Fuerte interna en el PRO de Río Negro por la renovación de autoridades: la intervención de Macri y la pata libertaria

Mauricio Macri con Juan Martín, actual presidente del PRO y candidato a retener la conducción, junto a Martina Lacour, quien busca desbancar al actual presidente

El PRO de Río Negro ingresó en un terreno de disputas internas en el trayecto a las elecciones partidarias internas, con la aparición de una lista alternativa que pretende disputar la conducción amarilla en la provincia y anticipa un escenario complejo en el bloque legislativo provincial.

El expresidente Mauricio Macri respaldó la continuidad del legislador Juan Martín como presidente de la fuerza, a quien incluso le encomendó el resurgimiento de la Liga de Legisladores del PRO a nivel nacional para “recuperar la articulación entre dirigentes de distintas provincias”.

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La actual conducción pretendía impulsar una lista de unidad para evitar interna y la degradación de la fuerza de cara a futuras contiendas electorales, aunque el surgimiento de una segunda lista sorprendió al oficialismo partidario.

La legisladora provincial Martina Lacour quiere arrebatarle la conducción a Martín, quien obtuvo el espaldarazo de Macri para retener la presidencia.

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Las elecciones serán el próximo 17 de mayo. La compulsa interna podría resquebrajar el bloque legislativo en el parlamento rionegrino, anticipando un escenario complejo de cara a las elecciones de 2027.

Martín consideró que el partido “debe tener un rol activo en el proceso político actual, acompañando los cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei”.

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Mauricio Macri encabezó recientemente un acto del PRO en Resistencia

En esa línea, indicó que el desafío es “blindar el cambio positivo” y fortalecer una propuesta política con presencia territorial y proyección federal.

Lacour trabaja a cuenta reloj para completar los avales que necesita para presentar la lista que encabeza para la compulsa interna. Cuenta con respaldo del diputado libertario Aníbal Tortoriello, ex presidente del PRO en la provincia patagónica, quien aportó avales para cumplir con la exigencia electoral de su anterior partido. “El diputado ofreció avales y acompañamiento a la segunda lista, porque le interesa convulsionar el bloque del PRO en la legislatura provincial”, dijeron fuentes partidarias a Infobae.

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El vínculo del diputado con el partido que lo llevó a su primera gestión en la cámara baja está dañado. De hecho el cipoleño aspira a la gobernación provincial por la Libertad Avanza y los violetas comulgan con esa idea.

La lista oficialista que propone a Martín para retener la presidencia cuenta con respaldo de varios copartidarios, entre quienes está el diputado Sergio Capozzi, los legisladores provinciales Ofelia Stupenengo, María Laura Frey y Juan Ignacio Murillo y el secretario de Seguridad de la Nación durante la gestión Macri, Eugenio Burzaco.

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Frei aseguró que “la actual conducción reúne condiciones para sostener el rumbo del partido, al destacar la experiencia, el compromiso y la capacidad de articulación de Martin con distintos sectores tanto a nivel provincial como nacional. En ese sentido, consideró que su continuidad permitiría consolidar el trabajo político desarrollado en los últimos años”.

Advirtió sobre los riesgos de volver a un escenario de disputa interna, al sostener que “volver a una elección interna sería perjudicial y solo contribuiría a desgastar al partido”, especialmente en un contexto donde —remarcó— resulta clave fortalecer la cohesión.

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