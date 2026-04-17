La desopilante irrupción de Migue Granados en Infobae en Vivo: “Qué lindo se ve este lugar”

Migue Granados se coló en Infobae a las Nueve para demostrarle a sus compañeros que tiene las puertas abiertas en otros medios. No te pierdas la desopilante reacción de los presentadores (Infobae en Vivo)

Todo transcurría de acuerdo a la rutina en Infobae a las Nueve, el ciclo que comandan Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tati Schapiro en Infobae en Vivo. La habitual entrevista distendida de cada viernes transcurría en las mil voces del humorista Milton Re, cuando el aire se vio interrumpido por la presencia de Migue Granados. El creador de Olga, que a esa hora estaba al aire con su programa Soñé que volaba, cruzó Humboldt, caminó media cuadra y se metió en los estudios de Infobae para protagonizar un dúplex tan inesperado como desopilante.

Con una cámara que seguía cada uno de sus pasos, Granados transitó los pasillos del canal mientras se proponía cumplir un desafío espontáneo. Ante las burlas de sus compañeros por la ausencia en el programa del jueves, Granados se propuso entrar “a cualquier streaming que me proponga”. El más cercano posible resultó ser el de Infobae, y así ocurrió cuando el reloj marcaba las 11.46.

“Sale Milton y entra un vecino del barrio que pidió por favor salir al aire”, lo presentó Sanchez, en modo enigmático, mientras recibía todo tipo de indicaciones de la producción. Entonces ingresó Granados, con la camiseta azul del Real Madrid, saludó uno por uno y se sentó en la silla que hasta hacía un minuto ocupaba el humorista para contar los motivos de su visita.

Gonzalo Sánchez, Tati Schapiro, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Migue Granados, la inesperada mesa de Infobae a las Nueve

“Nosotros laburamos enfrente, estamos en vivo en este momento. Estamos viendo Infobae, como mucha gente en el país. Estamos reaccionando en vivo en este momento, qué lindo se ve este lugar. Parece un lugar en serio”, expresó el invitado inesperado mientras se acomodaba y observaba todo lo que ocurría a su alrededor.

“Ayer falté, tuve un curro en Paraguay y me reemplazaron. Como cuando llega Buzz Lightyear y reemplaza a Woody”, ejemplificó citando la saga Toy Story. Ante esa situación, y debido a las internas en su programa, surgió el desafío: “Les dije: ‘Yo cruzo la calle y me voy a cualquier canal y a mí me abren la puerta’. Entonces les quiero agradecer”, expresó el conductor y sintetizó los verdaderos motivos de su presencia: “Es como para que me cuiden un poco más, para que sepan que si pinta alguna, yo cruzo”, sentenció.

“¿Mirá si no abríamos?”, preguntó Boufflet ante el temor de que el plan hubiera fracasado, y la respuesta fue elocuente: “Quedaba como el orto, así que gracias por ayudarme. La producción activó”, devolvió Granados, antes de recibir una invitación formal de Sánchez: “Venite un día y quedate un rato”. La respuesta siguió la línea de la intervención: “Me puedo quedar para siempre si me siento cómodo”.

“Sabés que voy a aprovechar el momento”, intervino Schapiro dispuesta a interrogar al invitado, que se excusó con un pedido en modo súplica: “Ahora no me metas en ninguna”, dejando la puerta abierta a una intervención futura. “Gracias a todos, muchas gracias en serio. Es solo para mostrarle a mis compañeros quien corta el bacalao en los medios”, insistió Granados, mientras volvía a saludar a los conductores para emprender el camino inverso y continuar con su programa en Olga.

Entonces sí fue la despedida, entre promesas de nuevos cruces y devoluciones de favores, mientras las rutinas preestablecidas se hacían un bollo e iban a parar al cesto de la basura. Un par de minutos que demostraron que por más organización que haya y más allá de los formatos, los medios de comunicación siempre tienen un lugar para la improvisación. Y por lo general son los momentos más entretenidos.

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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