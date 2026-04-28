Sociedad

Buscan a dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata con una canoa a motor

José Luis Herrera y Alcides Ledesma se embarcaron el domingo, con tiempo adverso. Dejaron su camioneta estacionada en Parque del Río, en Villa Domínico, y no se supo más de ellos

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Personal de Prefectura Naval Argentina navega en aguas del Río de la Plata tras el rastro de los dos pescadores que el domingo se internaron en las aguas

Prefectura Naval Argentina despliega esta mañana un fuerte operativo de búsqueda para dar con el paradero de José Luis Herrera y Alcides Ledesma, dos pescadores que están desaparecidos desde el domingo por la tarde tras adentrarse en canoa al Río de la Plata.

Los hombres habían ingresado a las aguas a la altura de Parque del Río de Villa Domínico, partido de Avellaneda, con condiciones meteorológicas adversas y ráfagas de viento intenso, que dificultaron ayer las tareas de búsqueda, extendidas tanto por agua como por aire en un área, ribereña que incluye las costas de Quilmes y La Plata.

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Según informó PNA, la emergencia comenzó ayer por la madrugada cuando la Fuerza tomó conocimiento, a través de una denuncia realizada en la Comisaría 4ª de Avellaneda, sobre la desaparición de dos hombres.

Ledesma, de nacionalidad paraguaya y 46 años, junto a Herrera -argentino, 45- habían salido a pescar a bordo de una canoa gris, dejando su camioneta sobre la costa. Ambos zarparon en una canoa gris tras estacionar una camioneta Peugeot Partner blanca en el Parque del Río, área recreativa municipal de acceso público. Un dato: los hombres dejaron sus teléfonos en el vehículo, por lo cual se imposibilitó comunicación alguna.

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José Luis Herrera y Alcides Ledesma, los pescadores que se internaron el domingo en el Río de la Plata y aún no aparecieron: son buscados por Prefectura Naval Argentina
José Luis Herrera y Alcides Ledesma, los pescadores que se internaron el domingo en el Río de la Plata y aún no aparecieron: son buscados por Prefectura Naval Argentina

“La primera información que tuvieron de mi papá fue a eso de las cuatro de la tarde, donde dos testigos los vieron que se estaban yendo para el fondo. Dieron notificación a la policía que estaba ahí en una garita y les dijeron, les tomaron los datos, le tomaron la declaración, pero le dijeron que ellos no podían hacer nada porque no se ocupaban de eso“, dijo Aldana Ledesma en A24. Y agregó con desesperación: ”Los testigos volvieron a ver que hicieron como señas, como con una linterna, y los policía les dijeron que no tenían contacto con Prefectura”, relató con indignación.

Eleonora, una testigo del hecho, también aportó su testimonio en A24. “Yo fui dos veces (a avisarles a los policías de la garita). Primero, cuando vi las primeras señales de luces, fui, me acerqué y le dije a una chica policía lo que estaba ocurriendo y me dijo que ´ella no tiene nada que ver´, no se hace cargo. Y que iban a llamar a 911 para que se contactaran con la prefectura".

Por su parte, Lucas, otro testigo, relató a LN+, que ese domingo se produjo un aumento repentino del viento en la región metropolitana. “A 40 minutos de la alerta, la embarcación ya no se divisaba“, indicó. “Mi mamá está destrozada, esperando al menos una llamada, alguien que sepa algo. A mí los dos testigos me cayeron de arriba, porque cuando yo me enteré que mi papá había desaparecido y fui al lugar los policías que estaban ahí me habían dicho que no hubo testigos. Y yo les pregunté y me dijeron que no”, reiteró Aldana.

Acostumbrados a realizar salidas de pesca

La información fue ratificada por familiares de los desaparecidos, quienes señalaron que los pescadores estaban habituados a realizar jornadas breves sin pasar jamás la noche embarcados. “No llevaban casi nada, porque era un entrar y salir (del río), no era gran cosa de estar por horas ahí. Aparte, cuando van a pescar, van en el día, a la mañana y vuelven a la tarde”, aclaró la hija de Ledesma.

Por su parte, la esposa del hombre formalizó la denuncia de averiguación de paradero cuando se confirmó la ausencia de noticias durante la madrugada del lunes. “Nos dicen que los están buscando por aire y por agua, incluso por las costas de Quilmes y de La Plata. Tenemos que esperar, nos dicen que nos van a avisar”, indicó a LN+.

Vista aérea de Parque del Río, el lugar en donde se los vio por última vez a los pescadores en las costas de Villa Domínico, partido de Avellaneda
Vista aérea de Parque del Río, el lugar en donde se los vio por última vez a los pescadores en las costas de Villa Domínico, partido de Avellaneda (Parque del Río)

Por su parte, Leo, sobrino de José Luis Herrera, enfatizó el peligro de la situación: “Es feo cuando la marea te lleva y no podés salir. La marea sube muy rápido y te tira para donde quiere”. Agregó que ambos portaban chalecos salvavidas y habrían intentado hacer señales luminosas desde la canoa antes de perderse de vista.

Las autoridades describieron que el bote estaba equipado con motor y un solo remo. La hija de uno de los pescadores consideró que el fallo del motor, junto al viento y la presencia de una sola pala, podría haber impedido el regreso de la embarcación.

Las operaciones coordinadas por la Prefectura Naval Argentina se prolongaron durante la jornada del lunes, con personal altamente entrenado recorriendo la ribera.

El Parque del Río de Sarandí Villa Domínico, punto de partida de la actividad pesquera, es un área recreativa municipal situada sobre terrenos recuperados y lindantes a la costa, operativa como paseo público desde 2018.

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