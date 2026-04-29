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Honduras acredita nuevos embajadores y apuesta por ampliar su presencia internacional

El Gobierno recibió a seis nuevos jefes de misión en una ceremonia oficial encabezada por el presidente Nasry Asfura.

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Un grupo de nuevos representantes extranjeros inaugura funciones diplomáticas en Honduras (cortesía: Gobierno)
Un grupo de nuevos representantes extranjeros inaugura funciones diplomáticas en Honduras (cortesía: Gobierno)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibió este martes las cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados en el país, formalizando el inicio de sus funciones diplomáticas en territorio hondureño.

La ceremonia oficial contó con la presencia de Mireya Agüero de Corrales, secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, quien sostuvo reuniones previas con los diplomáticos para la entrega de copias de estilo, paso esencial dentro del protocolo que antecede al reconocimiento oficial por parte del jefe de Estado.

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Entre los representantes acreditados figuran el embajador de Filipinas concurrente desde México, Arvin Reyes de León; el embajador de Eslovenia, Milan Cigán; y el embajador del Reino de España, Guillermo Escribano Manzano.

A ellos se suman el embajador del Reino de Suecia, Pontus Rosenberg; el embajador de Finlandia concurrente desde México, Ari Mäki; y el embajador de Noruega, también con sede en México, Dag Halvor Nylander.

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La Cancillería enfatizó que la presentación de cartas credenciales es uno de los actos más relevantes del protocolo diplomático internacional, ya que valida la representación oficial de cada embajador y abre la puerta a nuevas agendas de cooperación bilateral.

Fortalecer política exterior

El arribo de estos diplomáticos ocurre en un contexto en el que Honduras busca fortalecer su política exterior, diversificar sus alianzas y ampliar sus oportunidades económicas. Las autoridades han reiterado su interés en consolidar relaciones en áreas como comercio, inversión, innovación tecnológica, educación y sostenibilidad.

Un grupo de nuevos representantes extranjeros inaugura funciones diplomáticas en Honduras (cortesía: Gobierno)
Un grupo de nuevos representantes extranjeros inaugura funciones diplomáticas en Honduras (cortesía: Gobierno)

Un elemento destacado es que varios de los embajadores están acreditados de manera concurrente desde México, lo que responde a un modelo de representación diplomática cada vez más habitual en Centroamérica, donde un solo diplomático cubre varios países para optimizar recursos y mantener presencia institucional.

Expertos en relaciones internacionales consideran que esta estrategia cobra mayor importancia en un escenario global marcado por tensiones comerciales, cambios en cadenas de suministro y una creciente competencia por atraer inversión extranjera. Así, países como Honduras se esfuerzan en posicionarse como destinos atractivos para capital internacional, especialmente en manufactura, energía y servicios.

Los nuevos embajadores en Honduras representan a Filipinas, Eslovenia, España, Suecia, Finlandia y Noruega, fortaleciendo la política exterior hondureña. (cortesía: Gobierno)
Los nuevos embajadores en Honduras representan a Filipinas, Eslovenia, España, Suecia, Finlandia y Noruega, fortaleciendo la política exterior hondureña. (cortesía: Gobierno)

Advierten que el desafío principal no radica solo en la firma de acuerdos o en el fortalecimiento del vínculo diplomático, sino en la capacidad para crear condiciones internas que permitan traducir esos lazos en desarrollo económico tangible.

Honduras enfrenta el reto de revertir cifras que evidencian sus limitaciones estructurales: en los últimos años, la inversión extranjera directa ha representado menos del 5 % del Producto Interno Bruto, lo que subraya la urgencia de transformar el impulso diplomático en resultados concretos para la economía nacional.

Cooperación Externa

Con la acreditación de los nuevos jefes de misión, el Gobierno apuesta por dinamizar el diálogo político y dar continuidad a una agenda de trabajo que priorice la cooperación técnica y el intercambio de buenas prácticas, en función de las necesidades nacionales y de los intereses comunes con cada país representado.

Fuentes diplomáticas señalan que, en los próximos meses, se prevé avanzar en mecanismos de seguimiento que permitan traducir estos acercamientos en iniciativas concretas, fortaleciendo la confianza mutua y proyectando a Honduras como un socio estable para el comercio, la inversión y la cooperación en el ámbito multilateral.

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