren que yo sea”

Charlotte Caniggia reveló la verdad sobre ser botinera: “Nada es lo que parece”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: el MAS expulsó al

Bolivia: el MAS expulsó al presidente saliente Luis Arce en medio de acusaciones de corrupción

Los accionistas de Tesla aprobaron un plan de compensación para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

El CEO de OpenAI pidió a los gobiernos que inviertan en infraestructuras de Inteligencia Artificial

Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos ex militares colombianos por combatir en Ucrania

Un aeropuerto internacional de Suecia suspendió sus operaciones tras detectar drones en las inmediaciones