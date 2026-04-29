El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras entra en su etapa final con la exposición de los alegatos

El Tribunal se prepara para los alegatos por el crimen ocurrido en 2023 (MPF)

La etapa final del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras tendrá lugar hoy miércoles desde las 8 de la mañana, cuando las partes presenten sus alegatos ante el Tribunal en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta.

El proceso judicial se encuentra en su tramo decisivo tras el cierre de la ronda de declaraciones testimoniales y la exposición final del acusado, José Eduardo Figueroa, imputado como autor de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. En su declaración, el ex esposo de Kvederás asumió su responsabilidad en el crimen cometido el 4 de agosto de 2023.

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En cuanto a la jornada de este miércoles, se espera que todas las partes que integran el proceso expongan oralmente sus conclusiones sobre los hechos debatidos y la prueba producida durante el debate, ante los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La fiscal María Luján Sodero Calvet representa al Ministerio Público Fiscal en este proceso, que investiga el asesinato en el barrio privado El Tipal.

El pasado viernes culminó la etapa de producción de pruebas. El Tribunal escuchó a los testigos y recibió la declaración de Figueroa, quien pidió la palabra para dirigirse directamente a sus hijos y familiares. “No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos”, afirmó el acusado, según recogió La Gaceta. Expresó que extraña a sus hijos diariamente y les pidió perdón: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, sostuvo en la audiencia. A su vez, manifestó su deseo de que los menores puedan sanar el dolor que el crimen les ocasionó.

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José Figueroa y Mercedes Kvedaras

En otro lado, también se refirió a la familia de la víctima y a quienes asumieron el cuidado de los niños tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, expresó ante el tribunal. Además, señaló sentirse desorientado por su situación actual y evitó brindar nuevos detalles sobre el día del hecho, remitiéndose a la declaración anterior realizada durante el debate. “No puedo entender lo que estoy viviendo”, manifestó, y aclaró que no repetiría el relato de los hechos.

Al referirse a la relación con la víctima, Figueroa describió que compartieron momentos positivos durante su matrimonio. “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”, relató, según publicó El Tribuno. “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”, agregó ante los jueces.

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De acuerdo con lo difundido por medios locales, reiteró su asunción de responsabilidad y manifestó que se encuentra cumpliendo con las consecuencias de sus actos. “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”, enfatizó en la audiencia pública.

Mercedes sufrió golpes en la cabeza y ahorcamiento. Su muerte fue violenta

Al finalizar su exposición, Figueroa solicitó paz para ambas familias, expresando su esperanza de que puedan encontrar serenidad tras el hecho. “Rezo todos los días por Mercedes Kvedaras, por la familia Kvedaras, por sus hijitos, para que puedan sanar. Sé que están todos lastimados y pido que Dios reencuentre a las dos familias, que tengan paz, amor y sabiduría”, concluyó.

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El cuerpo de la víctima fue hallado en el vehículo de la familia con varias lesiones, junto a Figueroa. Las autoridades establecieron que la muerte fue violenta. El informe oficial sostuvo que un golpe en la cabeza y el ahorcamiento fueron determinantes en el desenlace de Kvedaras, lo que orientó la causa hacia un presunto femicidio.

En tanto la autopsia detalló que presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado El Tipal.

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