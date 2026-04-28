Política

Fuerte interna en el PRO de Río Negro por la renovación de autoridades: la intervención de Macri y la pata libertaria

El ex presidente respaldó la continuidad de la conducción actual, que aspiraba a una lista de unidad aunque surgió una nueva lista. Incertidumbre por posibles fisuras del partido en la Legislatura provincial

Guardar
Tres personas, incluyendo Mauricio Macri en el centro, sonríen a la cámara de pie. Un hombre a la izquierda y una mujer rubia a la derecha. Fondo con plantas
Mauricio Macri con Juan Martín, actual presidente del PRO y candidato a retener la conducción, junto a Martina Lacour, quien busca desbancar al actual presidente

El PRO de Río Negro ingresó en un terreno de disputas internas en el trayecto a las elecciones partidarias internas, con la aparición de una lista alternativa que pretende disputar la conducción amarilla en la provincia y anticipa un escenario complejo en el bloque legislativo provincial.

El expresidente Mauricio Macri respaldó la continuidad del legislador Juan Martín como presidente de la fuerza, a quien incluso le encomendó el resurgimiento de la Liga de Legisladores del PRO a nivel nacional para “recuperar la articulación entre dirigentes de distintas provincias”.

PUBLICIDAD

La actual conducción pretendía impulsar una lista de unidad para evitar interna y la degradación de la fuerza de cara a futuras contiendas electorales, aunque el surgimiento de una segunda lista sorprendió al oficialismo partidario.

La legisladora provincial Martina Lacour quiere arrebatarle la conducción a Martín, quien obtuvo el espaldarazo de Macri para retener la presidencia.

PUBLICIDAD

Las elecciones serán el próximo 17 de mayo. La compulsa interna podría resquebrajar el bloque legislativo en el parlamento rionegrino, anticipando un escenario complejo de cara a las elecciones de 2027.

Martín consideró que el partido “debe tener un rol activo en el proceso político actual, acompañando los cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei”.

Mauricio Macri, un hombre de cabello gris con camisa azul y chaqueta oscura, habla en un micrófono sobre una mesa negra. Otros dos hombres están sentados a su lado
Mauricio Macri encabezó recientemente un acto del PRO en Resistencia

En esa línea, indicó que el desafío es “blindar el cambio positivo” y fortalecer una propuesta política con presencia territorial y proyección federal.

Lacour trabaja a cuenta reloj para completar los avales que necesita para presentar la lista que encabeza para la compulsa interna. Cuenta con respaldo del diputado libertario Aníbal Tortoriello, ex presidente del PRO en la provincia patagónica, quien aportó avales para cumplir con la exigencia electoral de su anterior partido. “El diputado ofreció avales y acompañamiento a la segunda lista, porque le interesa convulsionar el bloque del PRO en la legislatura provincial”, dijeron fuentes partidarias a Infobae.

El vínculo del diputado con el partido que lo llevó a su primera gestión en la cámara baja está dañado. De hecho el cipoleño aspira a la gobernación provincial por la Libertad Avanza y los violetas comulgan con esa idea.

La lista oficialista que propone a Martín para retener la presidencia cuenta con respaldo de varios copartidarios, entre quienes está el diputado Sergio Capozzi, los legisladores provinciales Ofelia Stupenengo, María Laura Frey y Juan Ignacio Murillo y el secretario de Seguridad de la Nación durante la gestión Macri, Eugenio Burzaco.

Frei aseguró que “la actual conducción reúne condiciones para sostener el rumbo del partido, al destacar la experiencia, el compromiso y la capacidad de articulación de Martin con distintos sectores tanto a nivel provincial como nacional. En ese sentido, consideró que su continuidad permitiría consolidar el trabajo político desarrollado en los últimos años”.

Advirtió sobre los riesgos de volver a un escenario de disputa interna, al sostener que “volver a una elección interna sería perjudicial y solo contribuiría a desgastar al partido”, especialmente en un contexto donde —remarcó— resulta clave fortalecer la cohesión.

