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Barcelona tiene en la mira a otra estrella de la selección argentina si no logra concretar la llegada de Julián Álvarez

Los catalanes le siguen los pasos a Lautaro Martínez, que ya sonó en varios mercados

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El Barcelona podría reforzarse con un futbolista argentino en el próximo mercado de pases: Julián Álvarez o Lautaro Martínez (REUTERS/Albert Gea)
El Barcelona podría reforzarse con un futbolista argentino en el próximo mercado de pases: Julián Álvarez o Lautaro Martínez (REUTERS/Albert Gea)

Barcelona le sigue los pasos a Julián Álvarez desde hace mucho tiempo y da la sensación de que la posible transferencia del delantero del Atlético Madrid a suelo catalán puede ser una de las novelas del verano europeo. Claro que todavía tiene que definirse la temporada en España y también la Copa del Mundo, puntos importantes a la hora de charlar su cotización y salario pretendido. Los culés, igualmente, trabajan en alternativas dentro del mercado por si el fichaje del cordobés no se ejecuta. Y en el radar figura otro argentino.

Lautaro Martínez surge como otro posible refuerzo para el ataque barcelonista, tal como ha sucedido en ventanas de mercado previas. El delantero argentino, de 28 años y jugador del Inter Milán, cuenta con contrato hasta 2029 y un valor de mercado estimativo de 85 millones de euros. A pesar de los problemas físicos que arrastra desde febrero, el Toro es actualmente el máximo artillero de la Serie A y registra 20 goles más cuatro asistencias en lo que va de la temporada.

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Según pudo saber Infobae, en las últimas horas Barcelona habría avanzado varios metros por el pase de Julián, aunque todo está por verse. El Atlético pagó más de 70 millones de euros más otros 20 en variables al Manchester City a mediados de 2024 y buscaría un monto cercano a los 100 millones de euros para quedarse con los servicios del delantero oriundo de Calchín, Córdoba. Las negociaciones no son sencillas, entre otras cosas, porque el ex jugador de River Plate tiene una cláusula de salida de 500 millones de euros. No obstante, el deseo del futbolista será clave para definir su futuro.

lautaro martinez julian alvarez portada
Barcelona tiene a Julián Álvarez como prioridad, pero también anotó a Lautaro (Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En vísperas del encuentro de mañana por las semifinales de la Champions ante Arsenal en Madrid, Diego Simeone fue consultado por el futuro de la Araña y no anduvo con vueltas: “No estoy en la cabeza de Julián Alvarez. Entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián lo quiera el Arsenal, el París Saint Germain o el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno”.

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Hay que mencionar que otro de los nombres que suena fuerte en el Camp Nou es el del brasileño Joao Pedro, del Chelsea, que a esta hora emergue como una opción prioritaria para la dirección deportiva de la entidad blaugrana. La necesidad de fichajes de primer nivel obedece a la intención de competir por la Champions League con garantías, después de más de una década sin conquistar el trofeo, según informó el programa Què t’hi jugues de la Cadena SER.

El brasileño de 24 años se perfila como una alternativa sólida al argentino Julián Álvarez, cuyo fichaje es considerado complejo debido a los obstáculos económicos que enfrenta el club catalán y la dificultad de negociación con el Atlético de Madrid. La valoración de mercado de Joao Pedro alcanza los 75 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. El jugador tiene contrato vigente con el Chelsea hasta 2033 y su incorporación podría verse favorecida por la crisis deportiva que atraviesa el club londinense y su necesidad de captar ingresos para cumplir con las exigencias del ‘fair play’ financiero.

Joao Pedro podría reforzar al Barcelona en el próximo mercado (Reuters/Paul Childs)
Joao Pedro podría reforzar al Barcelona en el próximo mercado (Reuters/Paul Childs)

La secretaría técnica liderada por Deco valora especialmente el perfil móvil de Joao Pedro y su presumible rápida adaptación al esquema de Hansi Flick. Además, se destaca el rendimiento del brasileño esta temporada en la Premier League, con 19 goles y cuatro asistencias, y el elevado monto de 63,7 millones de euros que el Chelsea invirtió hace menos de un año para concretar su fichaje.

La decisión sobre el futuro delantero también está condicionada a la situación de Robert Lewandowski y al margen fiscal disponible tras las operaciones necesarias para equilibrar las finanzas. A pesar de las dificultades financieras y el alto coste de los principales candidatos, la directiva del Barça analiza las posibilidades para concretar un fichaje que permita aumentar el nivel competitivo de la plantilla y sitúe al club como uno de los favoritos en los torneos continentales.

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