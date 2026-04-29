Azulejos centenarios, barrios históricos y un tranvía icónico: así es Lisboa, la ciudad más colorida del mundo

Lisboa lidera el ranking de ciudades más coloridas del mundo, según un análisis global realizado por JustCover (Fuente)

Lisboa fue nombrada la ciudad más colorida del mundo según un análisis global realizado por la aseguradora de viajes JustCover, difundido por Travel + Leisure. El ranking internacional, elaborado tras un estudio minucioso del colorido urbano de destinos emblemáticos, ubica a la capital portuguesa en el primer lugar, seguida por Kuala Lumpur (Malasia) y Porto (Portugal).

Un reciente informe posicionó a Lisboa como la ciudad con mayor diversidad cromática, con más de 2,6 millones de colores únicos identificados en sus calles y arquitectura. Según JustCover, el podio lo completan Kuala Lumpur y Porto, que destacan por su riqueza visual y la singularidad de sus paisajes urbanos. El listado fue construido mediante análisis digital de imágenes, priorizando el carácter objetivo y comparando docenas de urbes reconocidas por su viveza visual.

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Cómo se calculó el índice de vitalidad cromática

El estudio seleccionó una muestra internacional de ciudades conocidas por su intensidad cromática. El proceso incluyó la recopilación de fotografías representativas de cada destino, desde panorámicas hasta imágenes de barrios históricos y monumentos icónicos.

Para asegurar imparcialidad, solo se analizaron imágenes diurnas, excluyendo aquellas con filtros digitales marcados. Posteriormente, se recurrió a una herramienta digital para medir la cantidad de tonos únicos presentes en cada foto y calcular el llamado índice de vitalidad cromática para cada ciudad.

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El icónico tranvía amarillo recorre las calles adoquinadas de Lisboa, aportando un elemento distintivo al paisaje urbano de la capital portuguesa (EFE/ Andrea Caballero De Mingo)

El análisis otorgó a Lisboa la mayor puntuación posible, superando los 2,6 millones de colores, mientras que Kuala Lumpur registró casi 2,5 millones, y Porto, una cifra similar. De acuerdo con Travel + Leisure, esta metodología digital permitió elaborar un ranking objetivo sobre los destinos urbanos más llamativos visualmente.

Lisboa, la capital más colorida del mundo

En la capital portuguesa destacan sus fachadas en tonos pastel y los azulejos centenarios, que decoran barrios históricos como Alfama y Bairro Alto.

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El tranvía amarillo, símbolo de la ciudad, recorre calles adoquinadas y otorga vivacidad a las panorámicas urbanas, especialmente en el recorrido del famoso tranvía 28. Entre los puntos recomendados para apreciar estos paisajes figuran el Miradouro da Senhora do Monte y el Miradouro do Torel, que ofrecen vistas privilegiadas sobre Lisboa.

JustCover resaltó que la densidad cromática y variedad visual de Lisboa la convierten en uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo actual.

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Kuala Lumpur y su mezcla cromática

Entre las construcciones emblemáticas de Kuala Lumpur destacan las torres Petronas, la KL Tower y Exchange 106, todos con vistas panorámicas

El segundo puesto corresponde a Kuala Lumpur, que alcanzó un índice de vitalidad cromática de 94,5 y sumó casi 2,5 millones de tonos detectados. Su atractivo radica en el contraste entre rascacielos modernos y edificaciones tradicionales, como templos ornamentales y santuarios.

Entre sus construcciones emblemáticas figuran las torres Petronas, la KL Tower y el edificio Exchange 106, todos con miradores o bares que brindan panorámicas sobre la ciudad. Travel + Leisure recomienda también visitar el barrio chino por la noche, donde la iluminación y el ambiente nocturno intensifican la riqueza visual de Kuala Lumpur.

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El informe destacó que la ciudad malaya conjuga modernidad y tradición en un entorno urbano que resalta tanto de día como de noche por su diversidad cromática.

Porto: color y tradición junto al Douro

El barrio de Ribeira destaca por su encanto visual y las casas de tejados rojos que se agrupan junto al río Douro en Porto (Crédito: Freepik)

La ciudad de Porto ocupa el tercer puesto, con un índice de 91,6. Su encanto visual se concentra en el barrio de Ribeira, donde casas de tejados de teja roja se agrupan junto al río Douro.

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Uno de los mejores puntos para admirar el paisaje de Porto es cruzar el puente Dom Luis I, que ofrece una vista panorámica de las coloridas fachadas. Además, desde la localidad de Vila Nova de Gaia, en la ribera opuesta, se obtiene una de las postales más reconocidas de la ciudad.

Travel + Leisure subrayó que la puntuación de Porto se debe a la autenticidad de su arquitectura y a la integración equilibrada entre tradición e innovación visual en sus espacios urbanos.

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