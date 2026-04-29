Agustín Aristarán se disculpó por un chiste sobre un asesinato en Otro día perdido: “Recalcular, aprender y no repetir”

Agustín Aristarán se disculpó por un chiste de mal gusto en Otro día perdido: "Toca recalcular y aprender"

La reciente transmisión de Otro Día Perdido desató una intensa polémica tras un chiste de mal gusto sobre un caso de femicidio realizado al aire por Mario Pergolini, en complicidad con Agustín Aristarán y Evelyn Botto. El episodio, emitido en ElTrece, expuso la sensibilidad presente en el debate sobre los límites del humor y la violencia de género en los medios de comunicación.

Hoy, Agustín Aristarán ofrecio disculpas públicas luego de que su intervención recibiera un fuerte repudio de usuarios en redes sociales: “Estoy acá frente al teléfono para pedir disculpas. Es de público conocimiento lo que sucedió el viernes con un chiste muy desagradable que hicimos en Otro día perdido, y por eso estoy acá para pedir disculpas”, manifestó. El actor y mago subrayó el impacto de la reacción adversa: “Estarán muchos diciendo: ‘Este gil ahora pide disculpas cuando todos lo bardean’. Sí, porque uno recula, piensa, analiza cuando lo abuchean. En el aplauso uno continúa, porque se supone que está haciendo las cosas bien. En el abucheo uno frena y dice: ‘Uy, ¿qué pasó?’”.

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Aristarán también remarcó el aprendizaje derivado de este incidente: “Toca recalcular, aprender y no volver a repetir. Aunque suene raro, agradezco el enojo y lo legitimo completamente. No está bueno que suceda esto de hacer un chiste con algo tan... una problemática de género tan grave que se vive a cada hora, en todos lados”.

Agustín Aristarán se disculpó por las bromas con un femicidio en Otro día perdido

Detalles del chiste y repercusión en Otro Día Perdido

La controversia se originó cuando Mario Pergolini, conductor del ciclo, presentó la noticia de la muerte de Carolina Flores, una exreina de belleza asesinada por su suegra en México, con ironía en el tono. Durante la emisión, Evelyn Botto añadió, refiriéndose a su suegra: “Está decidido entonces, cuando venga Carmen Barbieri voy a usar chaleco antibalas”.

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El conductor mantuvo la línea humorística: “En el fondo estaría pensando: me ahorré un regalo para el Día de la Madre…”. Estas intervenciones generaron un rechazo inmediato de televidentes, quienes cuestionaron en redes sociales la liviandad con que se trató el tema del femicidio durante el programa.

Evelyn Botto pide disculpas sobre el chiste en Otro día perdido

Disculpas de Evelyn Botto y debate sobre el humor y género

Evelyn Botto, quién ayer se disculpó en una charla con Yanina Latorre en SQP (América) describió el impacto de la reacción recibida: “Me movilizó la cantidad de mensajes de mujeres que recibí y es algo que me importa porque es a quienes les hablo siempre”, señaló.

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Botto afrontó la magnitud de las críticas y expresó su autocrítica: “Quiero pedir disculpas desde mi lugar y hacerme responsable de lo que me toca, que es haber formado parte de una puesta en escena que salió de un crimen, del cual se hicieron chistes”. En la conversación con Latorre, dijo: “Lo que me dicen es que yo podía no haberlo hecho, pero no me di cuenta, como tengo una suegra muy conocida y no me di cuenta de que termino haciendo mella de algo tremendamente grave, haciendo humor de que una mujer mata a otra, una suegra a su nuera, que es otra muestra más de micromachismo”.

La locutora reflexionó sobre los límites del humor: “El límite es que no sea gracioso y no fue gracioso para mucha gente. Me hago cargo porque las mujeres me importan. Soy feminista y aprendo, uno se mueve en un mundo de muchísima masculinidad…”.

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En cuanto al ambiente interno tras el episodio, Botto relató: “Se habló con Rada… mucho. Él me dijo que cuando trabajás, querés que haya un buen ida y vuelta, y a mí me movilizó la cantidad de mensajes de mujeres, que es a quienes les hablo. Algunas me hablaron bien y otras no tanto. Quiero pedir disculpas, es un momento difícil”.

La comunicadora precisó el carácter guionado de su frase y el tono general del programa. “Mi comentario estaba guionado, formaba parte de la estructura, y la línea general del programa también es picante e incorrecta... Pero quiero pedir disculpas porque yo podría no haberlo hecho”.

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Botto también dio contexto sobre su postura ante el escenario actual: “Lo que me importaba es hacerme cargo de mi parte en un momento en que se arrasaron con todas las políticas de género, porque tratan de hacernos creer que es un robo hacer políticas para mujeres y yo no estoy de acuerdo con eso”. Más adelante concluyó: “Estoy contenta y tengo que ser más responsable haciendo televisión. Yo no me opuse al chiste y seguí adelante. Me gusta el humor picante, pero todo tiene que ver con quién y cómo lo dice, es como lo que hablaban del ‘gordoodio’, cada minoría tendrá su propio humor. Con respecto a lo que yo hice me interesa pedir disculpas”.