Mercados: sube el petróleo y caen las bolsas debido a la máxima tensión en Irán

Wall Street opera cerca de sus máximos, pero sacudido por la volatilidad.

Las posiciones cada vez más distanciadas entre EEUU e Irán para normalizar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz vuelve a inyectarle incertidumbre a la operatoria bursátil a escala internacional. Con un nuevo salto de más de 2% para los precios del petróleo crudo, las acciones del sector energía siguen sostenidas, aunque el período de balances corporativos le pone un freno a las grandes corporaciones del sector.

A las 11:30 horas, los principales índices de Nueva York operan negativos, con el panel tecnológico Nasdaq a la cabeza (-1%) este martes, ya que las dudas sobre OpenAI lastraron las acciones tecnológicas, mientras los mercados esperaban la respuesta de Estados Unidos al gesto de conciliación de Irán.

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OpenAI no alcanzó sus propios objetivos de ventas y usuarios antes de su esperada salida a bolsa, según informó The Wall Street Journal. Las acciones de socios como Oracle (-3,7%) cayeron desde la apertura del mercado ante la renovada preocupación por la duración del auge del gasto en IA.

Los inversores están muy atentos a cualquier indicio sobre los planes de IA, ya que las siete grandes empresas tecnológicas presentan sus resultados trimestrales esta semana. Alphabet (+0,3%), Amazon (-1,2%), Meta (-1%) y Microsoft (+0,3%) lo harán el miércoles, y Apple (+1,3%) al día siguiente.

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Mientras tanto, Wall Street sigue de cerca los avances en las conversaciones de paz, ya que el conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene paralizado el tráfico en el Estrecho de Ormuz. La Casa Blanca anunció que el presidente norteamericano Donald Trump abordará próximamente el acuerdo provisional propuesto por Irán para levantar el bloqueo, aunque, según se informa, Trump no está satisfecho con los términos.

Los precios del crudo Brent del Mar del Norte gana 1,6%, a USD 110 por barril en los contratos con entrega en junio. El barril de crudo intermedio de Texas asciende 2,6% a USD 98,85 el barril también para junio.

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Otro aspecto a destacar es que la Fed (Reserva Federal de EEUU) inicia su reunión de dos días el martes. Se espera que los responsables de la política monetaria mantengan las tasas sin cambios en su decisión del miércoles, y los inversores estarán atentos a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, a medida que se acerca el final de su mandato.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un leve 0,2% en pesos, en los 2.870.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen un 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que avanza tres unidades para la Argentina, en los 585 puntos básicos.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street, las especies operan con mayoría de bajas, pero los títulos ligados al rubro petrolero, como YPF (+0,8%, a USD43,36), Vista Energy (+3%) y Pampa Energía (+1,1%) negocian positivos.

Un informe de IEB puntualizó que “a pesar de las expectativas de avances diplomáticos, las negociaciones de paz volvieron a estancarse y el Estrecho de Ormuz continúa prácticamente cerrado. Trump suspendió el viaje de sus enviados a Pakistán -país mediador-, frustrando una segunda ronda de conversaciones. La cancillería iraní reiteró que no negociará mientras continúe el bloqueo naval estadounidense”.

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“Irán también envió a su canciller a Moscú para reunirse con Vladimir Putin y, en paralelo, habría transmitido su disposición a aceptar un acuerdo interino: reapertura del estrecho a cambio del levantamiento del bloqueo, dejando la cuestión nuclear para una etapa posterior. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio descartó esta propuesta. La Agencia Internacional de Energía calificó el conflicto como el mayor shock de oferta de la historia”, subrayaron los expertos de IEB.