Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale ante una nueva cita con el público

Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para un nuevo fin de semana de encuentros con dos ciclos que se convirtieron en referencia del debate y el entretenimiento en la televisión argentina. Tanto La Noche de Mirtha como Almorzando con Juana renuevan sus mesas en la pantalla de El Trece, con invitados de distintos ámbitos, aportando análisis y actualidad desde perspectivas diversas y bajo el sello propio de cada una de las conductoras.

Este sábado 18 de abril, La Chiqui recibirá a Edgardo Alfano, conductor de TN, quien explora la coyuntura nacional desde los principales hechos informativos del país. También se sumará la senadora nacional Carolina Losada, impulsora del proyecto de ley para castigar falsas denuncias, y Ricardo Biasotti, exmarido de Andrea del Boca y padre de su hija Anna, quien fue uno de los expositores en dicho encuentro. tras su reaparición en los medios, y conocido por su vínculo familiar con Andrea del Boca y su hija Anna. La mesa se completará con la presencia de Daniel Gómez Rinaldi, periodista especializado en espectáculos y habitual analista de la agenda del entretenimiento.

Carolina Losada y Juan Carlos Pagotto durante la jornada en contra de las falsas denuncias en el Senado (foto: Comunicación Senado)

El domingo 19 de abril, desde las 13:45, Juana Viale será anfitriona de una nueva edición de Almorzando con Juana, donde la modelo y conductora Nicole Neumann compartirá la mesa con su hermana Gegé, influencer y comunicadora, con quien actualmente comparte un ciclo de stream. Además, estarán la actriz Betiana Blum en la previa al estreno de El diario de Adán y Eva; el actor Juan Palomino. uno de los protagonistas de El divorcio del año; y el chef Rodrigo Cascón, un histórico integrante de La peña de Morfi, actualmente en La cocina rebelde junto a Jimena Monteverde, responsable de los menúes de Mirtha y Juana.

Ambas propuestas se consolidan como un punto de encuentro para figuras de distintos ámbitos, en un espacio donde confluyen actualidad, debate y entretenimiento. Los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale mantienen su vigencia, renovando semana a semana la tradición de las mesazas con invitados que generan expectativa y reflejan diversidad.

Nicole y Geraldine Neumann, hermanas y compañeras de trabajo

Una semana especial para Juana Viale

El cumpleaños número 44 de Juana Viale dejó postales familiares y una muestra pública de afecto que sorprendió a seguidores y colegas. Entre los saludos que recibió, se destacó el de su hija Ámbar de Benedictis, quien decidió compartir imágenes inéditas de ambas en distintos momentos de sus vidas. Aunque suele mantener un bajo perfil en redes sociales, la influencer abrió su álbum personal para homenajear a su madre con fotos que recorren desde la infancia hasta la adultez, reflejando la cercanía entre madre e hija.

En las imágenes, se observa a Juana y Ámbar en situaciones cotidianas y de complicidad, desde juegos y momentos de entrecasa hasta eventos públicos donde ambas se muestran con naturalidad y elegancia. Al pie, sumó un texto, breve y directo, que apela a la emoción y destaca tanto la incondicionalidad en el vínculo como un elogio sin disimulo: “Feliz día, rojo o azul, da igual; solo te deseo feliz, tanto como todo lo que recuerdo”.

El mensaje de Ámbar de Benedictis por el cumpleaños de su madre(Instagram)

El saludo familiar se amplió con los mensajes de Mirtha Legrand y Nacho Viale, quienes también se sumaron a los homenajes en redes sociales. Las postales difundidas por Ámbar permitieron asomarse a la intimidad de una familia con fuerte presencia en la televisión argentina y mostraron la dinámica cercana entre las distintas generaciones.

En los últimos días, Juana también fue noticia por la travesía en bicicleta en la que superó los dos mil metros de altura en el imponente paisaje de San Luis. “Es hermoso poder ver lo que el cuerpo puede. Siempre hay un poco más, lo di todo y aún así después seguimos pedaleando como 35 kilómetros más", escribió la actriz junto a los videos que documentaron un nuevo desafío cumplido en su afición por los deportes extremos.