Economía

Mercados: sube el petróleo y caen las bolsas debido a la máxima tensión en Irán

Los índices de Wall Street bajan por el evento geopolítico y los balances tecnológicos. El crudo sube otro 2%. El S&P Merval gana 0,2% y en el exterior mejoran los ADR petroleros. El riesgo país sigue cerca de los 600 puntos

Guardar
Wall Street opera cerca de sus máximos, pero sacudido por la volatilidad.
Wall Street opera cerca de sus máximos, pero sacudido por la volatilidad.

Las posiciones cada vez más distanciadas entre EEUU e Irán para normalizar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz vuelve a inyectarle incertidumbre a la operatoria bursátil a escala internacional. Con un nuevo salto de más de 2% para los precios del petróleo crudo, las acciones del sector energía siguen sostenidas, aunque el período de balances corporativos le pone un freno a las grandes corporaciones del sector.

A las 11:30 horas, los principales índices de Nueva York operan negativos, con el panel tecnológico Nasdaq a la cabeza (-1%) este martes, ya que las dudas sobre OpenAI lastraron las acciones tecnológicas, mientras los mercados esperaban la respuesta de Estados Unidos al gesto de conciliación de Irán.

PUBLICIDAD

OpenAI no alcanzó sus propios objetivos de ventas y usuarios antes de su esperada salida a bolsa, según informó The Wall Street Journal. Las acciones de socios como Oracle (-3,7%) cayeron desde la apertura del mercado ante la renovada preocupación por la duración del auge del gasto en IA.

Los inversores están muy atentos a cualquier indicio sobre los planes de IA, ya que las siete grandes empresas tecnológicas presentan sus resultados trimestrales esta semana. Alphabet (+0,3%), Amazon (-1,2%), Meta (-1%) y Microsoft (+0,3%) lo harán el miércoles, y Apple (+1,3%) al día siguiente.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Wall Street sigue de cerca los avances en las conversaciones de paz, ya que el conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene paralizado el tráfico en el Estrecho de Ormuz. La Casa Blanca anunció que el presidente norteamericano Donald Trump abordará próximamente el acuerdo provisional propuesto por Irán para levantar el bloqueo, aunque, según se informa, Trump no está satisfecho con los términos.

Los precios del crudo Brent del Mar del Norte gana 1,6%, a USD 110 por barril en los contratos con entrega en junio. El barril de crudo intermedio de Texas asciende 2,6% a USD 98,85 el barril también para junio.

Otro aspecto a destacar es que la Fed (Reserva Federal de EEUU) inicia su reunión de dos días el martes. Se espera que los responsables de la política monetaria mantengan las tasas sin cambios en su decisión del miércoles, y los inversores estarán atentos a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, a medida que se acerca el final de su mandato.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un leve 0,2% en pesos, en los 2.870.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen un 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que avanza tres unidades para la Argentina, en los 585 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street, las especies operan con mayoría de bajas, pero los títulos ligados al rubro petrolero, como YPF (+0,8%, a USD43,36), Vista Energy (+3%) y Pampa Energía (+1,1%) negocian positivos.

Un informe de IEB puntualizó que “a pesar de las expectativas de avances diplomáticos, las negociaciones de paz volvieron a estancarse y el Estrecho de Ormuz continúa prácticamente cerrado. Trump suspendió el viaje de sus enviados a Pakistán -país mediador-, frustrando una segunda ronda de conversaciones. La cancillería iraní reiteró que no negociará mientras continúe el bloqueo naval estadounidense”.

“Irán también envió a su canciller a Moscú para reunirse con Vladimir Putin y, en paralelo, habría transmitido su disposición a aceptar un acuerdo interino: reapertura del estrecho a cambio del levantamiento del bloqueo, dejando la cuestión nuclear para una etapa posterior. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio descartó esta propuesta. La Agencia Internacional de Energía calificó el conflicto como el mayor shock de oferta de la historia”, subrayaron los expertos de IEB.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAriesgo país ArgentinaOriente Mediopetróleo crudoDonald Trumpúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno porteño redujo el pago de Ingresos Brutos para la compraventa de criptomonedas

La administración local oficializó cambios en el sistema tributario que impactan en las operaciones con activos digitales, con el objetivo de fomentar un entorno más competitivo para empresas tecnológicas y operadores cripto

El gobierno porteño redujo el pago de Ingresos Brutos para la compraventa de criptomonedas

Nicolás Aguzín, el argentino que presidió la Bolsa de Hong Kong, dijo que “las oportunidades para Argentina en Asia son enormes”

El exbanquero y ejecutivo internacional describió el potencial de nuevas alianzas, la dinámica del sector privado en la región y las claves para que empresas argentinas aprovechen el vínculo con el continente asiático

Nicolás Aguzín, el argentino que presidió la Bolsa de Hong Kong, dijo que “las oportunidades para Argentina en Asia son enormes”

El Gobierno recibió tres ofertas por USD 887 millones para privatizar Transener: quién se quedó con la red eléctrica del país

Tres grupos empresarios presentaron ofertas que superaron ampliamente el precio base de USD 206 millones

El Gobierno recibió tres ofertas por USD 887 millones para privatizar Transener: quién se quedó con la red eléctrica del país

“Vergüenza”: el duro reclamo de Esteban Bullrich contra una plataforma financiera y la respuesta del CEO global de la compañía

El ex senador, que padece ELA, se quejó por la falta de respuesta de Binance ante su reclamo. “La enfermedad se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero” dijo

“Vergüenza”: el duro reclamo de Esteban Bullrich contra una plataforma financiera y la respuesta del CEO global de la compañía

Cajeros automáticos: por qué recomiendan no imprimir el ticket después de retirar dinero

Especialistas en ciberseguridad advierten que reemplazar el comprobante en papel por el control digital de las operaciones es más seguro frente a posibles delitos financieros

Cajeros automáticos: por qué recomiendan no imprimir el ticket después de retirar dinero
DEPORTES
Barracas Central buscará su primer triunfo en la Copa Sudamericana ante Audax Italiano: hora, TV y formaciones

Barracas Central buscará su primer triunfo en la Copa Sudamericana ante Audax Italiano: hora, TV y formaciones

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

San Lorenzo se enfrentará al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Rosario Central visitará a Universidad Central en Venezuela por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Barcelona tiene en la mira a otra estrella de la selección argentina si no logra concretar la llegada de Julián Álvarez

TELESHOW
Andrea del Boca festejó a los gritos la eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano: “El rancho está en orden”

Andrea del Boca festejó a los gritos la eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano: “El rancho está en orden”

El emotivo encuentro de toda la familia Simeone por el cumpleaños del Cholo: “Tu mejor regalo”

Murió a los 31 años Lucas Herrera, músico de Hechizo Tropical, luego de dar un show en Mar del Plata

La reacción de Allegra Cubero al mensaje de Mica Viciconte por su espectacular fiesta de 15

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de la playa en la primavera turca: selfies y mates junto al mar

INFOBAE AMÉRICA

Drones y semillas especiales: el plan de El Salvador para blindar su agricultura ante la amenaza de El Niño

Drones y semillas especiales: el plan de El Salvador para blindar su agricultura ante la amenaza de El Niño

Decomisan 412 kilos de metanfetamina valorizados en más de USD 8 millones ocultos en cargamento en la frontera entre México y EEUU

Robo de armamento militar estaba destinado a grupos delictivos relacionados a la minería ilegal

Aranceles y dólar fuerte: quién gana y quién pierde en el mercado inmobiliario en México

Honduras plantea en México y España fortalecer protección juvenil