Tendencias

La revolución sensorial en las habitaciones: cómo los materiales naturales y los nuevos colores redefinen el bienestar en casa

La renovada preferencia por paredes texturadas y acabados mate transforma la atmósfera de los espacios de descanso del hogar

Guardar
Pintura acuarela de un dormitorio acogedor con cama matrimonial, edredón marrón, mesitas de noche de madera, lámparas, un banco y un armario empotrado.
El color marrón tierra y los verdes azulados intensos marcan tendencia en la decoración de habitaciones modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El giro en las tendencias de color para habitaciones marca el fin de la era del gris millennial. Los hogares se abren a tonos tierra intensos, verdes azulados profundos y blancos matizados, según la experta en color Belén Sanz, citada por Revista AD.

Actualmente, los colores y acabados más populares para pintar habitaciones —de acuerdo con la visión de expertos recogida por el medio citado— se centran en marrones tierra, verdes azulados intensos y blancos que varían con la luz.

PUBLICIDAD

Predominan las paredes con textura y acabados mate, aportando una sensación de refugio y autenticidad al hogar y apartando el gris neutro que había liderado las preferencias.

Sala de estar con sofá terracota, mesa de centro de tronco de madera, alfombra de yute y un jarrón alto con hierba de la Pampa. Arcos en las paredes.
Los acabados mate y las paredes con textura redefinen el concepto de refugio en el hogar contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gris millennial fue durante años el tono de referencia por su flexibilidad y apariencia elegante, facilitando la integración en distintos estilos y cubriendo imperfecciones. Sin embargo, como confirma Sanz a Revista AD, el público busca opciones “con matices mucho más complejos” y un toque más personal en la decoración.

PUBLICIDAD

La transición hacia el color no implica, según la especialista, que domine el maximalismo. Más bien, los consumidores eligen tonos intensos para detalles específicos, como una pared, el techo o zonas de paso, sin sobrecargar el ambiente.

“El color ahora aparece en pequeños gestos... No creo que el mercado general se haya vuelto maximalista, pero sí se percibe menos solemne”, observa Sanz, citada por Revista AD.

Nuevos colores para habitaciones: tierra, verde azulado y blanco

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los blancos matizados, como “Cloud Dancer”, aportan dinamismo y calidez a los espacios según la luz del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las propuestas más solicitadas incluyen marrones tierra, umber y ocres tostados, con “Mocha Mousse” como el color destacado de 2025. También tienen protagonismo los verdes azulados intensos, que hace poco se consideraban arriesgados para interiores.

Estos tonos densos y sofisticados buscan crear ambientes envolventes y con presencia. Según Sanz y el medio, el objetivo es reforzar la sensación de refugio del hogar y dejar atrás el carácter impersonal de los colores neutros.

El criterio predominante no busca un impacto inmediato, sino espacios acogedores y con identidad propia. Como explica la experta, “estos tonos nos enraízan”, remarcando el valor de lo duradero frente a las modas pasajeras.

Vista de un dormitorio moderno con cama hecha, mesita de noche de tronco de madera, pared de listones de madera y un gran espejo que refleja un pasillo.
Los materiales como la cal y el estuco evocan una sensación de autenticidad y conexión con la naturaleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel renovado del blanco en la decoración actual

El blanco matizado sigue siendo relevante, pero dista del blanco frío tradicional. Según Sanz, la tendencia actual privilegia blancos menos puros y más empolvados, con matices ligeros que aportan un efecto etéreo y un velo de color. “Cloud Dancer”, elegido por Pantone para 2026, ilustra esta predilección por blancos que evolucionan con la luz.

La mutabilidad de estos blancos es clave: un mismo tono puede parecer lino seco por la mañana y adquirir una apariencia cercana al vainilla al atardecer. Esta característica, antes considerada un defecto, ahora es buscada activamente, ya que permite que los colores acompañen el ciclo natural de luz y refuercen el bienestar en el hogar.

Vista de un salón moderno con sofá modular beige, cojines verdes y marrones, mesa de centro de madera oscura, puf verde y alfombra clara. Al fondo, un comedor y cocina.
El color “Mocha Mousse” se consolida como la apuesta estrella para habitaciones en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regreso de las paredes con textura y acabados orgánicos

A la renovación cromática se suma la tendencia de las paredes con textura, impulsada por el deseo de experiencias sensoriales y autenticidad en los materiales. “En un mundo saturado de pantallas e inteligencia artificial, el hogar se convierte en un refugio analógico”, apunta Sanz.

