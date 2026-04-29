El dólar perforó los $1.400 impulsado por una amplia oferta y se alejó del techo de la banda cambiaria

En abril el dólar exhibe una leve suba de 0,7%.

Con USD 537,6 millones negociados en el segmento de contado del mercado de cambios, la oferta fue suficiente para forzar la segunda baja para el dólar esta semana. Así, el tipo de cambio cedió 13 pesos o 0,95, a 1.391,50 pesos. En abril la suba del dólar mayorista queda reducida a 9,50 pesos o 0,7 por ciento.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 8 pesos, contra una suba de 35 pesos registrada en la semana anterior”, mencionó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El Banco Central fijó para este miércoles un techo para las bandas cambiarias en los $1.701,60, tope que dejó al dólar mayorista a 310,10 pesos o 22,3% de ese margen para la libre flotación.

“El dólar mayorista vuelve a aflojar y perfora los $1.400, a modo de descanso tras el reacomodamiento reciente dentro de un clima donde aún prevalece la sobreoferta a partir de las liquidaciones del campo. Las miradas de los operadores se concentran en el ritmo de compras del BCRA, ya que existe amplio consenso de que debería aprovecharse al máximo este trimestre, en busca de acelerar la acumulación de reservas”, explicó el economista Gustavo Ber.

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Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, comentó que “los analistas destacan la firmeza de la oferta en el segmento mayorista durante toda la rueda. El ajuste de precios devolvió gran parte de la suba registrada a inicios de semana. La City porteña se mantiene atenta a la capacidad de absorción de liquidez del Gobierno. El clima de cautela domina los movimientos previos al cierre de los contratos mensuales”.

“El Gobierno proyecta un saldo favorable de hasta USD 17.000 millones para fin de año sujeto a la demanda de dinero. La estrategia oficial busca fortalecer el balance del Central sin generar presiones inflacionarias ni cambiarias. Santiago Bausili destacó que la acumulación de dólares sigue siendo la prioridad de la gestión actual. El mercado observa de cerca la sostenibilidad de este proceso en un contexto de compromisos externos”, afirmó Morales.

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El dólar al público cayó 15 pesos o 1,1%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue bajó en la misma proporción y a su vez terminó ofrecido a 1.415 pesos.

La calma para el dólar también estuvo asociada a la rigurosa absorción de pesos que efectuó el Tesoro con la licitación de bonos de corto plazo del martes, donde se observó una suba de las tasas de retorno. El Tesoro convalidó la estrategia de normalización de la curva y el estiramiento de plazos en un contexto de liquidez excedente. Economía adjudicó $8,11 billones frente a vencimientos por $7,9 billones, con un rollover del 102,2%, cumpliendo con el objetivo de absorber el sobrante de pesos sin descuidar el costo de financiamiento.

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Eric Ritondale, economista jefe de Puente, consideró que “la licitación confirma que el Tesoro mantiene el control de la dinámica monetaria, apoyado en una posición de caja robusta y en una demanda institucional que, ante la escasez de alternativas en moneda local, sigue volcándose hacia los instrumentos soberanos con mayor duration”.

“Lo más destacado de la jornada fue la señal de tasas en el tramo corto y la diversificación de instrumentos. La nueva Lecap a junio de 2026 capturó casi el 60% de la adjudicación total, con una tasa de corte del 2,1% (Tasa Efectiva Mensual). Este nivel se ubicó ligeramente por encima de las proyecciones previas del mercado, lo que refleja una convalidación necesaria por parte del Tesoro para asegurar una absorción de liquidez en un instrumento que ya se perfila como la nueva referencia de tasa fija para el mercado institucional”, añadió Ritondale.

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Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazábal y Compañía, precisó que “el 61% de la colocación se concentró en la letra tasa fija a junio, mientras que 13% fue al bono CER y otro 13% al bono TAMAR, ambos con vencimiento en 2028. Por su parte, el nuevo bono Dual CER/TAMAR concentró el 12% de la colocación, mientras que por la letra dólar-linked el apetito se mostró bajo”.

“El plazo promedio de colocación fue de 293 días, más bajo que las dos licitaciones anteriores que promediaron 483 días”, subrayó Florencia Blanc.

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En cuanto a los bonos hard dollar, la Secretaría de Finanzas completó el martes el cupo máximo de colocación de USD 700 millones con los Bonar 2027 (AO27) y 2028 (AO28), mientras que este miércoles se adjudicó un total de USD 148 millones habiendo recibido ofertas por ese total: USD 100 millones en AO27 y USD 48 millones en el AO28.