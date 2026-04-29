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Uno por uno: quiénes son los tenistas argentinos y el ex número 3 del mundo que jugarán la qualy de Roland Garros

El país ya tiene a 11 jugadores confirmados en los cuadros principales y busca agrandar el listado

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La pista central de Roland Garros (AP Foto/Thibault Camus)
La pista central de Roland Garros (Fuente: AP Foto/Thibault Camus)

Roland Garros empieza a tomar forma mucho antes de su inicio. Mientras el tenis argentino celebra una presencia histórica en el main draw, con 11 representantes confirmados entre hombres y mujeres, también tendrá protagonismo en la fase previa, ese exigente y siempre impredecible recorrido que puede abrir la puerta hacia el sueño parisino.

La organización del Grand Slam francés confirmó el entry list de la qualy 2026, que comenzará el 18 de mayo en el complejo de Bois de Boulogne. Allí aparecen varios nombres sudamericanos, entre los que sobresale un fuerte acento argentino.

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Álex Barrena (170° en el ranking ATP), Facundo Díaz Acosta (181°), Federico Gómez (187°), Genaro Olivieri (199°), Juan Pablo Ficovich (207°), Lautaro Midon (215°) y Federico Coria (753°) serán los tenistas nacionales que buscarán el ingreso al cuadro principal.

Además, el listado masculino de la clasificación incluye una figura resonante para el mundo del tenis: Grigor Dimitrov, ex número 3 del ranking ATP, campeón del ATP Finals y semifinalista de Grand Slam, cuya presencia se transformó en una de las grandes sorpresas del anuncio.

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El búlgaro, de 34 años, ocupa hoy el puesto 137° del escalafón mundial. Hace dos meses estaba 42°, pero cayó cerca de 50 lugares tras la gira estadounidense sobre canchas duras al no poder defender la cosecha obtenida el año anterior, y otros 40 lugares durante la gira europea sobre polvo de ladrillo.

La presencia de Dimitrov eleva considerablemente el nivel de una clasificación que suele mezclar promesas emergentes con figuras en busca de reconstrucción.

El listado de la qualy de Roland Garros (Fuente: Crédito: ATP)
El listado de la qualy de Roland Garros (Fuente: Crédito: ATP)

Entre los sudamericanos que jugarán la qualy masculina de Roland Garros se destacan los chilenos Nicolás Jarry y Tomás Barrios Vera; los brasileños Felipe Meligeni, Joao Reis da Silva, Gustavo Heide y Pedro Boscardin; los bolivianos Hugo Dellien y Juan Carlos Prado Ángelo; el peruano Gonzalo Bueno; el colombiano Nicolás Mejía; y el ecuatoriano Andy Andrade.

Por el lado de las mujeres, María Lourdes Carlé (168° en el ranking WTA), Jazmín Ortenzi (169°), Luisina Giovannini (187°) y Julia Riera (206°) participarán de la fase previa con la ilusión de acceder al main draw.

Las otras latinoamericanas que jugarán la clasificación del segundo Grand Slam del año son la brasileña Laura Pigossi y la mexicana Ana Sofía Sánchez.

Las listas todavía pueden sufrir modificaciones por bajas de último momento en los cuadros principales, lo cual podría permitir que algunos jugadores ingresen directamente sin necesidad de disputar la fase previa.

La qualy de Roland Garros suele ser una de las más duras del circuito: tres partidos al mejor de tres sets sobre polvo de ladrillo, con presión constante y márgenes mínimos. Para muchos argentinos, sin embargo, representa una oportunidad muy valiosa, especialmente por la tradición nacional sobre esta superficie.

El contexto también potencia las expectativas. Con Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Román Burruchaga, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Francisco Comesaña y Solana Sierra ya asegurados en el cuadro principal, el tenis argentino podría ampliar aún más su presencia si varios clasificados logran superar el filtro inicial.

Grigor Dimitrov, el ex número 3 del mundo que jugará la qualy de Roland Garros (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)
Grigor Dimitrov, el ex número 3 del mundo que jugará la qualy de Roland Garros (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

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