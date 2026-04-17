El impacto de las lesiones deportivas: cómo afecta la mente de los atletas de élite

La recuperación tras una lesión de larga duración exige no solo esfuerzo físico, sino también un acompañamiento psicológico firme para manejar la frustración y el miedo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ornella Trotta, psicóloga deportiva y miembro de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Psicología de la Actividad Física y del Deporte (MP 55199), explicó a Infobae cómo las lesiones largas afectan a los atletas de alto rendimiento más allá de lo físico.

Trotta, especialista en psicología aplicada al deporte, subrayó que estos procesos pueden provocar crisis profundas relacionadas con la identidad, el bienestar emocional y la motivación para continuar en la carrera deportiva. El trabajo psicológico se consolida como un pilar imprescindible en la rehabilitación de quienes sufren este tipo de lesiones.

Según Trotta, la interrupción abrupta de la rutina de entrenamiento y competencia impacta de manera significativa en la vida de los atletas. “Una persona que tiene una rutina diaria de entrenamiento y de repente no puede hacer nada de eso entra en una crisis existencial, no sabe quién es o quién es en ese cuerpo”, expresó. De acuerdo con su experiencia, la pérdida de actividad habitual genera frustración, enojo y ansiedad, especialmente cuando la recuperación se extiende más de lo esperado.

Por otra parte, la especialista sostuvo que el acompañamiento psicológico permite manejar la ansiedad, regular las expectativas y establecer objetivos alcanzables durante la rehabilitación. “Cuando las lesiones son largas, cerca del momento de volver, aparecen el miedo y la duda sobre si rendirán como antes o si serán tenidos en cuenta”, señaló Trotta. Esta preocupación no solo afecta a futbolistas, sino también a deportistas de disciplinas individuales y colectivas, donde la presión del regreso suele ser elevada.

Importancia del abordaje multidisciplinario en la recuperación

Más allá del aspecto físico, el acompañamiento psicológico permite a los atletas manejar la ansiedad, fijar objetivos realistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trotta, quien también trabaja con la primera división de fútbol masculino del Club Estudiantes de La Plata, recalcó la relevancia de que la rehabilitación de los atletas incluya el trabajo conjunto de distintos profesionales de la salud. “El contacto entre psicólogos, fisioterapeutas y médicos permite regular las expectativas y manejar la ansiedad del deportista”, afirmó. Según la especialista, el proceso de recuperación presenta avances y retrocesos, lo que puede aumentar la frustración y el temor, por lo tanto, la coordinación y la comunicación entre los equipos de salud resultan fundamentales.

En el caso de lesiones como la ruptura de ligamentos cruzados, Trotta destacó que requieren un acompañamiento emocional constante por el tiempo y el esfuerzo que demanda su recuperación. “Una lesión de estas características, sin un abordaje integral y multidisciplinario, resulta muy difícil de sobrellevar”, manifestó. El impacto emocional puede llevar a los atletas a perder la conexión con su propio cuerpo y a experimentar una crisis de identidad, lo que complica aún más el proceso de vuelta al deporte.

Por otra parte, la especialista consideró fundamental el apoyo psicológico no solo en la etapa de rehabilitación, sino también al momento de reincorporarse al alto rendimiento. “El miedo a no volver a rendir como antes o a no ser tenidos en cuenta por entrenadores y equipos es una preocupación recurrente”, destacó. Esta incertidumbre afecta a deportistas de diferentes disciplinas, desde el atletismo hasta deportes de conjunto.

Evidencia científica y beneficios del acompañamiento emocional

Según la licenciada Ornella Trotta los atletas que carecen de acompañamiento psicológico enfrentan mayor riesgo de depresión y abandono (Instagram)

En este contexto, un estudio reciente publicado en la revista científica British Journal of Sports Medicine respalda la importancia del apoyo psicológico durante la recuperación de lesiones en atletas de alto rendimiento. Según los autores de la investigación, la intervención multidisciplinaria y el acompañamiento en salud mental aceleran la rehabilitación y disminuyen el riesgo de recaídas. El informe concluye que los deportistas que reciben apoyo emocional presentan mayores tasas de recuperación y mejor adaptación tras el regreso a la competición.

De acuerdo con la investigación, la falta de soporte psicológico aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y abandono de la actividad deportiva. El impacto emocional de una lesión prolongada afecta la confianza, la motivación y el sentido de pertenencia del deportista. Por este motivo, los especialistas recomiendan incorporar a profesionales de la psicología en los equipos médicos de clubes y federaciones.

Tanto los datos científicos como el testimonio de Trotta remarcan la necesidad de visibilizar el costado emocional de las lesiones deportivas. Si bien el trabajo psicológico se ha extendido en los últimos años, aún existen atletas que no buscan ayuda hasta atravesar una situación de crisis. “El acompañamiento de salud mental es clave para sobrellevar el proceso de recuperación, sobre todo en lesiones de larga duración”, remarcó la psicóloga.

Procesos no lineales y desafíos emocionales

Por último, la profesional afirmó que el proceso de recuperación de una lesión prolongada no resulta lineal y puede implicar avances y retrocesos. “En lesiones muy largas, a veces el atleta avanza y después debe detenerse. Esas dos semanas pueden significar mucho y generar frustración”, comentó. La especialista recomienda el acompañamiento constante y la escucha activa para alojar las emociones negativas y sostener el proceso de rehabilitación.

La experiencia profesional de Ornella Trotta y la evidencia científica coinciden en que la recuperación de los atletas de alto rendimiento lesionados requiere un abordaje integral. El soporte emocional y el trabajo interdisciplinario facilitan el retorno a la actividad y fortalecen la salud mental de los deportistas, quienes enfrentan desafíos complejos durante el proceso de rehabilitación.