Los tres golazos de la selección argentina Sub 17 en el triunfo por 3 a 0 ante Bolivia en el Sudamericano femenino

Fue por el Sudamericano Sub 17 femenino

Argentina goleó 3 a 0 a Bolivia este martes y se mantiene en lo más alto del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17 de la CONMEBOL, torneo que se disputa en Paraguay. Las anotaciones de Lola Conde, Agustina Maldonado y Lola Hernández sellaron un triunfo que acerca al equipo de Christian Meloni a la clasificación directa al Mundial de la categoría.

El encuentro se disputó en el Estadio Ameliano de Villeta y mostró a la selección albiceleste con dominio absoluto durante los 90 minutos. El primer gol llegó a los 44 minutos del primer tiempo, por medio de Conde, quien se hizo cargo de un tiro libre sobre la banda izquierda. Sin demasiado ángulo, sacó un remate bombeado que superó la estirada del arquero y a la defensora que estaba parada en la línea para incrustarse en un ángulo.

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Maldonado amplió la ventaja a los 7 minutos del complemento: recibió cómoda a 30 metros del arco y dibujó un disparo potente y bien ubicado que volvió a pasar por encima de la guardameta rival. Hernández cerró el marcador a los 27 del segundo tiempo, tras recibir un balón filtrado, acomodarlo con el control y resolver con un tiro rasante y cruzado.

Con este resultado, Argentina acumula 7 puntos en tres presentaciones: ganó el debut ante Paraguay, empató con Colombia y este martes derrotó a Bolivia. El equipo albiceleste lidera el grupo y tiene en sus manos la posibilidad de acceder por primera vez en su historia a la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA 2026.

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Para Bolivia, en cambio, la derrota agrava una situación comprometida en el torneo. La selección verde acumula tres derrotas consecutivas: cayó 8 a 1 ante Chile, 1 a 0 frente a Paraguay y este martes 3 a 0 ante Argentina. La Verde queda al borde de una eliminación anticipada y buscará sumar al menos un punto el jueves 30 de abril ante Colombia, a las 16:00 horas.

Las jugadoras de la selección argentina femenina Sub-17 celebran un gol durante su contundente victoria ante Bolivia en el Sudamericano Femenino. El equipo está invicto (@Argentina)

Argentina cerrará su participación en la fase de grupos ante Chile, el domingo 3 de mayo, a las 20:00 horas. Se clasificarán a la Fase Final los equipos que ocupen las tres primeras posiciones en cada grupo.

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Y avanzarán de manera directa a la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA las cuatro selecciones que ocupen las primeras posiciones de la Fase Final del Sudamericano de Paraguay.

En el Grupo B, por su parte, batallan por un cupo en la instancia definitiva Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

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