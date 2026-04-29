El Barcelona tiene en la mira al Cuti Romero: las razones que le preocupan de cara a su contratación

El Cuti Romero, en carpeta del Barcelona (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El Barcelona ha definido una estrategia alternativa ante las complejidades financieras y contractuales que dificultan la llegada del italiano Alessandro Bastoni. La dirección deportiva encabezada por Deco incorporó el nombre de Cristian Romero, central argentino del Tottenham, como una opción prioritaria para reforzar la zaga la próxima temporada, mientras busca asegurar un plantel capaz de competir por la Champions League. La búsqueda de este refuerzo no solo responde a necesidades deportivas, sino también al contexto de reestructuración económica que vive el club, informó el medio catalán Sport.

La decisión del Barcelona de avanzar por el fichaje de Bastoni se enfrenta a una valoración inicial del Inter de Milán de 70 millones de euros, un monto que excede las previsiones del club español. Esta cifra, confirmada por el periódico citado, constituye el principal obstáculo pese al interés mutuo: Bastoni ha manifestado su deseo de sumarse al proyecto blaugrana y el club italiano está al tanto de sus intenciones.

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El Cuti, por su parte, cumple 28 años y se mantiene en la órbita internacional: fue titular y campeón del mundo con la selección argentina en Qatar, y figura también en la lista para el próximo Mundial. Entre sus cualidades, Deco y Hansi Flick destacan “su liderazgo, experiencia y capacidad de jugar bajo presión”. El cordobés se destacó por su rendimiento defensivo en la liga inglesa y ha sido supervisado personalmente por Deco en varios partidos esta temporada.

En el Barça estudian al detalle la estadística de tarjetas que podría poner en jaque este hipotético traspaso. El impacto del zaguero en la Premier League se ha visto marcado por un registro disciplinario notable: seis expulsiones acumuladas con Tottenham, de las cuales cuatro fueron por doble amonestación en un mismo partido y dos de manera directa. Una de estas últimas provocó una suspensión de cuatro partidos tras una falta sobre Casemiro en un encuentro contra el Manchester United. Además, el defensor argentino suma más de 40 tarjetas amarillas, lo que equivale a una sanción de este tipo cada tres partidos.

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El alto registro de tarjetas que tiene el Cuti Romero también es tenido en cuenta por Barcelona antes de avanzar por su fichaje (REUTERS/Phil Noble)

No obstante, el posible traspaso de Cuti Romero podría verse facilitado por una cláusula de salida vigente en su contrato, especialmente si los Spurs descienden a la segunda división, una situación que —de concretarse— permitiría al Barcelona negociar en mejores términos. A diferencia de Bastoni, que es zurdo y se desempeña habitualmente por el perfil izquierdo, Romero es diestro y actúa en el flanco derecho de la defensa, lo que no ha supuesto inconveniente para los responsables deportivos del Barcelona. Flick y Deco valoran su adaptabilidad y su capacidad para actuar como líder defensivo junto a jóvenes como Pau Cubarsí y Gerard Martín, una cualidad que el club considera “fundamental” para equilibrar la juventud de la plantilla.

Tras la salida de Íñigo Martínez como agente libre en agosto de 2025 rumbo al Al Nassr de la Superliga saudí, el Barcelona no ha encontrado un reemplazo natural para el eje defensivo izquierdo. Sin embargo, la actual política es priorizar el perfil y jerarquía del nuevo zaguero por encima de su lateralidad. Esta visión coloca a Romero “delante, en las preferencias de la dirección blaugrana, de su compañero en el Tottenham, el zurdo Micky van de Ven”, según indica Sport. Entre las alternativas valoradas, también aparece Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, jugador que cuenta con el aval explícito de Flick. Sin embargo, su reciente renovación por el club alemán lo convierte en una opción inviable, apuntaron.

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El interés del Barcelona por Cuti Romero ilustra la estrategia de Deco de contar con múltiples alternativas ante la complejidad del mercado de defensores de primer nivel en Europa y, sobre todo, subraya la necesidad de respuestas inmediatas ante un verano donde el club aspira a fortalecer el equipo sin comprometer la delicada situación financiera heredada en los últimos años. Este no será el único argentino por el que hablarán en el siguiente mercado, ya que Julián Álvarez es la carta más valorada por los culés.