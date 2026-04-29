Silvina Escudero se separó de su marido tras 9 años juntos: “Venían hace mucho con idas y vueltas”

El ciclo de Ángel de Brito confirmó la ruptura de la exvedette con Federico, con quien se casó a finales de 2022 (Video: LAM/ América TV)

La separación de Silvina Escudero y su esposo Federico, tras casi una década juntos y casi cuatro años de matrimonio, quedó confirmada después de que la panelista de Polémica en el bar (América TV) aseguró al ciclo de Ángel de Brito que la decisión había sido tomada tras meses de crisis y múltiples intentos de reconciliación.

Pepe Ochoa en LAM (América TV) dio la noticia de la pareja que afrontó este desenlace en un contexto íntimo, alejado deliberadamente de la exposición mediática, y ambos optaron por mantener el respeto y la calma ante un vínculo que se caracterizó siempre por el perfil bajo.

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Uno de los elementos diferenciadores de esta ruptura es que, pese a la separación registrada hace un mes, Federico permanece viviendo dentro del mismo complejo residencial en Nordelta, apenas a tres barrios del hogar compartido con la actriz.

"Silvina Escudero me dijo que hace mucho tiempo venían con este tema, que iban y venían, después de nueve años. Estuvieron en Brasil hace poco, volvieron y tomaron la decisión", detalló Ángel de Brito (RS Fotos)

La propia Silvina le confirmó a De Brito que la crisis no fue abrupta ni causada por terceros, sino el resultado de un desgaste progresivo. “Me dijo que hace mucho tiempo venían con este tema, que iban y venían, después de nueve años. Estuvieron en Brasil hace poco, volvieron y tomaron la decisión. Me dijo que no lo sabe nadie, solo su familia”, contó el conductor sobre su charla con Escudero, con quien mantiene una larga relación de amistad.

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“Ella está bien, me dijo que hace mucho tiempo que venían con este tema. Me habló muy bien de él, me dijo que no hay ningún problema, que lo charlaron y que tomaron la decisión porque sienten que es lo mejor para cada uno”, puntualizó, sobre el momento que vive Silvina.

La estricta reserva con la que manejaron la situación reflejó la intención de preservar la intimidad, en consonancia con la forma en que eligieron casarse en diciembre de 2022, en una ceremonia privada y exclusiva en zona norte del Gran Buenos Aires. A lo largo de su relación, la pareja evitó el protagonismo en los medios y mantuvo su vida afectiva fuera del escándalo.

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"Ella está bien, me dijo que hace mucho tiempo que venían con este tema. Me habló muy bien de él, me dijo que no hay ningún problema", contó Ángel de Brito sobre la separación de Silvina Escudero y Federico (Instagram)

Mientras tanto, quienes rodeaban a Escudero en lo profesional percibieron señales de agotamiento emocional durante este tramo final. Karina Iavícoli, compañera en el programa que conduce Mariano Iúdica, se sorprendió por la noticia: “Estuvo muy triste antes del verano, la veía mal. Me llamó la atención que hace unos días la noté distinta. Ahora entiendo”, señaló.

Este acontecimiento toma un cariz aún más delicado ante el testimonio reciente de Escudero sobre los desafíos atravesados en el último lustro, vinculados a su deseo de convertirse en madre.

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En diálogo con el programa Bondi Live, conducido por Nazarena Vélez, Laura Ubfal y Barbie Vélez, la bailarina compartió que junto a Federico llevaba “más de cinco años intentando tener un hijo”, afrontando pérdidas y tratamientos de fertilidad que impactaron tanto su rutina como su carrera profesional:“Me hice varios tratamientos; para los que no saben, es muy duro. El cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás. Yo trabajo con mi cuerpo y me estaba costando mucho”.

Silvina Escudero en su casamiento con Federico en agosto de 2022 (Matías Souto)

Silvina Escudero contó que se encuentra en un proceso de reconstrucción personal tras el golpe emocional que significó la sucesión de duelos vinculados a la maternidad frustrada: “Me costó, pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona”.

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La vivencia de la bailarina, que en enero de 2024 perdió un embarazo y debió interrumpir su carrera durante dos años por dedicarse a tratamientos médicos, captó la atención y la solidaridad de un segmento amplio de su público en redes sociales. Ella misma reconoció que la interacción con quienes atraviesan experiencias similares la ayudó a “sentirse menos sola y entender que su experiencia refleja la de miles de personas”.