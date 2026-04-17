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Receta de tortilla de papas rellena con jamón y queso, rápida y fácil

Una preparación práctica y adaptable, que se afianza como elección habitual para comidas rápidas y reuniones familiares, por su sencilla elaboración

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Primer plano de una tortilla de papas rellena con jamón y queso fundido, cortada en una tabla de madera con perejil picado, pan y vino tinto.
La opción rellena con jamón y queso destaca por su practicidad y versatilidad, ideal para cenas, almuerzos y picadas familiares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de papas es uno de los tantos legados gastronómicos que llegaron a Argentina desde España y supieron adaptarse a los gustos locales. Con el paso del tiempo, la versión rellena con jamón y queso se convirtió en favorita de familias y bares, sumando productos clásicos de la despensa argentina. Pero, más allá de su origen y variantes, hay un debate que nunca falta en la mesa: ¿la tortilla debe ser “babé” o bien cocida?

El punto justo de cocción de la tortilla de papas genera discusiones apasionadas. Hay quienes prefieren que el interior quede jugoso y ligeramente cremoso, mientras otros defienden la tortilla bien firme y cocida por completo. En el caso de la tortilla rellena con jamón y queso, este debate suma un ingrediente más: el queso fundido en el centro puede mantenerse más elástico si la tortilla es “babé”, o quedar compacto si se cocina un poco más. Cada casa y cada cocinero tiene su secreto y su preferencia, pero lo cierto es que ambas versiones tienen su público fiel.

Hoy, la tortilla de papas rellena con jamón y queso es una opción práctica para resolver cenas, almuerzos rápidos o sumarse a una picada. Es común encontrarla en bares, rotiserías y en la mesa familiar, disfrutada tanto caliente como a temperatura ambiente. Su facilidad de preparación y la posibilidad de adaptarla al gusto de cada uno la convirtieron en una receta versátil y vigente.

Receta de tortilla de papas rellena con jamón y queso

La tortilla de papas rellena con jamón y queso es una variante local de la tortilla española. Se arma con papas en rodajas finas doradas y mezcladas con huevo, formando dos capas entre las que se coloca una cantidad generosa de jamón cocido y queso mozzarella. La cocción en sartén logra una tortilla dorada por fuera y con el relleno fundido en su interior.

Tortilla de patatas rellena de jamón y queso fundido, con una rebanada mostrando el interior. Junto a ella, pan, ensalada y una copa de vino tinto en una cocina.
El debate sobre la tortilla de papas enfrenta a los que prefieren el interior babé y cremoso contra los que buscan una cocción bien firme - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 700 g de papas
  • 6 huevos
  • 150 g de jamón cocido feteado
  • 150 g de queso mozzarella (o similar, que funda bien)
  • 1 cebolla (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 3 cucharadas de aceite de girasol o maíz

Cómo hacer tortilla de papas rellena con jamón y queso, paso a paso

  1. Pelar y cortar las papas en rodajas finas. Si usás cebolla, cortarla en pluma.
  2. Calentar 2 cucharadas de aceite en una sartén y dorar las papas (y la cebolla) a fuego medio, removiendo cada tanto para que no se peguen. Salar y reservar.
  3. Batir los huevos con sal y pimienta en un bol grande.
  4. Incorporar las papas (y cebolla) al batido de huevos y mezclar bien.
  5. Calentar la sartén antiadherente con 1 cucharada de aceite. Volcar la mitad de la mezcla y nivelar.
  6. Distribuir en el centro el jamón cocido y encima el queso, dejando 1 cm libre de borde.
  7. Cubrir con el resto de la mezcla de papas y huevo, presionando suavemente.
  8. Cocinar a fuego medio-bajo 8 a 10 minutos, tapada.
  9. El truco clave: Despegar los bordes antes de dar vuelta la tortilla, usando un plato grande para ayudarte.
  10. Volver la tortilla a la sartén y cocinar 7 a 10 minutos más, hasta dorar y que el queso esté fundido.
  11. Servir tibia, para que el queso esté bien derretido.
Primer plano de una porción de tortilla de patatas con jamón y queso fundido, acompañada de ensalada y pan, servida en una mesa de madera en un bar.
La tortilla de papas rellena con jamón y queso es una receta tradicional adaptada al gusto argentino y elegida para comidas rápidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 380 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 36 g
  • Proteínas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 1 mes, separando las porciones con papel film.

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