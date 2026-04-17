Irán pidió poner fin a la guerra en toda la región: “No queremos un alto el fuego temporal”

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, durante una rueda de prensa, en Teherán (Irán). EFE/Abedin Taherkenareh

El régimen de Irán rechaza un arreglo basado en un alto el fuego temporal con Estados Unidos y exige buscar el fin definitivo de la guerra en toda la región, incluyendo Líbano y el mar Rojo, dijo este viernes en Turquía el viceministro de Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh.

“Esta es nuestra línea roja: no aceptamos un alto el fuego temporal, porque este círculo vicioso de utilizar la diplomacia para luego lanzar una guerra debe terminar aquí de una vez por todas”, dijo Khatibzadeh a la agencia turca Anadolu en el Foro de Antalya, un encuentro diplomático internacional inaugurado hoy.

La paz que se negoció se debe extender a todas las zonas de conflicto en la región, “desde Líbano al mar Rojo”, agregó el viceministro, subrayando que así se lo habían dejado claro a la delegación estadounidense en el encuentro de Islamabad el sábado pasado.

Khatibzadeh recordó que el estrecho de Ormuz, vía marítima vital para la mayor parte del petróleo y gas que producen los países árabes, “estaba abierto a la navegación durante milenios, aunque es parte del territorio iraní” y acusó a Estados Unidos e Israel de haber provocado su cierre “con su guerra no provocada”.

Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia omaní de Musandam. REUTERS

“Irán está totalmente comprometido con ver este estrecho abierto para siempre, pero se debe definitivamente adoptar un nuevo protocolo acorde a la situación, no solo para la seguridad sino para el pasaje seguro y para aspectos medioambientales que nos preocupan”, dijo el diplomático.

“Si esta guerra termina para siempre, si Estados Unidos abandona sus posiciones maximalistas y acepta unas condiciones justas, si asimila la realidad en el terreno y que nadie puede violar la ley internacional y agredir otro país y respeta la soberanía de Irán, entonces el estrecho de Ormuz será un estrecho de calma y para siempre”, aseguró Khatibzadeh.

También el presidente de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el ministro de Exteriores paquistaní, Muhammad Ishaq Dar, participan en el Foro de Antalya, que se inauguró hoy y se clausurará el domingo.

Asimismo, Irán afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá “totalmente abierto” hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán”, dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi. REUTERS/Umit Bektas

En consecuencia, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este viernes con una bajada de un 9,01 %, hasta los 86,16 dólares el barril, tras la declaración de apertura del estrecho de Ormuz por parte del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 8,53 dólares con respecto al cierre del día anterior.

(Con información de EFE)