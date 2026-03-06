Charles Leclerc habló por primera vez sobre la boda “pequeña y secreta” que tuvo con su esposa, la influencer Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc compartió cómo vivió su boda íntima y anticipó nuevos proyectos junto a su esposa (REUTERS/Mark Peterson)

La reciente unión de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux con un carácter discreto y familiar acaparó las miradas de los seguidores de la Fórmula 1. La pareja celebró una boda civil secreta en Mónaco el pasado 28 de febrero, apenas unos meses después de que el monegasco le propusiera matrimonio a la influencer en noviembre de 2025. Aunque la noticia se manejó con reserva, fue confirmada por ambos a través de publicaciones en Instagram y recientemente el piloto de Ferrari compartió detalles íntimos sobre el acontecimiento y los planes a futuro.

El piloto monegasco, de 28 años, y la modelo de 23, eligieron una ceremonia a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos. “Era solo para la familia, y era muy pequeño y secreto de alguna manera, que realmente disfrutamos”, explicó Leclerc durante una entrevista con la Fórmula 1 este miércoles. El propio deportista recalcó que se trató de "uno de esos días que recordaré para siempre. Y lo mismo para Alex. Y lo mismo para nuestra familia".

La historia de amor del piloto y Alexandra Saint Mleux sumó un episodio inolvidable

La boda se produjo en un contexto particular para el piloto, quien debió postergar la luna de miel por cuestiones profesionales. Apenas terminada la ceremonia, Leclerc voló a Melbourne para disputar el Gran Premio de Australia, que marca el inicio de la temporada 2026 de F1. “Ha sido bueno. Fue obviamente un día increíble, y tomó mucha positividad sobre la marcha porque fui directamente a volar aquí en Melbourne. Así que todavía estoy muy feliz y emocionado por la boda y la emoción por comenzar la carrera de mañana también”, relató el piloto, dejando en claro el impacto emocional del evento.

La influencer también dejó constancia del momento al publicar una imagen de la pareja en un balcón frente al mar, acompañada del mensaje: “No puedo esperar para casarme contigo de nuevo el próximo año”. Este mensaje aludía a la intención de ambos de celebrar una segunda boda, más grande y abierta a amigos y allegados, aunque Leclerc anticipó que “tomará algún tiempo para organizarlo adecuadamente”.

El anillo de platino que ahora porta Leclerc también fue motivo de comentario. El piloto confesó que “todavía estaba acostumbrándose a proteger su nuevo anillo de bodas”, una señal de que la experiencia matrimonial es aún reciente para ambos. Mientras tanto, la expectativa se traslada al próximo año, cuando planean reunir a un grupo más amplio de familiares y amigos para una segunda ceremonia.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se muestran juntos tras la ceremonia en un coche clásico Ferrari rojo, con su perro Leo

Ambos compartieron la emoción de la jornada con un suceso que se viralizó en redes sociales, Leclerc publicó una foto junto a su esposa y su perro Leo sentados en un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, un vehículo valorado en 35 millones de dólares que se convirtió en uno de los detalles más comentados de la boda. La elección del coche fue interpretada como un guiño a la escudería italiana, con la que el piloto compite en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Alexandra, por su parte, deslumbró en la ceremonia con un vestido de alta costura de encaje floral blanco, acompañado por un collar y aros de diamantes, así como un ramo de flores. Leclerc, en tanto, eligió un traje beige claro con corbata a juego. La pareja también hizo partícipe a su perro Leo, que lució un esmoquin negro para la ocasión. Las imágenes difundidas mostraron a los recién casados que disfrutaron del momento íntimo, intercambiaron anillos y compartieron miradas cómplices.

El piloto monegasco pospuso su luna de miel por su compromiso con la F1 que inicó en Australia (REUTERS/Hollie Adams)

La decisión de mantener la boda en un entorno privado no impidió que circularan rápidamente rumores en las redes sociales. Videos de la pareja conduciendo el Ferrari vintage y luciendo atuendos nupciales alimentaron las especulaciones, que más tarde se confirmaron con la publicación oficial en Instagram el 2 de marzo. “Un día que recordaremos para siempre. La primera parte está hecha y la segunda será el próximo año con todos nuestros primeros”, escribió Leclerc en la publicación.

La boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux, aunque discreta, no pasó inadvertida gracias al poder de las redes sociales y al interés que despierta el piloto tanto en el ámbito deportivo como en el social. La pareja dejó claro que su historia de amor aún tiene capítulos por escribirse, y que la gran celebración sigue pendiente, a la espera de que el calendario de la Fórmula 1 lo permita.