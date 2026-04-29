Guatemala

Guatemala: Arévalo culmina primer día de entrevistas con aspirantes a Fiscal General

La serie de entrevistas encabezadas por el mandatario guatemalteco busca evaluar planes de trabajo y capacidades de los candidatos, proceso seguido de cerca por instituciones internacionales ante la importancia estratégica del puesto

Guardar
Las entrevistas privadas con los seis aspirantes a Fiscal General de Guatemala iniciaron en el Palacio Nacional de la Cultura bajo la supervisión del presidente Bernardo Arévalo. (Cortesía: Bernardo Arévalo)
Las entrevistas privadas con los seis aspirantes a Fiscal General de Guatemala iniciaron en el Palacio Nacional de la Cultura bajo la supervisión del presidente Bernardo Arévalo. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

Las entrevistas privadas entre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y los aspirantes a encabezar el Ministerio Público (MP) comenzaron este martes, una etapa decisiva en el proceso de selección del próximo Fiscal General que ocupará el cargo durante el período 2026-2030. En la primera jornada el mandatario sostuvo encuentros con Gabriel Estuardo García Luna y Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quienes forman parte de la nómina final de seis candidatos propuesta para dirigir el ente encargado de la persecución penal en el país.

El mandatario informó a través de canales oficiales: “Hoy, martes 28 de abril, he iniciado las entrevistas con dos de los aspirantes a Fiscal General y jefe del Ministerio Público: Gabriel García Luna y Beyla Estrada Barrientos. Este proceso avanza conforme a los tiempos establecidos, incluyendo el plazo legal para la presentación de impugnaciones, garantizando así la legalidad en cada etapa”. Estas palabras marcan el tono de una fase clave que, según el calendario, contempla la conclusión de las audiencias individuales esta misma semana.

PUBLICIDAD

El Palacio Nacional de la Cultura fue el escenario donde García Luna abrió la ronda de comparecencias, que se extendió por cerca de una hora y media.

El candidato Gabriel García Luna fue el primero en reunirse con el mandatario guatemalteco. (Cortesía: Bernardo Arévalo)
El candidato Gabriel García Luna fue el primero en reunirse con el mandatario guatemalteco. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

Posteriormente, Estrada Barrientos se presentó para mantener su encuentro con el mandatario. Antes de ingresar, la abogada subrayó ante medios locales la necesidad de trabajar por “un fortalecimiento integral del Ministerio Público”, abarcando áreas de gestión fiscal, administrativa y técnica. Tras finalizar su entrevista, la candidata expresó que el ambiente fue de respeto y objetividad: “Hemos finalizado la entrevista con el señor presidente, así es. Muy bien. Una entrevista bastante agradable, muy objetiva, muy bien”, declaró ante la prensa.

PUBLICIDAD

Al ser consultada sobre los temas abordados, la candidata optó por no dar detalles específicos debido a la naturaleza privada de la conversación: “El señor presidente es una persona muy objetiva y se limitó a hacer toda una entrevista dentro del área de la objetividad. Si el señor presidente decidió hacerla a puerta cerrada, creo que no es conveniente manifestar algunas situaciones que se dieron dentro de la entrevista. Solo sé decirles que fue una entrevista muy objetiva y muy, muy respetuosa”, afirmó Barrientos.

La candidata a Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Beyla Estrada Barrientos, destacó la objetividad y el ambiente positivo de su reunión con el presidente Bernardo Arévalo, donde presentó su plan de trabajo como parte del proceso de selección. (Cortesía: Diario de Centro América)

La ronda de entrevistas continuará este miércoles con la comparecencia de Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio. El jueves será el turno de Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebado de León Ramírez, completando así el grupo de seis postulantes seleccionados por la Comisión de Postulación.

Expectativa por la elección del próximo Fiscal General

El proceso para elegir al nuevo Fiscal General contempla, tras la conclusión de las entrevistas, el análisis de eventuales impugnaciones que puedan presentarse en contra de alguno de los candidatos. Solo después de agotado este período, el presidente Arévalo deberá tomar la decisión final y designar al nuevo jefe del MP para el periodo 2026-2030.