Temas Relacionados

Mauricio MacriRío NegroPROMartina LacourJuan MartínÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En un nuevo gesto de alineamiento con EEUU, Javier Milei evalúa viajar y subirse al portaaviones USS Nimitz

La embarcación nuclear estadounidense arribó a aguas argentinas para realizar maniobras combinadas con las fuerzas armadas locales. “Es muy probable que vaya”, afirmaron en el entorno presidencial

En un nuevo gesto de alineamiento con EEUU, Javier Milei evalúa viajar y subirse al portaaviones USS Nimitz

El PJ Federal prepara un acto con mil dirigentes en Parque Norte para discutir un nuevo armado del peronismo

Será este viernes por la mañana. Participarán dos secretarios de la CGT, un grupo de intendentes bonaerenses, jefes comunales cordobeses que se referencian en Martín Llaryora y políticos de todo el país

El PJ Federal prepara un acto con mil dirigentes en Parque Norte para discutir un nuevo armado del peronismo

Guillermo Tofoni habló de la corrupción en la AFA y apuntó contra la dirigencia del fútbol: “Probablemente sean cómplices”

El empresario y agente FIFA expuso sobre las denuncias en torno a los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino, cuestionó a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino, y advirtió que los presidentes de clubes ya no pueden alegar desconocimiento

Guillermo Tofoni habló de la corrupción en la AFA y apuntó contra la dirigencia del fútbol: “Probablemente sean cómplices”

Cuándo habla Manuel Adorni en el Congreso: hora, transmisión en vivo y qué se sabe sobre el informe de gestión que dará el jefe de Gabinete

El Jefe de Gabinete se presentará mañana en la Cámara de Diputados. Hay expectativa por su informe en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Cuándo habla Manuel Adorni en el Congreso: hora, transmisión en vivo y qué se sabe sobre el informe de gestión que dará el jefe de Gabinete

El Gobierno impulsa el rearmado de la Cámara Federal y avanza sobre un tribunal clave en causas de corrupción

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura debatirá este jueves los concursos para cubrir las vacantes de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; además, se definirá el juzgado que podría intervenir en la causa de la AFA

El Gobierno impulsa el rearmado de la Cámara Federal y avanza sobre un tribunal clave en causas de corrupción
DEPORTES
PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

San Lorenzo se enfrentará al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Rosario Central visitará a Universidad Central en Venezuela por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Barcelona tiene en la mira a otra estrella de la selección argentina si no logra concretar la llegada de Julián Álvarez

Lanús recibirá a Liga de Quito con el objetivo de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El emotivo encuentro de toda la familia Simeone por el cumpleaños del Cholo: “Tu mejor regalo”

El emotivo encuentro de toda la familia Simeone por el cumpleaños del Cholo: “Tu mejor regalo”

Murió a los 31 años Lucas Herrera, músico de Hechizo Tropical, luego de dar un show en Mar del Plata

La reacción de Allegra Cubero al mensaje de Mica Viciconte por su espectacular fiesta de 15

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de la playa en la primavera turca: selfies y mates junto al mar

Cuánto midió Gran Hermano con el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y la eliminación de Brian Sarmiento

INFOBAE AMÉRICA

Decomisan 412 kilos de metanfetamina valorizados en más de USD 8 millones ocultos en cargamento en la frontera entre México y EEUU

Decomisan 412 kilos de metanfetamina valorizados en más de USD 8 millones ocultos en cargamento en la frontera entre México y EEUU

Robo de armamento militar estaba destinado a grupos delictivos relacionados a la minería ilegal

Aranceles y dólar fuerte: quién gana y quién pierde en el mercado inmobiliario en México

Honduras plantea en México y España fortalecer protección juvenil

El Salvador inaugura curso internacional antipandillas con delegaciones de seis países