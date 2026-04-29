Salta registró un nuevo sismo de magnitud 4,4 que se hizo sentir en el norte de la provinica

Según el INPRES, el evento sísmico fue clasificado con Grado III en la escala de Mercalli Modificada, con vibraciones perceptibles en puertas y objetos colgantes

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió este miércoles al amanecer el norte de la provincia de Salta, con epicentro en la Sierra de Tartagal, y despertó a los habitantes de varias localidades del departamento San Martín cuando apenas eran las 7 de la mañana. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó el movimiento, que no dejó heridos ni daños en las construcciones.

La baja profundidad del foco —10 kilómetros desde la superficie— fue determinante para que la energía liberada se percibiera con claridad en zonas urbanas.

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Según los datos del INPRES, el epicentro se ubicó a 95 kilómetros al este de Mazza, a 107 kilómetros al este de Tartagal y a 130 kilómetros al noroeste de Hickmann. El momento exacto fue a las 7:04.

La intensidad del evento fue clasificada en la escala de Mercalli Modificada con un Grado III, lo que implica la vibración de cristales y puertas, así como el movimiento visible de objetos colgantes.

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El INPRES catalogó el fenómeno como “débil” en las ciudades de Tartagal, Salta y General Mosconi, donde lo percibieron principalmente personas en reposo. En localidades más alejadas como Aguaray, Coronel Cornejo y JC Salvatierra, y también en la provincia de Formosa, la intensidad fue evaluada como “muy débil”, perceptible apenas en edificios o para quienes se encontraban en descanso.

A pesar de que se sintió el movimiento, las autoridades locales no reportaron daños materiales de gravedad. General Mosconi y Tartagal fueron los puntos donde el temblor se convirtió en tema de conversación a lo largo de toda la mañana, desde las paradas de colectivos hasta las oficinas, según indicaron medios locales. Varios vecinos relataron que el movimiento fue leve pero suficiente para despertarlos y ponerlos en alerta.

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El antecedente de un sismo que se sintió en varias provincias

El antecedente más reciente de sismo significativo en Argentina fue el de magnitud 5 en La Rioja, percibido también en San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza

Un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter sacudió la región de La Rioja a principios de marzo, según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El epicentro del fenómeno, registrado a las 14:13, se ubicó a 36 kilómetros al sudoeste de Chepes, en territorio riojano, a una profundidad de 135 kilómetros, de acuerdo con la información difundida por el organismo.

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El movimiento, catalogado como sismo intermedio por su profundidad, se percibió en diversas provincias del centro y oeste del país: San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza.

Según reportó El Tiempo de San Juan, vecinos sanjuaninos advirtieron el temblor, aunque de manera tenue. La repercusión llegó también a localidades cordobesas como Alta Gracia, La Falda y Villa Carlos Paz, conforme a los registros de guardias de Defensa Civil en esa zona.

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El INPRES precisó que el sismo ocurrió en las coordenadas -31,532° de latitud sur y -66,893° de longitud oeste, con un área de percepción ubicada a 155 kilómetros al este de San Juan y a 203 kilómetros al norte de San Luis.

El organismo detalló además que la intensidad difirió entre provincias, medida a través de la escala Mercalli.

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En Chepes, La Rioja, Villa San Agustín y San Juan se alcanzó un nivel medio, capaz de provocar que “objetos colgantes oscilen”, según indicó la entidad. Entre débil y medio se sintió en Mendoza y Córdoba, donde, al movimiento de objetos suspendidos, se sumó la percepción por parte de algunas personas en reposo.

En San Luis la intensidad fue la menor de todas. La escala Mercalli la catalogó como muy débil y solo la captaron algunas personas en reposo. Ningún reporte oficial registró daños materiales ni personales tras el temblor en ninguno de los puntos afectados.

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