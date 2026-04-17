Echaron al entrenador de Arabia Saudita a dos meses del Mundial: la millonaria suma que recibirá como indemnización

El entrenador francés había vaticinado que Argentina sería campeón en Qatar 2022 luego de haberle ganado en el debut (REUTERS/Hannah Mckay)

A falta de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo, Arabia Saudita despidió a su entrenador, Hervé Renard, que había sido clave en el histórico triunfo ante Argentina en el debut de Qatar 2022. Así lo confirmó el medio francés RMC Sport en las últimas horas, donde revelaron que el estratega de 57 años fue notificado al respecto luego de una ola de rumores que se habían instalado a fines de marzo.

“Hervé Renard supo este viernes que ya no es el seleccionador de Arabia Saudita. Fue destituido con efecto inmediato por el presidente de la Federación Saudí de Fútbol y, por lo tanto, no estará en el banquillo para el Mundial de 2026″, informó el diario galo este viernes. Se habla extraoficialmente de que percibirá una suma millonaria como indemnización: 5 millones de euros.

La continuidad de Renard al frente de la selección de Arabia Saudita permanecía en suspenso desde hace semanas, en un momento clave para el equipo nacional. Algunos medios saudíes sostuvieron que el técnico francés había dirigido su último partido en el amistoso contra Serbia a fines de marzo, en la que fue una fecha FIFA negativa para los Halcones Verdes (con derrotas incluidas ante Egipto por 4-0 y los europeos 2-1). A fines del año pasado, el ex estratega de Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos había perdido crédito tras la eliminación en semifinales de la Copa Árabe en manos de Jordania.

El propio Renard, que regresó esa misma noche a Arabia Saudita tras la derrota por 2-1 sufrida en Belgrado, aseguró desconocer una decisión tomada respecto a su continuidad, aunque ahora se finiquitó su permanencia. De antemano, la información consignada por medios saudíes sostuvo que la goleada previa ante los egipcios había definido la postura de los dirigentes.

Hervé Renard tuvo una charla especial en el entretiempo del debut en el Mundial Qatar 2022

Durante una primera etapa entre 2019 y 2023, Renard condujo al elenco nacional saudí en una serie de procesos destacando la calificación al Mundial de Qatar, donde el equipo sorprendió al mundo al vencer a Argentina (2-1) en la fase de grupos. En ese torneo, Renard pronunció un discurso especialmente recordado en el vestuario durante el descanso (cuando la Albiceleste ganaba 1-0).

El trayecto del equipo en la eliminatoria asiática fue tenso y accidentado. Arabia Saudita finalizó segunda en su grupo durante la segunda ronda, quedando ahora encuadrada junto a Japón y Australia en la fase siguiente. Ambas naciones aseguraron directamente sus boletos, mientras los saudíes se vieron obligados a disputar la cuarta ronda para intentar conseguir una de las dos plazas adicionales. Tras derrotar a Indonesia (3-2), el equipo de Renard empató sin goles ante Irak, un resultado suficiente para finalizar líderes del grupo debido a una mejor diferencia de gol.

El Mundial ubicó a Arabia Saudita en el Grupo H, conjuntamente con rivales de alto nivel: Uruguay (16 de junio), España (21 de junio) y Cabo Verde (27 de junio). Este calendario realza la relevancia de la incertidumbre en el puesto de seleccionador a tan corta distancia del debut mundialista. Si bien Riyadiya TV informó que Walid Regragui, actual seleccionador de Marruecos, era uno de los candidatos a reemplazar al francés, el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano detalló que el alemán Georgios Donis, técnico de Al Khaleej, será anunciado a la brevedad.

La experiencia de Renard como entrenador se apoyaba en el hecho de haber conquistado la Copa Africana de Naciones con dos selecciones diferentes: Zambia en 2012 y Costa de Marfil en 2015, logro que lo consolidó como uno de los técnicos extranjeros más valorados en el continente. Durante el ciclo anterior, Renard también tuvo un paso con menos éxito al frente de la selección femenina francesa, donde fue eliminado en los cuartos de final tanto en la Copa del Mundo como en los Juegos Olímpicos, antes de su nuevo regreso al combinado saudí.

La inestabilidad técnica emergió en un contexto de alta presión y expectativas, con Arabia Saudita aspirando a igualar o superar el impacto global generado en Qatar y la federación evaluando alternativas para llegar en mejores condiciones a la cita mundialista de 2026.