BCIE aprueba USD 155 millones para la segunda fase del programa de infraestructura vial en El Salvador

BCIE aprobó USD 155 millones para la Fase II del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana en El Salvador.(Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

El Banco Centroamericano de Integración Económica informó este martes un financiamiento de USD 155 millones para la Fase II del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana en El Salvador, una inversión destinada a más de 1,17 millones de personas en el área Metropolitana de San Salvador y el municipio de Atiquizaya, según informó el organismo regional en comunicado oficial.

El financiamiento anunciado da continuidad a la Fase I, aprobada en junio de 2025 con un monto de USD 135 millones destinados inicialmente a obras sobre el bulevar Constitución, los Próceres y la Ruta LIB12S hacia Nuevo Cuscatlán. La nueva etapa extiende las intervenciones hacia el corredor occidental y acentúa la transformación de la infraestructura metropolitana salvadoreña, en un contexto de incremento sostenido de la demanda de movilidad y conectividad territorial. Como dato diferencial, el banco regional acumula así más de USD 290 millones comprometidos exclusivamente para proyectos de red vial y movilidad urbana del territorio salvadoreño.

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El programa se estructura en tres componentes: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W desde el desvío Atiquizaya hasta el bypass de Ahuachapán, la realización de estudios y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del área Metropolitana de San Salvador, y el diseño del Corredor Oriente del mismo anillo. En el plano físico, la intervención contempla la ampliación a cuatro carriles en 7,05 kilómetros de vía, la construcción de 8.17 kilómetros de nuevas rutas y una red prevista de 30.4 kilómetros de ciclovía, proyectada como la de mayor escala en movilidad no motorizada hasta la fecha en el país.

El nuevo financiamiento beneficiará a más de 1.17 millones de personas en el Área Metropolitana de San Salvador y Atiquizaya. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

El 45,6% de reducción en tiempos de viaje redefine la movilidad en el occidente salvadoreño

Las estimaciones del BCIE prevén una reducción promedio del 45.6% en el tiempo de viaje en los tramos intervenidos. La redistribución de flujos vehiculares aliviará la saturación sobre la Carretera Panamericana y optimizará la circulación regional, con especial impacto en los principales accesos metropolitanos.

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La ampliación de la RN13W incrementará la capacidad de uno de los corredores viales más transitados del occidente, con un tránsito promedio diario anual previsto de 111,053 vehículos, de los cuales 9,023 corresponden a carga pesada. Este volumen consolidará la conectividad logística y reducirá los costos operativos tanto para el transporte comercial como para los usuarios particulares. Además, el sistema integrará soluciones de gestión inteligente del tránsito y reforzará la seguridad vial, replicando estándares implementados previamente como la instalación de 240 cámaras de detección de tráfico mediante sistemas ITS. La ejecución del programa generará 250 empleos directos temporales, según cálculos oficiales.

Se prevé una reducción promedio del 45,6% en los tiempos de viaje en los tramos intervenidos por el programa aprobado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) será nuevamente el ejecutor principal, replicando el modelo institucional de la Fase I. Para el BCIE, la operación representa una inversión estratégica en la competitividad, conectividad territorial y el bienestar de la población, guiando el desarrollo de la infraestructura bajo criterios de largo plazo.

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Entre los componentes del programa, destaca la proyección de 30.4 kilómetros de ciclovía, planteada como una de las redes más extensas en la historia de la movilidad urbana salvadoreña, según datos del banco regional.