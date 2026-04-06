El consumo de chocolate antes de dormir puede asociarse con alteraciones del sueño

Expertos en nutrición y medicina del sueño advierten sobre los riesgos del chocolate nocturno para quienes padecen insomnio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de chocolate en las horas previas a dormir ha generado un intenso debate entre especialistas en nutrición y sueño. Diversos estudios coinciden en que tanto el chocolate negro como el chocolate con leche contienen cafeína y teobromina, dos compuestos que pueden actuar como estimulantes y afectar la conciliación del sueño o disminuir su calidad. El sitio estadounidense de tecnología y consumo Tom’s Guide detalla que la cafeína presente en el chocolate varía según el tipo y la cantidad de cacao, siendo más elevada en las variedades oscuras. Incluso pequeñas dosis pueden influir en los patrones de sueño en personas sensibles.

Por otra parte, el chocolate blanco, que no contiene cacao sólido, carece de cafeína y, según los especialistas, su impacto sobre el sueño sería prácticamente nulo. Tom’s Guide advierte sobre los posibles efectos negativos del cacao consumido antes de dormir.

El medio británico The Independent recoge la opinión de expertos en medicina del sueño que sugieren evitar el chocolate en la noche. Esta recomendación es especialmente relevante para quienes padecen insomnio o trastornos del sueño, con el objetivo de minimizar riesgos y facilitar el descanso.

Qué riesgos señalan los expertos sobre el chocolate antes de dormir

Consumir chocolate de manera ocasional y en pequeñas cantidades no suele generar problemas de sueño en la mayoría de personas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la cafeína, la teobromina contenida en el cacao puede incrementar la frecuencia cardiaca y favorecer la vigilia. Los estudios reseñados subrayan que estos efectos pueden variar según la sensibilidad individual y la cantidad ingerida.

Un estudio publicado en la plataforma científica PubMed Central examinó los efectos de la teobromina y la cafeína, ambos presentes en el chocolate, sobre parámetros fisiológicos y calidad del sueño en adultos sanos. Los resultados mostraron que, aunque la cafeína actúa como estimulante y puede afectar el inicio y la calidad del sueño, la teobromina, en dosis altas, también contribuye a incrementar la frecuencia cardíaca y a reducir la sensación de alerta al día siguiente, especialmente en personas sensibles.

Los autores concluyeron que la moderación en el consumo de chocolate antes de dormir es recomendable para minimizar potenciales alteraciones del descanso nocturno.

Para quienes buscan mejorar su calidad de sueño, los expertos citados recomiendan prestar atención no solo al chocolate, sino también a otros alimentos y bebidas con contenido estimulante consumidos en la noche. El consumo reiterado de productos con cafeína puede alterar los ciclos normales de sueño y afectar el descanso.

Existe, sin embargo, consenso en que consumir chocolate ocasionalmente y en pequeñas cantidades no genera problemas severos en la mayoría de las personas. Los especialistas consultados por The Independent aconsejan evaluar individualmente la respuesta a cada alimento y ajustar los hábitos nocturnos en función de los síntomas.

Según la evidencia reunida, la moderación y el autocuidado resultan determinantes para evitar interferencias en el sueño asociadas al chocolate.

Qué alimentos alternativos recomiendan para la noche

Frutas como plátano y manzana, junto con cereales integrales y lácteos bajos en grasa, son alternativas recomendadas para la noche - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes sienten afinidad por los sabores dulces al final del día pueden optar por alternativas con menor incidencia sobre el sueño. Entre las opciones mencionadas por los expertos, se destacan las frutas como el plátano, la manzana o la pera, así como cereales integrales y lácteos bajos en grasa.

Expertos citados por The Independent subrayan que algunos nutrientes presentes en estos alimentos contribuyen a la síntesis de serotonina y melatonina, hormonas relacionadas con el ciclo natural del sueño. Ante cualquier consulta vinculada a insomnio o alteraciones en el descanso, se recomienda acudir a un profesional de la salud.

La adaptación de la dieta nocturna y la vigilancia sobre la ingesta de estimulantes pueden constituir una estrategia eficaz para quienes buscan mejorar la calidad del descanso sin renunciar a los pequeños placeres.