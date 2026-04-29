Crimen y Justicia

Suspendieron las clases en dos escuelas de Rosario tras la aparición de nuevas amenazas mafiosas

Las fuerzas de seguridad analizan los mensajes escritos en dos banderas idénticas que aparecieron colgadas en las instituciones. Los textos repiten el nombre del hijo de “Pillín” Bracamonte

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Escuela Nº 1.347 “Atahualpa Yupanqui”, ubicada en B. Suárez al 5000 (Google Maps)
Escuela Nº 1.347 “Atahualpa Yupanqui”, ubicada en B. Suárez al 5000 (Google Maps)

Dos instituciones educativas de la zona sur de Rosario se vieron obligadas a interrumpir sus actividades este martes 28 de abril tras la aparición de banderas con mensajes narco. Los mensajes se encontraban colgadas en las puertas de ingreso del jardín Nº 1.285 “San Casimiro”, en Margis y Nuestra Señora del Rosario, y en la escuela Nº 1.347 “Atahualpa Yupanqui”, ubicada en B. Suárez al 5000.

Las banderas encontradas eran idénticas y mencionaban a un policía y a Andrés Bracamonte, hijo de “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central que fue asesinado en noviembre de 2024. La Policía de Investigaciones secuestró las telas para realizar peritajes y seguir con la investigación del caso.

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Frente a esto, decidieron suspender las actividades hasta tanto avance la investigación. En ese sentido, la escuela Yupanqui informó la decisión a través de un comunicado de la institución: “Suspendidas las clases por el día de hoy 28/4. Todos los niveles”. Los incidentes más recientes forman parte de una serie de intimidaciones similares ocurridas en abril, que incluyeron establecimientos de nivel primario, secundario y hasta un centro de salud municipal. En todos los casos apareció el nombre de Andrés Bracamonte.

Andrés “Pillín” Bracamonte, ex jefe de la barra brava de Rosario Central, fue asesinado durante una emboscada a la salida de un partido en el estadio del Gigante de Arroyito. La principal línea de invesigación detrás del ataque apunta a una disputa por el territorio, en medio del crecimiento de la banda Los Menores en la ciudad (señalada por su presunto vínculo con la banda de Los Monos).

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Andrés "Pillín" Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central
El líder de la barra de Central fue asesinado en las inmediaciones del estadio

Los mensajes narco que aparecieron en las escuelas de Rosario

La aparición de mensajes mafiosos en escuelas de Rosario encendió la preocupación en la comunidad educativa. En lo que va del año, cuatro establecimientos hallaron banderas con textos dirigidos a actores del narcomenudeo.

A principio de marzo, la escuela Nº 84 “José Mármol”, ubicada en Larrea y Vélez Sarsfield, suspendió el turno mañana tras encontrar en su ingreso una bandera intimidatoria que mencionaba a Dylan Cantero, hijo del fundador de la banda Los Monos; Máximo Ariel “Viejo” Cantero; Jonatan Gómez o “Gordo Jony”; y a Andrés Bracamonte.

En un diálogo con Radio2, la directora de la escuela, Carolina, explicó luego del hecho: ″Están utilizando las escuelas para comunicarse. La escuela tiene que ser un lugar para aprender”. Recordó además un antecedente de abril de 2023, cuando la propia institución fue atacada a tiros durante una ola de agresiones a dependencias estatales, pero destacó que tras ese episodio “la comunidad educativa nos apoyó y logramos que la escuela sea segura”.

Otra bandera con mensajes narco fue colgada en la “Escuela Rey de Gloria”, en Perú al 300 bis. Además, la Policía de Investigaciones intervino en el colegio Nº 1.428 “Colegio del Sur”, en Regimiento 11 al 1100, donde una bandera con el mismo contenido apareció sobre una reja, lo que motivó que las autoridades desobligaran a los alumnos por precaución. Ese mismo día por la tarde se halló un cartel similar cerca del Policlínico San Martín, en Chubut al 7100, también dirigido a Jonatan Gómez, a quien relacionan con Dylan Cantero y Andrés Bracamonte hijo.

El otro incidente apareció en una sábana en un puente peatonal de la ruta 34 S y autopista Rosario Santa Fe, dirigida a quien, según el texto, habría dejado de recibir protección narco de Matías Gazzani. Las autoridades identifican a Gazzani como presunto líder de la banda Los Menores, prófugo desde hace cerca de un año.

Desconocemos los nombres y a quién está dirigido, es algo atípico. Ante cualquier amenaza posible decidimos actuar con el protocolo y desobligar a los alumnos y al personal”, dijeron las autoridades en Radio 2.

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