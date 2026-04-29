Guatemala

Informe del CIEN revela que disminución de homicidios en Guatemala durante el primer trimestre de 2026

El informe de delitos revela que, aunque la violencia letal disminuye a nivel nacional, los incidentes siguen concentrándose en departamentos y municipios específicos, donde persiste la preocupación por las víctimas jóvenes y el aumento de mujeres afectadas

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Infografía detallada sobre la incidencia de homicidios en Guatemala en 2026, mostrando mapas de concentración de violencia, gráficos de tendencias y perfiles de víctimas.
De acuerdo con un informe del CIEN: El primer trimestre de 2026 registra 615 homicidios, el segundo nivel más bajo desde 2019, con una reducción interanual significativa, pero la violencia sigue concentrada en áreas urbanas clave y afecta desproporcionadamente a mujeres y jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Guatemala, la incidencia de homicidios durante el primer trimestre de 2026 muestra un descenso notable respecto a periodos anteriores, aunque persisten focos críticos en determinadas zonas del país. De acuerdo con el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y presentado en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y Crime Stoppers, marzo de 2026 registró una caída interanual de los delitos denunciados, impulsada principalmente por una disminución en los crímenes contra la propiedad y una leve baja en la tasa de homicidios, mientras crece la preocupación por la distribución geográfica y el perfil de las víctimas.

El CIEN, brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, informó que el acumulado de homicidios entre enero y marzo de 2026 fue de 615 casos, cifra que convierte a este periodo en el segundo más bajo desde 2019, únicamente superado por 2024, cuando se documentaron 589 homicidios. Así, el IDD permite rastrear la evolución de nueve delitos clave, diferenciando entre crímenes contra la propiedad (como robo de vehículos, motocicletas, furgones y viviendas, y extorsión) y aquellos contra la persona (homicidios, lesiones, violaciones y secuestros), según el investigador del CIEN David Casasola, citado por el medio CIEN.

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Disminución leve de la tasa interanual y énfasis territorial en los homicidios

La tasa de homicidios en Guatemala alcanzó 16.3 muertes por cada 100 mil habitantes en marzo de 2026. El IDD destaca que, aunque ese mes marcó el mayor número de homicidios en lo que va del año —237 víctimas—, la cifra representa 38 casos menos que marzo de 2025, en el que ocurrieron 275 homicidios. Al comparar la evolución trimestral, en enero de 2026 se contabilizaron 204 homicidios (frente a 252 el año anterior) y en febrero 172 (en 2025 fueron 252), lo que consolidó una reducción de 166 muertes violentas en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2025.

Oficiales de policía examinan un cuerpo cubierto con lona azul en una calle adoquinada. Civiles observan detrás de cinta policial en un área acordonada.
Agentes de la Policía Nacional Civil investigan la escena de un homicidio en una calle de Guatemala, donde un cuerpo cubierto con una lona azul y el área están acordonados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento descendente en los homicidios mantiene a 2026 en el rango más bajo de la serie histórica reciente, solo superado por el desempeño de 2024 (cuando los registros mensuales fueron 227 en enero, 156 en febrero y 205 en marzo), de acuerdo con el informe del CIEN.

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Según Casasola, “En marzo de 2026, fue el mes con mayor cantidad de homicidios del año, con 237, pero registró 38 menos que en el mismo mes del año anterior. Eso permitió que la tasa interanual de homicidios continuara levemente a la baja y se sitúe en 16.3 homicidios por cada 100 mil habitantes”.

Concentración de la violencia y perfil de las víctimas

El descenso nacional contrasta con la concentración territorial de la violencia homicida. Nueve de cada diez homicidios se producen en tan solo diez de los 22 departamentos del país, y el 44% de las muertes violentas se localizan en el departamento de Guatemala. El municipio de Guatemala capital reúne, por sí solo, el 17% del total nacional, y el 45% de los homicidios tienen lugar en los municipios de Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Escuintla, Amatitlán, Villa Canales, San José Pinula, Chimaltenango, Chinautla y San Miguel Petapa, según detalló Casasola al medio CIEN.

En el municipio de Guatemala capital, los homicidios aumentaron entre febrero y marzo de 2026, pasando de 28 a 33. Las zonas 18, 6, 7, 1 y 5 concentraron el 63% de los asesinatos reportados a nivel local.

Respecto al perfil de las víctimas, el informe advierte un aumento preocupante en los homicidios de mujeres, que pasaron de 19 en febrero a 33 en marzo, equivalentes al 14% de todas las víctimas homicidas del último mes analizado. Además, el 60% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años, lo que revela el impacto de la violencia sobre la población joven.

Crímenes contra la propiedad y extorsiones mantienen presión en áreas clave

Durante marzo de 2026, la disminución en la criminalidad denunciada estuvo marcada por un descenso de 2.72% en los delitos contra la propiedad. En el caso de las extorsiones, el 44% de las denuncias se concentraron en diez municipios y el 22% únicamente en la ciudad de Guatemala, según datos proporcionados por Casasola al medio CIEN.

El IDD sigue revelando así el comportamiento dispar de la inseguridad en el país: mientras la tendencia global de homicidios apunta a la baja, persisten zonas calientes y sectores específicos especialmente afectados, lo que requiere el seguimiento puntual de las políticas preventivas y de la dinámica criminal en los próximos meses.

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