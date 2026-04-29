República Dominicana

República dominicana: el 40 % del talento investigador está concentrado en solo tres universidades

La radiografía de la producción científica nacional identifica una alta centralización del talento en pocos centros, lo que representa un desafío estructural para la diversificación y el desarrollo competitivo del sistema de investigación en el país

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Vista aérea de varios científicos, hombres y mujeres, en batas de laboratorio y cofias, trabajando con microscopios y maquinaria en una fábrica de cosméticos.
El Informe Cienciométrico de la República Dominicana advierte sobre la concentración de más del 40 % de los investigadores en solo tres universidades líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Informe Cienciométrico de la República Dominicana revela que el país enfrenta un reto clave: la distribución desigual de los investigadores, ya que tres universidades concentran más del 40 % del talento nacional. Este fenómeno destaca la influencia de estas instituciones y la urgencia de diversificar la producción científica para alcanzar estándares internacionales.

Al analizar los datos del periodo 2003-2024, el estudio, dirigido por Martha Báez y elaborado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), confirma que el 70 % de la masa crítica de investigadores se agrupa en solo nueve universidades. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Pucmm y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) lideran este entorno, lo que contrasta con modelos internacionales donde la investigación está más distribuida entre centros diversos.

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Entre 2003 y 2024, el sistema científico dominicano ha evaluado más de 4.000 publicaciones y 150 instituciones, permitiendo una radiografía precisa del sector. El informe señala que, a partir de 2015, la formación de nuevos científicos se aceleró por la llegada de financiamiento nacional y el fortalecimiento de la carrera investigadora.

El documento presentado por la Pucmm y analizado por Diario Libre describe cómo el sistema dominicano ha evolucionado en la última década. Se pasó de una etapa caracterizada por “aportaciones limitadas y dispersas” a una fase de consolidación institucional, donde ciertas universidades lograron articular agendas de investigación y sostener la continuidad de su producción científica.

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Entre 2003 y 2024, la ciencia dominicana registró más de 4.000 publicaciones y 150 instituciones evaluadas, según el informe de la Pucmm. (Freepik)

A pesar de la concentración, el informe identifica señales de diversificación. La Universidad Iberoamericana (Unibe), el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) y el Ministerio de Salud Pública han incrementado su participación, ampliando la base de aportes científicos, especialmente en el sector salud.

En términos de impacto, la ciencia dominicana todavía se enfrenta a una brecha. Ninguna de las principales instituciones logra un índice de citas igual o superior a 1.0, lo que significa que los trabajos liderados desde la República Dominicana reciben menos referencias que el promedio mundial ajustado por disciplina.

La investigación de la Pucmm advierte que, aunque se observa un crecimiento significativo en cantidad y consolidación, el desafío pendiente es el impacto internacional. El país muestra avances en volumen, pero debe enfocarse en elevar la calidad y visibilidad global de sus publicaciones para competir con sistemas líderes de la región y el mundo.

Tres científicos en batas blancas y guantes azules trabajan en un laboratorio. Una mujer examina una placa de Petri, un hombre observa a través de un microscopio.
El informe destaca la diversificación del sector con el incremento de aportes científicos de Unibe, Cedimat y el Ministerio de Salud Pública en el ámbito de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de la política científica nacional, el informe subraya la necesidad de transitar desde una estrategia basada en la “masa crítica” hacia un modelo orientado al impacto y la competitividad. El éxito reciente se atribuye no solo al aumento de publicaciones, sino también a la capacidad de las principales universidades para consolidar talento y mantener el impulso de la actividad científica.

La autora principal, Martha Báez, destaca que la producción local se apoya en estructuras universitarias robustas, mientras que el sector salud, aunque con menor volumen, logra un mayor nivel de impacto relativo. En síntesis, la ciencia dominicana se encuentra en plena expansión, pero su principal reto será superar el bajo posicionamiento internacional para alcanzar la excelencia y el reconocimiento global.

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