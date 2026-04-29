República Dominicana

El nuevo tratado entre República Dominicana y España refuerza la cooperación para combatir delitos económicos y el blanqueo de capitales

El acuerdo bilateral establece mecanismos actualizados de intercambio de información y asistencia operativa, facilitando la persecución de delitos financieros complejos y asegurando una respuesta coordinada entre ambas jurisdicciones ante amenazas transnacionales

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Vista parcial de dos hombres de traje, uno con portafolio, estrechando manos, sobre un suelo de madera. Al fondo, banderas de España y República Dominicana.
Dos hombres de traje se dan la mano con un portafolio, sellando una alianza frente a las banderas de España y la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo tratado de cooperación entre República Dominicana y España busca cerrar el cerco sobre las redes delictivas que operan a nivel internacional, detalló este miércoles una nota de la agencia EFE.

El acuerdo, suscrito en Santo Domingo por los titulares de Interior de ambos países, introduce un marco jurídico actualizado para enfrentar delitos como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, la ciberdelincuencia y la violencia de género.

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El texto del convenio detalla la creación de mecanismos de intercambio de información y asistencia operativa. Estos procedimientos facilitarán la localización de sospechosos, el rastreo de personas desaparecidas y la recuperación de bienes relacionados con actividades ilícitas. El objetivo es optimizar la respuesta ante amenazas criminales que ya no reconocen fronteras.

Según el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska y citado por EFE, la cooperación renovada permitirá “hacer más eficaz” la lucha contra el crimen transnacional.

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La alianza promueve el intercambio de datos, la formación técnica y la asistencia mutua entre los cuerpos de seguridad de ambos países. “Las amenazas del crimen ya son globales”, afirmó Grande-Marlaska, por lo que la respuesta también debe serlo.

La ministra de Interior dominicana, Faride Raful, afirmó que el acuerdo “ordena” la cooperación bilateral ante los desafíos que plantea la criminalidad moderna. Con este tratado, ambos países se vuelven “más capaces, eficientes y oportunos” en la respuesta a delitos complejos.

Según el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska y citado por EFE, la cooperación renovada permitirá “hacer más eficaz” la lucha contra el crimen transnacional. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
Según el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska y citado por EFE, la cooperación renovada permitirá “hacer más eficaz” la lucha contra el crimen transnacional. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

El convenio- según detalla EFE- también contempla el intercambio de experiencias y tecnologías avanzadas entre los equipos de investigación criminal. Se prevé el desarrollo de formación especializada para los agentes, como parte de una estrategia integral que busca fortalecer la seguridad ciudadana en ambos territorios.

De manera directa, el tratado firmado entre República Dominicana y España establece una hoja de ruta para intensificar la colaboración en seguridad. Incluye acciones conjuntas para combatir delitos económicos y el blanqueo de capitales, así como para compartir buenas prácticas y métodos de investigación.

De manera directa, el tratado firmado entre República Dominicana y España establece una hoja de ruta para intensificar la colaboración en seguridad. Incluye acciones conjuntas para combatir delitos económicos y el blanqueo de capitales, . (Foto cortesía Policía de Honduras)
De manera directa, el tratado firmado entre República Dominicana y España establece una hoja de ruta para intensificar la colaboración en seguridad. Incluye acciones conjuntas para combatir delitos económicos y el blanqueo de capitales, . (Foto cortesía Policía de Honduras)

El acuerdo fue rubricado en el contexto de la visita oficial de Grande-Marlaska, quien participará próximamente en la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Punta Cana.

Esta cita servirá de escenario para consolidar alianzas multilaterales en materia de seguridad y cooperación judicial.

Ambos gobiernos consideran que, ante un panorama delictivo que evoluciona y se expande más allá de las fronteras nacionales, la cooperación internacional constituye una herramienta esencial para la protección de sus ciudadanos y el resguardo de la legalidad.

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