Diversos sectores sociales y organismos internacionales han observado este proceso con atención, dada la relevancia institucional que tiene el MP en la lucha contra la corrupción y la criminalidad.

El 17 de mayo de 2026 es la fecha clave en la que toma posesión el nuevo Fiscal General.

Temas Relacionados

Ministerio Público GuatemalaGuatemalaCorrupciónTransparenciaBernardo Arévalo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Policía Control de Drogas detiene a 17 integrantes de una banda de narcomenudeo en Puntarenas, Costa Rica

El operativo realizado por distintas unidades estatales culminó con la desarticulación de un grupo dedicado a la venta de drogas junto a centros educativos, tras meses de investigación que expusieron una estructura con fuerte logística operativa

Policía Control de Drogas detiene a 17 integrantes de una banda de narcomenudeo en Puntarenas, Costa Rica

De la pesca a la mesa: así transforman las salvadoreñas la alimentación con recetas de pescado, cangrejo y camarón

Un recetario nacido del esfuerzo colectivo en La Paz, Usulután y San Vicente invita al país a descubrir cómo estas líderes rurales reinventan la canasta básica con ingredientes frescos del mar para combatir la inseguridad alimentaria

De la pesca a la mesa: así transforman las salvadoreñas la alimentación con recetas de pescado, cangrejo y camarón

Honduras se alista para afrontar varios meses de sequía y prevé inversión de 44 mil millones de lempiras

El Gobierno proyecta millonaria inversión para proteger a campesinos y garantizar la producción nacional.

Honduras se alista para afrontar varios meses de sequía y prevé inversión de 44 mil millones de lempiras

¡Sin quórum! Congreso de Costa Rica cierra su periodo sin poder sesionar

La última legislatura no pudo reunirse en los dos días finales debido a la falta de diputados, lo cual dejó pendientes decisiones clave sobre denuncias disciplinarias y proyectos de ley prioritarios, incluido un préstamo internacional

¡Sin quórum! Congreso de Costa Rica cierra su periodo sin poder sesionar

Embajada de México en El Salvador explica requisitos para la visa de viajero frecuente

El cuerpo diplomático mexicano ha implementado una modalidad digital para gestionar citas y documentos, anticipando una demanda inusual por el Mundial de Fútbol; se insta a los interesados a prepararse y cumplir todos los lineamientos exigidos

Embajada de México en El Salvador explica requisitos para la visa de viajero frecuente

TECNO

Europa cambia las reglas del juego: USB-C será obligatorio en los cargadores desde 2028

Europa cambia las reglas del juego: USB-C será obligatorio en los cargadores desde 2028

El lado oscuro de la IA: el agente de Claude borró todos los datos de una empresa sin aviso

Google Gemini prepararía una función que actuaría antes de que le des una orden

El truco definitivo para tener tus fotos del iPhone siempre ordenadas

Qué es XUPER TV, Magis TV y Cuevana y por qué no es tan recomendable usar

ENTRETENIMIENTO

El día que Michael Jackson reunió a la realeza de Hollywood para un histórico video musical: Steven Spielberg, John Travolta, Whoopi Goldberg y más

El día que Michael Jackson reunió a la realeza de Hollywood para un histórico video musical: Steven Spielberg, John Travolta, Whoopi Goldberg y más

La razón por la que George Clooney rara vez ve sus propias películas: “Ni siquiera se parece a mí ahora”

Shannon Elizabeth recibió un millonario pago tras su primera semana en OnlyFans: “Está construyendo un nombre”

Oscar Isaac y una confesión que sorprendió a los fans de Star Wars: “Muchos no tenían certeza sobre la evolución de sus personajes”

¿Michael Jackson le dejó una herencia millonaria a su chimpancé Bubbles? Esto se sabe

MUNDO

Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval

Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval

La Unión Europea exigió el fin inmediato de las ejecuciones en Irán y condenó la represión de la disidencia

Estados Unidos sancionó a 35 entidades vinculadas a las finanzas clandestinas del régimen de Irán

El primer ministro Keir Starmer evitó una investigación parlamentaria por el caso Mandelson-Epstein

Ataques con drones y bombardeos dejaron seis muertos y daños en distintas ciudades de Rusia y Ucrania