Teleshow

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Las conductoras volverán a estar al frente de sus ciclos para repasar los temas del espectáculo, la política y la gastronomía

Guardar
Mirtha Legrand y Juana Viale
Mirtha Legrand y Juana Viale ante una nueva cita con el público

Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para un nuevo fin de semana de encuentros con dos ciclos que se convirtieron en referencia del debate y el entretenimiento en la televisión argentina. Tanto La Noche de Mirtha como Almorzando con Juana renuevan sus mesas en la pantalla de El Trece, con invitados de distintos ámbitos, aportando análisis y actualidad desde perspectivas diversas y bajo el sello propio de cada una de las conductoras.

Este sábado 18 de abril, La Chiqui recibirá a Edgardo Alfano, conductor de TN, quien explora la coyuntura nacional desde los principales hechos informativos del país. También se sumará la senadora nacional Carolina Losada, impulsora del proyecto de ley para castigar falsas denuncias, y Ricardo Biasotti, exmarido de Andrea del Boca y padre de su hija Anna, quien fue uno de los expositores en dicho encuentro. tras su reaparición en los medios, y conocido por su vínculo familiar con Andrea del Boca y su hija Anna. La mesa se completará con la presencia de Daniel Gómez Rinaldi, periodista especializado en espectáculos y habitual analista de la agenda del entretenimiento.

Se realizó una nueva jornada en contra de las falsas denuncias de los senadores nacionales Carolina Losada y Juan Carlos Pagotto, en el salón Azul del Senado de la Nación, el martes 07 de Abril del 2026, buenos Aires, Argentina
Carolina Losada y Juan Carlos Pagotto durante la jornada en contra de las falsas denuncias en el Senado (foto: Comunicación Senado)

El domingo 19 de abril, desde las 13:45, Juana Viale será anfitriona de una nueva edición de Almorzando con Juana, donde la modelo y conductora Nicole Neumann compartirá la mesa con su hermana Gegé, influencer y comunicadora, con quien actualmente comparte un ciclo de stream. Además, estarán la actriz Betiana Blum en la previa al estreno de El diario de Adán y Eva; el actor Juan Palomino. uno de los protagonistas de El divorcio del año; y el chef Rodrigo Cascón, un histórico integrante de La peña de Morfi, actualmente en La cocina rebelde junto a Jimena Monteverde, responsable de los menúes de Mirtha y Juana.

Ambas propuestas se consolidan como un punto de encuentro para figuras de distintos ámbitos, en un espacio donde confluyen actualidad, debate y entretenimiento. Los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale mantienen su vigencia, renovando semana a semana la tradición de las mesazas con invitados que generan expectativa y reflejan diversidad.

Nicole y Geraldine Neumann, hermanas y compañeras de trabajo
Nicole y Geraldine Neumann, hermanas y compañeras de trabajo

Una semana especial para Juana Viale

El cumpleaños número 44 de Juana Viale dejó postales familiares y una muestra pública de afecto que sorprendió a seguidores y colegas. Entre los saludos que recibió, se destacó el de su hija Ámbar de Benedictis, quien decidió compartir imágenes inéditas de ambas en distintos momentos de sus vidas. Aunque suele mantener un bajo perfil en redes sociales, la influencer abrió su álbum personal para homenajear a su madre con fotos que recorren desde la infancia hasta la adultez, reflejando la cercanía entre madre e hija.

En las imágenes, se observa a Juana y Ámbar en situaciones cotidianas y de complicidad, desde juegos y momentos de entrecasa hasta eventos públicos donde ambas se muestran con naturalidad y elegancia. Al pie, sumó un texto, breve y directo, que apela a la emoción y destaca tanto la incondicionalidad en el vínculo como un elogio sin disimulo: “Feliz día, rojo o azul, da igual; solo te deseo feliz, tanto como todo lo que recuerdo”.

