Economía

En medio de la emergencia y la caída de frecuencias, el Gobierno se reúne con los colectivos y evalúa aumentar el boleto

Las autoridades de la Secretaría de Transporte recibirán este jueves a las empresas que operan en el AMBA. La definición que ya tomó Economía y la transferencia de provincia

Guardar
Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
El secretario de Transporte, Mariano Plencovich, se reunirá con empresarios en un encuentro clave para el futuro del transporte en el AMBA

En las próximas horas se definirá el futuro del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras semanas de alta tensión por la decisión de las empresas de reducir la frecuencia de varias líneas luego de haberse declarado en “emergencia”.

En este contexto, el flamante secretario de Transporte, Mariano Plencovich, tiene previsto recibir a las cámaras del sector este jueves, en un encuentro en el que se debatirá el futuro del boleto, con grandes posibilidades de que Economía habilite un aumento. Así pudo averiguar Infobae de altas fuentes del Ministerio de Economía, aunque no precisaron de cuánto podría ser esa suba.

PUBLICIDAD

El conflicto entre el Gobierno y las empresas comenzó a principios de abril, cuando el aumento del precio del combustible en Argentina, vinculado a la guerra en Oriente Medio, motivó el reclamo de mayores subsidios o una actualización tarifaria, además del pago de deudas por montos millonarios. Ante la falta de respuestas, las compañías redujeron la frecuencia de los servicios en un 15%, lo que impactó en miles de usuarios. Además, amenazaron que si para mañana no hay una respuesta, la circulación bajaría a un 50 por ciento.

No se trata, para el ministro de Economía, Luis Caputo, de una decisión fácil, ya que cualquier incremento tarifario atenta contra la desaceleración de la inflación que tanto busca el Gobierno. La suba de precios de marzo trepó a 3,4% y el Gobierno prometió una baja a partir de abril.

PUBLICIDAD

El objetivo central del encuentro entre los funcionarios de Transporte y las cámaras del sector será abordar la situación financiera del sector, que en las últimas semanas se vio afectado por una reducción del 20% en la frecuencia de los colectivos. Las empresas atribuyen esta caída en el servicio a la demora del Estado en el pago de los subsidios, sumada al impacto directo del aumento de los combustibles.

Deudas por subsidios impagos

Una fuente del sector empresario confirmó que la deuda total con las compañías de colectivos ascendió a $130.000 millones. El mismo referente anticipó que la provincia de Buenos Aires (PBA) ya las notificó que mañana (jueves) abonará su parte, lo que permitiría reducir la deuda a $100.000 millones, monto que quedaría bajo responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional. Este pago parcial aportaría cierto alivio a los operadores, aunque el núcleo del conflicto persiste por el atraso de los fondos nacionales.

Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
La frecuencia de colectivos en el AMBA se redujo un 15 por ciento.

El contexto económico general influye sobre la coyuntura del transporte. Según datos públicos del Tesoro Nacional, el Gobierno nacional postergó pagos para sostener el superávit fiscal, lo que provocó que la deuda flotante del Tesoro se elevara casi $2 billones en marzo. Esta decisión de priorizar el equilibrio de las cuentas públicas impactó de lleno en los recursos disponibles para el sistema de transporte urbano, profundizando la tensión con las empresas prestadoras.

La crisis en el AMBA se agravó durante abril. El Gobierno nacional confirmó el giro de fondos a las empresas de colectivos con el objetivo de evitar una mayor afectación en el servicio, aunque voceros del sector señalaron que el ritmo de los desembolsos resultó insuficiente frente a la escalada de los costos. Los empresarios insisten en que, mientras no se regularicen los pagos y se actualicen las tarifas, la prestación seguirá en riesgo.

Reducción de la frecuencia

Esta semana las cámaras empresarias del transporte público del AMBA pusieron un plazo al Gobierno: si el jueves 30 de abril no hay respuestas concretas sobre cómo se cubrirán los mayores costos operativos, la frecuencia de colectivos —que hoy opera al 85% de lo habitual— podría caer al 50%. La advertencia llegó con la difusión de un comunicado firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA). El documento declara al sector en “estado de emergencia”.

