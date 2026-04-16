Cuáles son los ejercicios recomendados para corregir la postura y prevenir molestias

Los especialistas en salud física recomiendan prácticas regulares de fortalecimiento muscular y movilidad para prevenir dolencias asociadas a la mala alineación corporal, destacando que la constancia aporta beneficios en la función muscular y el bienestar cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de la postura corporal resulta fundamental en la vida diaria, especialmente para quienes pasan muchas horas sentados o utilizan dispositivos electrónicos. De acuerdo con Harvard Health Publishing, mantener una alineación adecuada previene dolores de espalda y cuello, mejora la respiración y ayuda a evitar lesiones a largo plazo. Los expertos en fisioterapia coinciden en que ejercicios simples y regulares pueden corregir la postura y reeducar patrones de movimiento inadecuados sin necesidad de acudir a un gimnasio.

¿Por qué es importante cuidar la postura?

Según la revista científica Metabolic y el Centro de Fisioterapia y Salud Aris, clínica especializada en rehabilitación física de España, una postura correcta contribuye a la salud muscular y al funcionamiento óptimo de los órganos internos.

El ejercicio terapéutico facilita la distribución equilibrada del peso corporal y reduce la sobrecarga en zonas vulnerables como la zona lumbar o el cuello. Por su parte, la Harvard Medical School advierte que la “postura encorvada” no es solo un problema estético; puede comprometer la capacidad pulmonar y presionar el tracto digestivo. Como enfatizan especialistas de instituciones como Synergy, la desalineación prolongada genera cambios estructurales en la columna, lo que dificulta su corrección en etapas posteriores. Por ello, actuar de manera preventiva es determinante para evitar el dolor crónico.

Los especialistas señalan que la prevención y el tratamiento temprano son determinantes para evitar dolor crónico y complicaciones. “La desalineación prolongada puede generar cambios estructurales en la columna, dificultando su corrección en etapas posteriores. Por eso, es fundamental actuar de manera preventiva y adoptar hábitos saludables cuanto antes”, enfatizan desde Synergy.

La combinación de ejercicios como plancha abdominal, estiramiento de pecho y retracción escapular contribuye a la estabilidad de la columna y disminuye el riesgo de molestias persistentes, según centros de fisioterapia y clínica especializada en rehabilitación física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios recomendados para mejorar la postura

Corregir la postura no consiste únicamente en enderezar la espalda, sino en fortalecer los músculos de soporte y aumentar la movilidad articular. El estiramiento de pecho, el puente de glúteos y la plancha abdominal se destacan entre los ejercicios más eficaces para lograr una alineación equilibrada, según el Centro de Fisioterapia y Salud Aris. El estiramiento de pecho ayuda a contrarrestar la postura encorvada y favorece que los hombros recuperen su posición natural. Colocar el antebrazo en la pared y girar suavemente el torso permite liberar la tensión acumulada en los músculos pectorales.

El puente de glúteos fortalece el core y la zona lumbar, dos áreas esenciales para la estabilidad corporal. Este ejercicio se realiza tumbado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, elevando la pelvis hasta alinear rodillas, caderas y hombros. Mantener la posición algunos segundos y repetir la secuencia mejora la estabilidad de la columna.

Los profesionales de Synergy recomiendan especialmente la plancha abdominal como uno de los ejercicios más completos para fortalecer el core y optimizar la postura. El ejercicio consiste en mantener el cuerpo recto, apoyado sobre antebrazos y puntas de los pies, evitando que la espalda se hunda o se eleve en exceso. La progresión en la duración de la plancha incrementa la fuerza y la resistencia de los músculos profundos del abdomen y la espalda.

Movilidad y estiramientos complementarios

La adopción constante de hábitos ergonómicos y entrenamiento específico ayuda a evitar sobrecargas en espalda y cuello, reduciendo la probabilidad de desarrollar complicaciones a largo plazo, según autoridades en fisioterapia y salud integral consultadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adicionalmente, se aconseja incluir ejercicios como la retracción escapular y el estiramiento del cuello. La retracción escapular, que implica juntar los omóplatos hacia atrás y abajo, fortalece los músculos dorsales y ayuda a corregir la tendencia a llevar los hombros hacia adelante. Es posible realizar este ejercicio sentado o de pie, lo que resulta útil para quienes trabajan muchas horas frente a una pantalla.

El estiramiento del cuello contribuye a aliviar tensiones y mejorar la movilidad. Inclinar la cabeza hacia cada lado, acercando la oreja al hombro y manteniendo la posición unos segundos, ayuda a liberar la rigidez derivada del uso de dispositivos móviles o del estrés postural diario.

De acuerdo con los expertos, la corrección postural debe abordarse de forma integral, con ejercicios adaptados a cada persona. La constancia y, en caso de dolor persistente, la supervisión profesional, optimizan los resultados y previenen complicaciones.

Beneficios de una postura saludable a largo plazo

La práctica regular de ejercicios para la postura no solo reduce el dolor y la rigidez, sino que mejora la circulación, la digestión y los niveles de energía diaria. De acuerdo con estudios destacados por la Harvard Medical School, una postura alineada facilita una respiración más amplia al permitir que el diafragma se expanda por completo, lo que oxigena mejor la sangre y reduce la fatiga.

Asimismo, mantener una alineación adecuada repercute en un mayor bienestar subjetivo. Según expertos de la Mayo Clinic, existe una correlación directa entre la postura erguida y la reducción de los niveles de cortisol (la hormona del estrés), lo que facilita una sensación de control corporal y autopercepción positiva. Los fisioterapeutas consultados coinciden con estos hallazgos internacionales, indicando que mantener estos hábitos no solo protege la estructura física, sino que fortalece la confianza en la realización de las actividades cotidianas, permitiendo una vida activa y libre de molestias a largo plazo.