Una foto vintage de Juana Viale con cabello oscuro sonriendo, abrazando a una bebé, Ambar de Benedictis, con cabello claro que ríe
El mensaje de Ámbar de Benedictis por el cumpleaños de su madre(Instagram)

El saludo familiar se amplió con los mensajes de Mirtha Legrand y Nacho Viale, quienes también se sumaron a los homenajes en redes sociales. Las postales difundidas por Ámbar permitieron asomarse a la intimidad de una familia con fuerte presencia en la televisión argentina y mostraron la dinámica cercana entre las distintas generaciones.

En los últimos días, Juana también fue noticia por la travesía en bicicleta en la que superó los dos mil metros de altura en el imponente paisaje de San Luis. “Es hermoso poder ver lo que el cuerpo puede. Siempre hay un poco más, lo di todo y aún así después seguimos pedaleando como 35 kilómetros más", escribió la actriz junto a los videos que documentaron un nuevo desafío cumplido en su afición por los deportes extremos.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandLa Noche de MirthaJuana VialeTelevisión ArgentinaAlmorzando con Juana

Últimas Noticias

La anécdota de Federico D’Elía en una comisaría que sorprendió a Mario Pergolini: ”Los policías se asustaron"

En su visita a Otro día perdido, el actor de Los Simuladores reveló la estrategia que utilizó para evitar pasar la noche en la cárcel

La anécdota de Federico D’Elía en una comisaría que sorprendió a Mario Pergolini: ”Los policías se asustaron"

Glam ochentoso, toque rockero y los consejos de su hija Emma: el look de Evangelina Anderson para ver a Roxette

La modelo se inspiró en la icónica cantante Marie Frediksson y mostró el paso a paso de su outfit, guiada por los tips de la pequeña “Abrojito”

Glam ochentoso, toque rockero y los consejos de su hija Emma: el look de Evangelina Anderson para ver a Roxette

El video de Andrea del Boca que generó rumores de su posible regreso a Gran Hermano

Mientras se recupera del accidente que motivó su salida, la actriz se mostró junto a Kennys Palacios y otros exparticipantes del reality

El video de Andrea del Boca que generó rumores de su posible regreso a Gran Hermano

Roxette homenajeó a Los Redonditos de Ricota durante su show en Argentina

A casi diez años de su última visita, la banda sueca repasó sus clásicos y sorprendió a sus seguidores interpretando un himno del grupo platense

Roxette homenajeó a Los Redonditos de Ricota durante su show en Argentina

Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

La cantante llega al estadio de Newell’s Old Boys con su gira Futttura y un espectáculo que promete la presencia de grandes referentes de la escena actual

Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario
DEPORTES
“Fuerte discusión en el vestuario”: revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

“Fuerte discusión en el vestuario”: revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

Reaparecieron en vivo el periodista y la hincha de Boca Juniors que se viralizaron: “Lo más lindo del día fue conocerla a ella”

Nico Paz develó el consejo que le dio Lionel Messi y habló de los rumores del Real Madrid e Inter

“El mágico Campazzo”: el pase sin mirar del argentino en la victoria del Real Madrid del que habla el mundo

David Beckham sobre el Mundial 2026: “Será una oportunidad única para presenciar cómo une el fútbol”

TELESHOW
La anécdota de Federico D’Elía en una comisaría que sorprendió a Mario Pergolini: ”Los policías se asustaron"

La anécdota de Federico D’Elía en una comisaría que sorprendió a Mario Pergolini: ”Los policías se asustaron"

Glam ochentoso, toque rockero y los consejos de su hija Emma: el look de Evangelina Anderson para ver a Roxette

El video de Andrea del Boca que generó rumores de su posible regreso a Gran Hermano

Roxette homenajeó a Los Redonditos de Ricota durante su show en Argentina

Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

INFOBAE AMÉRICA

Tom Waits y Massive Attack toman el camino del activismo con una canción cargada de mensaje político

Tom Waits y Massive Attack toman el camino del activismo con una canción cargada de mensaje político

EEUU emite alerta de nivel 3 por tormentas con tornados y granizo gigante para más de 50 millones de personas

Trump dijo que EEUU mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes mientras duren las negociaciones entre Washington y Teherán

Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

“Legítimo derecho a la crítica”: el escritor italiano Roberto Saviano fue absuelto en el juicio por difamación