Un salón moderno con un sofá mullido de color beige, un otomán a juego, una alfombra texturizada y una lámpara de pie dorada. Un gran ventanal muestra árboles y un jardín.
La tendencia hacia paredes orgánicas responde a la búsqueda de experiencias sensoriales y bienestar en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se destacan materiales como la cal, el estuco y los acabados mate, que dejan vetas e irregularidades evocando elementos naturales. Lejos de buscar superficies lisas, los acabados orgánicos remiten al barro, la piedra o tejidos, añadiendo cuerpo y personalidad a cada espacio.

Esta transformación en los colores y texturas elegidos para pintar habitaciones responde a la búsqueda de ambientes que estimulen los sentidos y permitan una experiencia física del espacio.

Así, el color pasa de ser un simple fondo a convertirse en parte activa del confort y la identidad del hogar, según concluye Revista AD.

Temas Relacionados

TendenciaColorTexturaDecoraciónTonos neutrosDecoración de InterioresParedNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué reveló un estudio sobre el tono de voz ideal para fortalecer el vínculo con un cachorro

Científicos recomiendan usar una entonación cálida y melodiosa para potenciar la conexión emocional, la atención y el bienestar de los perros y gatos

Qué reveló un estudio sobre el tono de voz ideal para fortalecer el vínculo con un cachorro

Día Internacional del Cervecero Artesanal: cuáles son los nuevos ingredientes y estilos que desafían el paladar argentino

Referentes del sector explicaron a Infobae los cambios recientes en la producción y en las preferencias del público: uso de frutas, lúpulos poco tradicionales y cervezas de baja graduación alcohólica

Día Internacional del Cervecero Artesanal: cuáles son los nuevos ingredientes y estilos que desafían el paladar argentino

Desde comer más alimentos con fibras hasta una banda elástica en el consultorio, las claves más actualizadas para tratar las hemorroides

Una de cada cuatro personas en el mundo las padece, pero pocas saben que la mayoría de los casos se resuelven sin cirugía y con cambios simples en la dieta. La Asociación Estadounidense de Gastroenterología publicó recomendaciones sobre cómo diagnosticarlas y tratarlas, según la gravedad

Desde comer más alimentos con fibras hasta una banda elástica en el consultorio, las claves más actualizadas para tratar las hemorroides

El método de media hora al día para controlar el cortisol

Un estudio mostró cómo la actividad aeróbica regular reduce de forma significativa la hormona del estrés. Qué plan de ejercicios seguir para obtener estos beneficios

El método de media hora al día para controlar el cortisol

La reinvención de las viviendas accesibles: entre la reutilización creativa y la economía del diseño

El boom de las tiny houses y casas container conquista Argentina con estilo y bajo presupuesto

La reinvención de las viviendas accesibles: entre la reutilización creativa y la economía del diseño
DEPORTES
Franco Colapinto largará desde el 8° lugar en el GP de Miami de la Fórmula 1

Franco Colapinto largará desde el 8° lugar en el GP de Miami de la Fórmula 1

Boca Juniors le ganó 2-1 a Central Córdoba y trepó a la punta de su zona en el Torneo Apertura

Falleció Roque Avallay, notable goleador del fútbol argentino e integrante del inolvidable Huracán campeón de 1973

Naoya Inoue retuvo el título mundial en la pelea más importante de la historia del boxeo japonés: el cabezazo que lo benefició

Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y la Tabla Anual

TELESHOW
Brian Sarmiento admitió su amor por Danelik: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue ella”

Brian Sarmiento admitió su amor por Danelik: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue ella”

El emotivo viaje de Rocío Marengo y su hijo Isidro que la conecta con su infancia: “Al campo del abuelo”

El descargo de Fede Bal tras ser llamado feo en un programa: “Nunca les trabajé de lindo”

Nuevo triunfo ecuestre: Cande Tinelli ganó su categoría en una competencia hípica

El emotivo texto que la nieta de Luis Brandoni escribió a casi dos semanas de la muerte del actor: "Tu cara en todas partes"

INFOBAE AMÉRICA

De vender sándwiches a la rampa de la NASA: El ingeniero costarricense detrás del éxito de Artemis II

De vender sándwiches a la rampa de la NASA: El ingeniero costarricense detrás del éxito de Artemis II

Golpe global a redes de abuso infantil: 84 capturados, 7 en Panamá

Honduras: Empresa Privada y Fondo Monetario Internacional dialogan sobre mitigación de riesgos externos

Desde comer más alimentos con fibras hasta una banda elástica en el consultorio, las claves más actualizadas para tratar las hemorroides

República Dominicana: Abinader reconoce a figuras clave del sector laboral en la primera entrega del Premio al Mérito