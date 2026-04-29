Deportes

Los tres golazos de la selección argentina Sub 17 en el triunfo por 3 a 0 ante Bolivia en el Sudamericano femenino

La Albiceleste el líder del Grupo A y el domingo cerrará su participación en la primera fase ante Chile

Guardar
Fue por el Sudamericano Sub 17 femenino

Argentina goleó 3 a 0 a Bolivia este martes y se mantiene en lo más alto del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17 de la CONMEBOL, torneo que se disputa en Paraguay. Las anotaciones de Lola Conde, Agustina Maldonado y Lola Hernández sellaron un triunfo que acerca al equipo de Christian Meloni a la clasificación directa al Mundial de la categoría.

El encuentro se disputó en el Estadio Ameliano de Villeta y mostró a la selección albiceleste con dominio absoluto durante los 90 minutos. El primer gol llegó a los 44 minutos del primer tiempo, por medio de Conde, quien se hizo cargo de un tiro libre sobre la banda izquierda. Sin demasiado ángulo, sacó un remate bombeado que superó la estirada del arquero y a la defensora que estaba parada en la línea para incrustarse en un ángulo.

PUBLICIDAD

Maldonado amplió la ventaja a los 7 minutos del complemento: recibió cómoda a 30 metros del arco y dibujó un disparo potente y bien ubicado que volvió a pasar por encima de la guardameta rival. Hernández cerró el marcador a los 27 del segundo tiempo, tras recibir un balón filtrado, acomodarlo con el control y resolver con un tiro rasante y cruzado.

Con este resultado, Argentina acumula 7 puntos en tres presentaciones: ganó el debut ante Paraguay, empató con Colombia y este martes derrotó a Bolivia. El equipo albiceleste lidera el grupo y tiene en sus manos la posibilidad de acceder por primera vez en su historia a la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA 2026.

PUBLICIDAD

Para Bolivia, en cambio, la derrota agrava una situación comprometida en el torneo. La selección verde acumula tres derrotas consecutivas: cayó 8 a 1 ante Chile, 1 a 0 frente a Paraguay y este martes 3 a 0 ante Argentina. La Verde queda al borde de una eliminación anticipada y buscará sumar al menos un punto el jueves 30 de abril ante Colombia, a las 16:00 horas.

Grupo de jugadoras de fútbol con camisetas a rayas celestes y blancas se abrazan en un campo de juego. Una jugadora con camiseta verde oscuro está en primer plano desenfocada
Las jugadoras de la selección argentina femenina Sub-17 celebran un gol durante su contundente victoria ante Bolivia en el Sudamericano Femenino. El equipo está invicto (@Argentina)

Argentina cerrará su participación en la fase de grupos ante Chile, el domingo 3 de mayo, a las 20:00 horas. Se clasificarán a la Fase Final los equipos que ocupen las tres primeras posiciones en cada grupo.

Y avanzarán de manera directa a la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA las cuatro selecciones que ocupen las primeras posiciones de la Fase Final del Sudamericano de Paraguay.

En el Grupo B, por su parte, batallan por un cupo en la instancia definitiva Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

Temas Relacionados

selección argentina Sub 17Sudamericano Sub 17selección de Boliviadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con Di María como titular, Rosario Central empata contra Universidad Central en Venezuela por la Copa Libertadores

El equipo argentino llega motivado por una racha de tres victorias consecutivas y busca sumar para acercarse a su clasificación en el torneo continental. Transmite Fox Sports 2 y Disney+

Con Di María como titular, Rosario Central empata contra Universidad Central en Venezuela por la Copa Libertadores

Lanús venció 1-0 a Liga de Quito y alcanzó la cima del Grupo G de la Copa Libertadores

El Granate se impuso a Los Albos con el gol de Agustín Cardozo a los 73 minutos y se reacomodó en la zona a la espera de lo que suceda entre Mirassol y Always Ready

Lanús venció 1-0 a Liga de Quito y alcanzó la cima del Grupo G de la Copa Libertadores

Eddie Hearn hace realidad una pelea soñada y une a dos leyendas: qué se sabe sobre Joshua vs. Fury

El acuerdo oficial entre los excampeones británicos revoluciona la industria del boxeo, acercando un espectáculo global que promete transformar la historia deportiva y captar la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo

Eddie Hearn hace realidad una pelea soñada y une a dos leyendas: qué se sabe sobre Joshua vs. Fury

Barracas Central busca su primer triunfo en la Copa Sudamericana ante Audax Italiano

El conjunto argentino intenta cortar su racha de empates en el torneo continental frente al equipo chileno. Transmite ESPN 2 y Disney+

Barracas Central busca su primer triunfo en la Copa Sudamericana ante Audax Italiano

River Plate anunció el nombre de su nuevo director deportivo

El Millonario le dio la bienvenida al español Pablo Longoria, de 40 años, y con experiencia en la Juventus, el Olympique de Marsella, el Valencia y el Atalanta, entre otras instituciones europeas

River Plate anunció el nombre de su nuevo director deportivo
DEPORTES
Lanús venció 1-0 a Liga de Quito y alcanzó la cima del Grupo G de la Copa Libertadores

Lanús venció 1-0 a Liga de Quito y alcanzó la cima del Grupo G de la Copa Libertadores

Eddie Hearn hace realidad una pelea soñada y une a dos leyendas: qué se sabe sobre Joshua vs. Fury

Con Di María como titular, Rosario Central visita a Universidad Central en Venezuela por la Copa Libertadores

Barracas Central busca su primer triunfo en la Copa Sudamericana ante Audax Italiano

River Plate anunció el nombre de su nuevo director deportivo

TELESHOW
Julieta Poggio desmintió que su familia pague 10.000 USD para que su hermana Lolo siga en Gran Hermano

Julieta Poggio desmintió que su familia pague 10.000 USD para que su hermana Lolo siga en Gran Hermano

Los días soñados de Emilia Mernes entre playa, salidas nocturnas y a pura moda

Nico Vázquez adelantó detalles sobre su vuelta a la televisión como conductor de Popstars: “Es un programa icónico”

La foto que publicó Verónica Lozano y habría incomodado a Susana Giménez tras los Martín Fierro de la Moda

Juana Repetto reveló por qué no se cuidó la noche en que se embarazó de su tercer hijo con Sebastián Graviotto

INFOBAE AMÉRICA

La danza del pinzón cebra revela secretos inesperados sobre la selección de pareja

La danza del pinzón cebra revela secretos inesperados sobre la selección de pareja

Las abejas saben contar, incluso con el cero: por qué este hallazgo podría revolucionar la neurociencia

La vicepresidenta Karin Herrera presenta al Congreso iniciativa para institucionalizar clubes de ciencia en Guatemala y asegurar financiamiento

República Dominicana: El INABIE inicia jornada de salud integral para estudiantes en Sabana Perdida

Remesas siguen siendo el pilar de la economía hondureña, pero advierten desaceleración