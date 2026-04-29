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El mal momento de la periodista señalada en el escándalo de infidelidad con una figura del deporte: “Vive una locura”

La cronista Dianna Russini está “conmocionada” luego de las fotos que se viralizaron con el entrenador de la NFL Mike Vrabel

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Mike Vrabel Dianna Russini
La periodista estaría atravesando una nueva etapa tras el polémico episodio con el entrenador

La periodista deportiva Dianna Russini enfrenta una situación de conmoción y repliegue familiar tras el escándalo que la involucra con Mike Vrabel, entrenador jefe de los New England Patriots. Según información difundida por el Daily Mail, Russini ha decidido centrar sus esfuerzos en el bienestar de sus hijos mientras intenta asimilar el impacto de las acusaciones y la atención mediática.

La renuncia de Russini a su puesto en The Athletic se produjo tras la publicación de fotografías por parte de Page Six, donde se la observa junto a Vrabel en un resort exclusivo de Sedona, Arizona, el pasado 28 de marzo. El complejo, solo para adultos, tiene un costo de 2.800 dólares por noche. En las imágenes, ambos aparecen en actitudes cercanas junto a la piscina, desayunando y compartiendo momentos de aparente complicidad en una terraza. Además, surgieron otras fotografías que los muestran en un bar de Nueva York en 2020, periodo en que Vrabel dirigía a los Tennessee Titans.

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De acuerdo con el Daily Mail, una fuente cercana describió el estado actual de la periodista: “Dianna está un poco conmocionada por todo esto y no ha revelado realmente sus intenciones, ya que ha sido una situación muy intensa que todavía está tratando de comprender y asimilar”. La misma fuente destacó que Russini se encuentra enfocada en el cuidado de su familia: “Una de las cosas en las que se centra principalmente es en ser madre y proteger a sus hijos en medio de toda esta locura que vive”.

Mike Vrabel y Dianna Russini sonríen a la cámara de pie en un campo de fútbol artificial cubierto, con sillas de director de madera detrás de ellos
Mike Vrabel posa junto a la reconocida periodista deportiva Dianna Russini tras una entrevista

Ambos protagonistas, Russini y Vrabel, han negado cualquier relación extramatrimonial. Pese a esto, el escándalo ha generado consecuencias laborales y personales. El Daily Mail detalló que, tras la difusión de las imágenes, la empresa matriz de The Athletic, el New York Times, inició una investigación interna y Russini fue suspendida poco antes de presentar su renuncia definitiva. Según el reporte, su contrato concluía a finales de junio.

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En declaraciones recogidas por el Daily Mail y también citadas por ESPN, Russini explicó los motivos de su salida: “Renuncio no porque acepte la narrativa que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a seguir dándole importancia o a que me defina a mí o a mi carrera. He cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación a lo largo de mi carrera, y respaldo cada artículo que he publicado”. En el mismo comunicado, la periodista agradeció el respaldo recibido: “Cuando se publicó el artículo en Page Six, The Athletic me apoyó incondicionalmente, expresó su confianza en mi trabajo y su orgullo por mi labor periodística. Por ello, estoy agradecida”.

Por su parte, Mike Vrabel ha afrontado el episodio desde el plano personal y profesional. El entrenador pidió disculpas a su familia y comenzó terapia psicológica durante el fin de semana posterior a la difusión de las imágenes. En una conferencia de prensa, Vrabel admitió haber mantenido “conversaciones difíciles” con sus allegados en relación al caso Russini.

Las fotos que se filtraron de ambos protagonistas (Page Six)
Las fotos que se filtraron de ambos protagonistas (Page Six)

Una fuente consultada por el Daily Mail indicó que Vrabel experimenta sentimientos de remordimiento: “Mike se siente fatal en muchos sentidos, sobre todo porque la carrera de Dianna prácticamente ha terminado y él es el responsable”. Además, la misma persona agregó: “Tiene mucho camino por recorrer para llegar a la cima y alcanzar la estabilidad. Espera que sea cierto el dicho de que el tiempo lo cura todo. Ahora mismo se aferra a esa creencia y se sumerge de lleno en el trabajo”.

Los New England Patriots manifestaron públicamente su respaldo hacia Vrabel y valoraron su decisión de priorizar tanto a su familia como su salud mental, de acuerdo con el comunicado difundido la semana pasada. El equipo, propiedad de Robert Kraft, no considera su destitución como una opción inmediata, aunque la situación sigue bajo observación. Según la fuente citada por el Daily Mail, “Los Kraft son extremadamente leales y no tienen ninguna intención de despedir a Mike, ni tampoco quieren que renuncie por todo este drama”.

En caso de que los próximos meses presenten complicaciones insalvables, el club contemplaría alternativas como Mike Tomlin o Josh McDaniels para la dirección técnica.

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