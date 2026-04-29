Guatemala: Arévalo culmina primer día de entrevistas con aspirantes a Fiscal General

Las entrevistas privadas con los seis aspirantes a Fiscal General de Guatemala iniciaron en el Palacio Nacional de la Cultura bajo la supervisión del presidente Bernardo Arévalo. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

Las entrevistas privadas entre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y los aspirantes a encabezar el Ministerio Público (MP) comenzaron este martes, una etapa decisiva en el proceso de selección del próximo Fiscal General que ocupará el cargo durante el período 2026-2030. En la primera jornada el mandatario sostuvo encuentros con Gabriel Estuardo García Luna y Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quienes forman parte de la nómina final de seis candidatos propuesta para dirigir el ente encargado de la persecución penal en el país.

El mandatario informó a través de canales oficiales: “Hoy, martes 28 de abril, he iniciado las entrevistas con dos de los aspirantes a Fiscal General y jefe del Ministerio Público: Gabriel García Luna y Beyla Estrada Barrientos. Este proceso avanza conforme a los tiempos establecidos, incluyendo el plazo legal para la presentación de impugnaciones, garantizando así la legalidad en cada etapa”. Estas palabras marcan el tono de una fase clave que, según el calendario, contempla la conclusión de las audiencias individuales esta misma semana.

PUBLICIDAD

El Palacio Nacional de la Cultura fue el escenario donde García Luna abrió la ronda de comparecencias, que se extendió por cerca de una hora y media.

El candidato Gabriel García Luna fue el primero en reunirse con el mandatario guatemalteco. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

Posteriormente, Estrada Barrientos se presentó para mantener su encuentro con el mandatario. Antes de ingresar, la abogada subrayó ante medios locales la necesidad de trabajar por “un fortalecimiento integral del Ministerio Público”, abarcando áreas de gestión fiscal, administrativa y técnica. Tras finalizar su entrevista, la candidata expresó que el ambiente fue de respeto y objetividad: “Hemos finalizado la entrevista con el señor presidente, así es. Muy bien. Una entrevista bastante agradable, muy objetiva, muy bien”, declaró ante la prensa.

PUBLICIDAD

Al ser consultada sobre los temas abordados, la candidata optó por no dar detalles específicos debido a la naturaleza privada de la conversación: “El señor presidente es una persona muy objetiva y se limitó a hacer toda una entrevista dentro del área de la objetividad. Si el señor presidente decidió hacerla a puerta cerrada, creo que no es conveniente manifestar algunas situaciones que se dieron dentro de la entrevista. Solo sé decirles que fue una entrevista muy objetiva y muy, muy respetuosa”, afirmó Barrientos.

La candidata a Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Beyla Estrada Barrientos, destacó la objetividad y el ambiente positivo de su reunión con el presidente Bernardo Arévalo, donde presentó su plan de trabajo como parte del proceso de selección. (Cortesía: Diario de Centro América)

La ronda de entrevistas continuará este miércoles con la comparecencia de Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio. El jueves será el turno de Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebado de León Ramírez, completando así el grupo de seis postulantes seleccionados por la Comisión de Postulación.

PUBLICIDAD

Expectativa por la elección del próximo Fiscal General

El proceso para elegir al nuevo Fiscal General contempla, tras la conclusión de las entrevistas, el análisis de eventuales impugnaciones que puedan presentarse en contra de alguno de los candidatos. Solo después de agotado este período, el presidente Arévalo deberá tomar la decisión final y designar al nuevo jefe del MP para el periodo 2026-2030.

Diversos sectores sociales y organismos internacionales han observado este proceso con atención, dada la relevancia institucional que tiene el MP en la lucha contra la corrupción y la criminalidad.

PUBLICIDAD

El 17 de mayo de 2026 es la fecha clave en la que toma posesión el nuevo Fiscal General.