Guatemala

El Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia firman memorándum para integrar práctica e investigación en las aulas

La colaboración formalizada pretende transformar el aprendizaje tradicional al fomentar el desarrollo de competencias científicas entre los alumnos y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas en el marco escolar

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Tres personas, dos mujeres y un hombre, sentadas en una mesa de madera con documentos y bolígrafos. Al fondo, banderas de Guatemala y CONCYT
Vicepresidenta Karin Herrera junto a la Ministra de Educación, Anabella Giracca y Ottoniel Monterroso, secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, en la firma del Convenio. (Mineduc y Senacyt Guatemala)

El Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología firmaron un memorándum de entendimiento que busca modificar profundamente la enseñanza escolar en Guatemala, al promover que las aulas dejen de ser espacios de aprendizaje tradicional y se conviertan en entornos de experimentación enfocados en la práctica, la investigación y el acceso ampliado a herramientas tecnológicas. La estrategia, concebida para reforzar la interacción entre estudiantes y especialistas, pretende generar un cambio estructural en la formación científica a nivel nacional, según informó el Ministerio de Educación.

El acuerdo, formalizado este martes por Ottoniel Monterroso, secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, y Anabella Giracca, ministra de Educación, fue presentado en una ceremonia donde actuó como testigo de honor la vicepresidenta Karin Herrera. Uno de los elementos diferenciadores del programa es el énfasis en los Clubes de Ciencia, concebidos como plataformas para que niños y jóvenes entren en contacto directo con científicos y científicas desde el entorno escolar, un mecanismo que, según Herrera, articulará el acercamiento entre el mundo académico y la investigación aplicada.

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Salón formal: un hombre habla en un podio con una bandera de Guatemala. Dos mujeres en una mesa con bandera guatemalteca y de CONCYT, frente a una audiencia
Representantes guatemaltecos y de CONCYT participan en un acto oficial en un salón formal, con un orador en el podio y dos panelistas sentadas frente a una audiencia. (Mineduc y Senacyt Guatemala)

Monterroso destacó durante la firma retransmitida por el Ministerio de Educación: “Juntos estamos transformando las aulas en espacios de experimentación”, una línea de acción que busca ampliar de forma tangible las oportunidades de éxito para la comunidad estudiantil. Democratizar el acceso al conocimiento científico es considerado fundamental para fomentar vocaciones científicas en todos los territorios del país.

De acuerdo con el memorándum, la cooperación interinstitucional persigue democratizar el acceso al conocimiento y, de modo paralelo, reforzar el vínculo entre instituciones educativas y el entorno tecnológico y social de Guatemala. La ministra Giracca afirmó que la iniciativa apunta a trascender modelos de enseñanza basados sólo en el texto escrito: “Aprender no solo es a través de un libro, sino a través de la práctica, a través de la investigación, de la curiosidad”, expresó ante los asistentes.

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No hay ciencia sin educación, y tampoco puede haber educación sin ciencia”, remarcó la vicepresidenta Herrera. Para Herrera, la política pública presentada enlaza de modo indisoluble estos dos ámbitos, y señaló que solo a través de mecanismos que estimulen la curiosidad, la experimentación desde edades tempranas y el acceso igualitario a la tecnología puede construirse un sistema educativo capaz de responder a los desafíos globales del siglo XXI.

El memorándum confirma un nuevo modelo para la enseñanza científica y tecnológica

La firma del acuerdo establece directrices concretas para que estudiantes guatemaltecos interactúen con especialistas mediante actividades curriculares y extracurriculares que prioricen la práctica y el trabajo experimental sobre la mera recepción de contenidos teóricos, destacó el Ministerio de Educación.

El documento prevé la creación de espacios dentro del sistema educativo en los que la investigación, el uso de herramientas tecnológicas y el diálogo directo con la comunidad científica sean accesibles a poblaciones diversas, incluyendo regiones históricamente alejadas de los desarrollos científicos nacionales. Monterroso precisó que el fortalecimiento de las vocaciones en ciencia y tecnología es una prioridad, ya que constituye un motor para el desarrollo social y económico.

La ministra Giracca puntualizó que la nueva dinámica pedagógica busca que el conocimiento generado trascienda el entorno escolar y contribuya a resolver interrogantes de la sociedad guatemalteca, a partir del desarrollo de competencias científicas en los alumnos. En esa línea, destacó que la ciencia y la tecnología no son elementos ajenos a la vida cotidiana, sino herramientas fundamentales para acercarse a la realidad y generar respuestas desde la escuela.

La vicepresidenta Herrera indicó que los Clubes de Ciencia serán el puente a través del cual miles de estudiantes puedan acceder a la experiencia práctica de la investigación, estableciendo relaciones colaborativas con profesionales y fomentando la creación de una generación orientada al pensamiento crítico y científico.

Con el respaldo institucional y la coordinación entre la SENACYT y el MINEDUC, el memorándum refuerza el compromiso nacional para incorporar la investigación y la experimentación en el corazón del proceso educativo guatemalteco, impulsando que la ciencia y la tecnología sean accesibles para toda la población escolar, conforme detalló el Ministerio de Educación.

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