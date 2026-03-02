Tendencias

Penélope Cruz brilló en Londres con un vestido inspirado en los años 20: los secretos del diseño

La actriz española acaparó las miradas gracias a un estilismo que combinó tradición y sofisticación. El accesorio que sorprendió al público

El vestido de Penélope Cruz
El vestido de Penélope Cruz en el preestreno londinense de “La Novia” resaltó la inspiración en los años 20, combinando elegancia atemporal y detalles de Chanel (REUTERS/Jaimi Joy)

Penélope Cruz deslumbró en Londres al elegir un vestido a medida inspirado en los años 20 para el preestreno de su más reciente película, “La Novia”, dirigida por Maggie Gyllenhaal.

La actriz, considerada una de las figuras icónicas del cine español, acaparó por completo la atención de todos los presentes gracias a un estilismo de Chanel que conjugó elegancia, sofisticación y un guiño claro a la moda de principios del siglo XX.

La llegada de Penélope Cruz a Leicester Square irradiaba seguridad y glamour. Optó por confiar en la maestría de Matthieu Blazy para dar vida a un conjunto ensoñador.

La prenda principal fue un vestido largo de tirantes, con escote en pico pronunciado y falda tipo A que se extendía hasta el suelo, confeccionado completamente en pailletes negras. El brillo discreto de la textura aportaba un aire sofisticado, ajustándose delicadamente a su figura y sin aberturas visibles, lo que sumaba sobriedad y elegancia.

Una estola XL de plumas
Una estola XL de plumas rojas aportó dramatismo y sofisticación al estilismo de Penélope Cruz durante su paso por la alfombra roja en Londres (REUTERS/Jaimi Joy)

La sorpresa llegó con la elección del accesorio protagonista: una estola XL de plumas rojas que cubría desde el antebrazo hasta más allá de la cadera, generando un contraste vibrante y transformando la alfombra roja en un escenario propio de los cabarets de los años 20.

Este elemento añadió dramatismo al atuendo y reforzó la estética retro y teatral que la actriz buscaba proyectar.

El peinado y el maquillaje también acompañaron este estilismo memorable. Lució su cabello castaño en ondas suaves, suelto y enmarcando el rostro con un flequillo favorecedor.

La elección de Chanel y
La elección de Chanel y los guiños a la moda vintage consolidaron a Penélope Cruz como un referente de elegancia internacional (REUTERS/Jaimi Joy)

El maquillaje apostó por resaltar la mirada con sombras en tonos tierra y un delineado oscuro, mientras que los labios nude, con un toque de brillo, sumaron naturalidad al conjunto.

Más looks destacados de Penélope Cruz

Vestido largo de color marfil

El look de marfil de
El look de marfil de Penélope Cruz en la Academy Museum Gala 2025 se destacó por su minimalismo, aplicaciones brillantes y accesorios discretos (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una ocasión reciente, durante la Academy Museum Gala 2025, llevó un vestido largo de color marfil con tirantes finos, decorado con pequeñas aplicaciones brillantes repartidas a lo largo de la prenda. Eligió accesorios discretos: un anillo ancho, un brazalete en la mano derecha y pendientes sutiles que apenas se distinguían entre su cabello suelto peinado hacia un lado.

El maquillaje neutro realzó sus ojos, mientras que la ausencia de bolso o complementos voluminosos centró la atención en la silueta del vestido, que formaba una pequeña cola sobre la alfombra azul.

Estilo urbano y básico

Penélope Cruz apostó por un
Penélope Cruz apostó por un conjunto urbano con pantalón beige y chaqueta de cuero negra durante la Semana de la Moda de París 2025 (REUTERS/Benoit Tessier)

Penélope también apostó por un estilo urbano durante el desfile de Primavera/Verano 2026 de Chanel, en la Semana de la Moda de París de 2025. El conjunto fue comenzó con un pantalón beige de corte recto y textura lisa. Combinó la prenda con una chaqueta de cuero negra, de acabado brillante y cuello de pelo, además de un top negro.

Sostuvo un bolso compacto de mano en color negro y completó el look con pendientes de aro dorados y una pulsera metálica en la muñeca derecha. Su cabello suelto, con ondas y volumen en la parte superior, enmarcó su rostro sonriente y relajado.

Sastrería sofisticada

En la Fashion Week de
En la Fashion Week de París, la actriz lució un traje de sastrería negra con detalles de perlas y bolsos de cadena dorada, mostrando su faceta más sofisticada (The Grosby Group)

En otra aparición en la Fashion Week de París eligió un bolso negro rectangular con cadena dorada como punto de partida para un conjunto de sastrería negra con hilos brillantes. La chaqueta del traje presentaba ribetes blancos con perlas y botones metálicos, además de bolsillos en la parte frontal.

Los pantalones, de corte acampanado, mantenían la misma textura que la chaqueta. Unos pendientes pequeños y maquillaje neutro completaron el estilismo, mientras que las uñas rojas aportaron un toque de color.

Vestido blanco con detalles en joyas

El vestido blanco asimétrico con
El vestido blanco asimétrico con pedrería en los Premios Oscar 2025 reafirmó el estilo clásico y refinado de Penélope Cruz (REUTERS/Aude Guerrucci)

Penélope optó para la alfombra roja de los Premios Oscar 2025 por un vestido blanco asimétrico, confeccionado en tejido fluido y plisado, que se ajustaba al cuerpo y caía en una falda recta con una pequeña cola. Un detalle de pedrería recorría la parte delantera desde el hombro izquierdo hasta la cadera. La prenda incluía una capa ligera que cubría solo un hombro y caía hacia la espalda.

Completó el look con pendientes cortos de forma circular, un anillo plateado y el cabello peinado en ondas marcadas hacia un costado. El maquillaje se mantuvo discreto.

Mini vestido y plataformas

Un mini vestido de tweed
Un mini vestido de tweed blanco decorado con plumas y plataformas fue la elección de Penélope Cruz para un look audaz y juvenil (REUTERS/Lam Yik)

En una propuesta más arriesgada, Penélope utilizó unos zapatos de plataforma blancos, de punta redonda y pulsera en el tobillo, combinados con un mini vestido de tweed blanco decorado con plumas en el bajo y las mangas.

La campera, a juego con el vestido, también presentaba detalles de plumas y botones perlados. Sostuvo unos anteojos de sol negros en la mano derecha y lució un collar ancho de cuentas metálicas. El cabello, en ondas, caía sobre los hombros.

