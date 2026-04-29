En medio de la emergencia y la caída de frecuencias, el Gobierno se reúne con los colectivos y evalúa aumentar el boleto

El secretario de Transporte, Mariano Plencovich, se reunirá con empresarios en un encuentro clave para el futuro del transporte en el AMBA

En las próximas horas se definirá el futuro del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras semanas de alta tensión por la decisión de las empresas de reducir la frecuencia de varias líneas luego de haberse declarado en “emergencia”.

En este contexto, el flamante secretario de Transporte, Mariano Plencovich, tiene previsto recibir a las cámaras del sector este jueves, en un encuentro en el que se debatirá el futuro del boleto, con grandes posibilidades de que Economía habilite un aumento. Así pudo averiguar Infobae de altas fuentes del Ministerio de Economía, aunque no precisaron de cuánto podría ser esa suba.

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El conflicto entre el Gobierno y las empresas comenzó a principios de abril, cuando el aumento del precio del combustible en Argentina, vinculado a la guerra en Oriente Medio, motivó el reclamo de mayores subsidios o una actualización tarifaria, además del pago de deudas por montos millonarios. Ante la falta de respuestas, las compañías redujeron la frecuencia de los servicios en un 15%, lo que impactó en miles de usuarios. Además, amenazaron que si para mañana no hay una respuesta, la circulación bajaría a un 50 por ciento.

No se trata, para el ministro de Economía, Luis Caputo, de una decisión fácil, ya que cualquier incremento tarifario atenta contra la desaceleración de la inflación que tanto busca el Gobierno. La suba de precios de marzo trepó a 3,4% y el Gobierno prometió una baja a partir de abril.

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El objetivo central del encuentro entre los funcionarios de Transporte y las cámaras del sector será abordar la situación financiera del sector, que en las últimas semanas se vio afectado por una reducción del 20% en la frecuencia de los colectivos. Las empresas atribuyen esta caída en el servicio a la demora del Estado en el pago de los subsidios, sumada al impacto directo del aumento de los combustibles.

Deudas por subsidios impagos

Una fuente del sector empresario confirmó que la deuda total con las compañías de colectivos ascendió a $130.000 millones. El mismo referente anticipó que la provincia de Buenos Aires (PBA) ya las notificó que mañana (jueves) abonará su parte, lo que permitiría reducir la deuda a $100.000 millones, monto que quedaría bajo responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional. Este pago parcial aportaría cierto alivio a los operadores, aunque el núcleo del conflicto persiste por el atraso de los fondos nacionales.

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La frecuencia de colectivos en el AMBA se redujo un 15 por ciento.

El contexto económico general influye sobre la coyuntura del transporte. Según datos públicos del Tesoro Nacional, el Gobierno nacional postergó pagos para sostener el superávit fiscal, lo que provocó que la deuda flotante del Tesoro se elevara casi $2 billones en marzo. Esta decisión de priorizar el equilibrio de las cuentas públicas impactó de lleno en los recursos disponibles para el sistema de transporte urbano, profundizando la tensión con las empresas prestadoras.

La crisis en el AMBA se agravó durante abril. El Gobierno nacional confirmó el giro de fondos a las empresas de colectivos con el objetivo de evitar una mayor afectación en el servicio, aunque voceros del sector señalaron que el ritmo de los desembolsos resultó insuficiente frente a la escalada de los costos. Los empresarios insisten en que, mientras no se regularicen los pagos y se actualicen las tarifas, la prestación seguirá en riesgo.

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Reducción de la frecuencia

Esta semana las cámaras empresarias del transporte público del AMBA pusieron un plazo al Gobierno: si el jueves 30 de abril no hay respuestas concretas sobre cómo se cubrirán los mayores costos operativos, la frecuencia de colectivos —que hoy opera al 85% de lo habitual— podría caer al 50%. La advertencia llegó con la difusión de un comunicado firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA). El documento declara al sector en “estado de emergencia”.

Desde el 1° de abril, las mismas entidades vienen aplicando una reducción progresiva de servicios en reclamo por el alza del precio del gasoil, cuyo valor de mercado —entre $2.100 y $2.444 por litro, según informó la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA)— supera ampliamente los $1.750 que reconoce la estructura de costos oficial vigente desde enero de 2026. Esa brecha, sostienen, genera un déficit que ningún ajuste tarifario ni anticipo de subsidios ha logrado compensar hasta ahora.

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El sector empresario manifestó que la incertidumbre sobre los pagos y el precio del boleto genera dificultades operativas y pone en riesgo la estabilidad del sistema. La expectativa está puesta en la reunión de mañana, donde los funcionarios y los representantes de las empresas buscarán alcanzar un acuerdo que permita restaurar la frecuencia habitual de los servicios y evitar nuevas reducciones.