Desde el 1° de abril, las mismas entidades vienen aplicando una reducción progresiva de servicios en reclamo por el alza del precio del gasoil, cuyo valor de mercado —entre $2.100 y $2.444 por litro, según informó la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA)— supera ampliamente los $1.750 que reconoce la estructura de costos oficial vigente desde enero de 2026. Esa brecha, sostienen, genera un déficit que ningún ajuste tarifario ni anticipo de subsidios ha logrado compensar hasta ahora.

El sector empresario manifestó que la incertidumbre sobre los pagos y el precio del boleto genera dificultades operativas y pone en riesgo la estabilidad del sistema. La expectativa está puesta en la reunión de mañana, donde los funcionarios y los representantes de las empresas buscarán alcanzar un acuerdo que permita restaurar la frecuencia habitual de los servicios y evitar nuevas reducciones.

Temas Relacionados

ColectivosLuis CaputoTransporteAMBABoletoÚltima noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dólar perforó los $1.400 impulsado por una amplia oferta y se alejó del techo de la banda cambiaria

En el mercado de cambios se negociaron más de USD 500 millones y el tipo de cambio mayorista recortó 13 pesos. Al público cedió a $1.415 para la venta en el Banco Nación

El dólar perforó los $1.400 impulsado por una amplia oferta y se alejó del techo de la banda cambiaria

Eduardo Costantini: “Voté a Milei y tal vez lo volvería a votar, porque si se va Milei, ¿qué viene?”

En ExpoEFI, el empresario aseguró que aún sin coincidir con todas sus medidas se inclina por el actual Presidente. Pidió gobernabilidad para que la Argentina aprenda a vivir en la alternancia política

Eduardo Costantini: “Voté a Milei y tal vez lo volvería a votar, porque si se va Milei, ¿qué viene?”

Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 y cuántos salarios se necesitan

Se acerca la Copa del Mundo y muchos argentinos hacen cuentas para ir a EEUU a alentar a la selección

Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 y cuántos salarios se necesitan

Récord en petróleo: el Gobierno anticipó que la Argentina llegará a producir 1 millón de barriles diarios este año

La secretaria de Energía, María Tettamanti, anticipó cifras récord como resultado de las nuevas inversiones. Aseguró que el conflicto en medio oriente abre una ventana favorable para el país

Récord en petróleo: el Gobierno anticipó que la Argentina llegará a producir 1 millón de barriles diarios este año

Con total hermetismo e invitados como la reina Máxima y el joven ajedrecista Faustino Oro, comienza hoy el Foro Llao Llao

El presidente Javier Milei fue invitado, pero aún no confirmó su presencia. Qué dijo la Casa Real de Países Bajos sobre la visita de la reina. También asistirán ex deportistas como David Nalbandian, Felipe Contepomi y Juan Martín Hernández; el músico Charly Alberti, un investigador del Conicit y otros emprendedores

Con total hermetismo e invitados como la reina Máxima y el joven ajedrecista Faustino Oro, comienza hoy el Foro Llao Llao
DEPORTES
Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid empata contra Arsenal por la otra semifinal de la Champions League

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid empata contra Arsenal por la otra semifinal de la Champions League

Juan Manuel Cerúndolo debutó con triunfo en el Challenger 175 de Cagliari

Por qué Franco Colapinto despierta tanta pasión: la respuesta de los fanáticos

Neymar sorprendió a los hinchas de San Lorenzo con un sentido mensaje: el “tesoro” que le regaló a un rival

El Barcelona tiene en la mira al Cuti Romero: las razones que le preocupan de cara a su contratación

TELESHOW
Quienes son los nominados a los Premios Gardel 2026: la lista completa

Quienes son los nominados a los Premios Gardel 2026: la lista completa

Cecilia Calafell confirmó su separación de Pablo Lescano

Paula Chaves aclaró cómo quedó su vínculo con Zaira Nara luego del reencuentro: “Pasaron cosas”

Pipo Pescador agradeció los saludos por su cumpleaños con un mensaje desde Alemania: “Mis flamantes 80”

¿Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano?: la confirmación que dio su abogado

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio científico encontró genes de perros golden retrievers asociados a emociones humanas

Un estudio científico encontró genes de perros golden retrievers asociados a emociones humanas

¿Qué es el carfentanilo? La droga para elefantes que dispara las muertes por sobredosis en EEUU

República dominicana: el 40 % del talento investigador está concentrado en solo tres universidades

El Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia firman memorándum para integrar práctica e investigación en las aulas

Honduras acredita nuevos embajadores y apuesta por ampliar su presencia internacional