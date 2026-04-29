Peleó con ladrones que querían ingresar a su casa: le cortaron un dedo con un machete y golpearon a su madre no vidente

Los delincuentes fueron captados por una de las cámaras de seguridad (Gentileza: La Capital)

Un hombre de 54 años quedó internado en estado crítico tras sufrir un violento intento de robo en su domicilio de la localidad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. Para evitar que ingresaran a la casa, se defendió, al punto de que le cortaron un dedo con un machete y golpearon a su madre no vidente.

El hecho ocurrió pasada la medianoche, concretamente a las 00:30 horas del lunes, en un domicilio ubicado en Los Naranjos al 3000. El personal de la Unidad Regional II - Comisaría de Baigorria llegó al lugar tras ser alertado por la central operativa 911 por la presencia de un hombre herido de arma blanca.

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Al arribar, los efectivos hallaron a la víctima, identificada como C. R., tendida en la entrada de la vivienda, con la reja de acceso cerrada, rodeada de un charco de sangre y en estado de inconsciencia. Junto a él se encontraba su madre, S. R., de 84 años, en estado de crisis.

Ante la gravedad de las lesiones visibles, los efectivos solicitaron de inmediato la presencia del Sistema de Emergencias de Salud (SIES). Lo asistieron en el lugar y trasladaron al hombre al Hospital Eva Perón. Según supo Infobae, sigue internado en grave estado y con asistencia respiratoria. Además de la amputación del dedo en su mano derecha, también tiene múltiples lesiones en su cabeza, así como la mandíbula y el cráneo fracturados.

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La víctima permanece internada, en estado de inconsciencia y con respirador artificial

“A él lo dejaron tirado, casi muerto, entre el hall, un living, digamos, y la galería, bañado en sangre”, describió una familiar de las víctimas durante un diálogo con el noticiero de El Tres. Asimismo, aseguró que el hombre “llegó casi muerto” al hospital, debido a la gravedad de las heridas que sufridas.

Respecto al estado de salud de la mujer, una de sus nietas confirmó que le administraron un calmante y que no habría sufrido fracturas producto del golpe que recibió. “Por ahora ella está bien”, indicaron.

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Según reconstruyó la joven, su abuela se encontraba en la cama cuando comenzó a escuchar los ruidos. “Pensó que él estaba renegando con la puerta, que no la podía cerrar. Y, en eso, entra a la habitación uno de los muchachos, la saca de la cama y ahí fue cuando le pegó”, relató.

Luego de que los policías asistieran a las víctimas, durante una inspección en el patio delantero hallaron el dedo amputado, un machete de acero y un televisor LED sobre el suelo, elementos que quedaron bajo resguardo para la investigación del episodio.

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Acto seguido, dos vecinos fueron entrevistados por los uniformados dado el estado en que se encontraba la mujer mayor. Ambos relataron que escucharon gritos provenientes de la vivienda y que, segundos después, vieron cómo un hombre con vestimenta azul saltó la reja del domicilio y huyó a pie por calle Los Naranjos hacia el norte.

La seccional policial en donde se encuentran alojados los acusados

La Fiscalía de Flagrancia tomó intervención en el caso, la cual dispuso el envío de personal de gabinete y la confección de las actas correspondientes. También se libró comunicación con la Policía de Investigaciones (PDI), con recepción a cargo del inspector Castillo.

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Al día siguiente, la investigación dio con los sospechosos. Este martes, a las 13:05 horas, mientras personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II patrullaba la zona asignada sobre calle Richieri, dos hombres con características físicas coincidentes con las imágenes del material fílmico del caso fueron avistados.

Ante la voz de alto, ambos ignoraron la orden y emprendieron la fuga a pie hacia el Monte Celulosa. Durante el seguimiento a pie, uno de los sujetos se desprendió de una campera azul con presuntos restos de material biológico. El operativo concluyó con la aprehensión de R. A. M., de 25 años, y M. G., de 22 años.

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Ya en la Seccional 24.ª, se detectó que los dos aprehendidos estaban sindicados en un acta de entrevista con una testigo. La mesa de enlace dispuso la realización de las diligencias de estilo y ordenó que la sumariante de turno realizara una nueva consulta con la fiscalía.

Tras las detenciones, los familiares de las víctimas manifestaron: “Estamos tranquilas de que lo agarraron y que van a estar ahí”. Además, confirmaron que ambos fueron localizados “porque estaban con la misma ropa del video y estaban todavía manchados con sangre”.

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