Moria Casán cuestionó la exposición de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en el caso Ángel: “Parecen un meme”

Moria Casán, es entrevistada por un reportero del programa LAM sobre Cinthia Fernández y Roberto Castillo en el contexto del caso Ángel. Cita que 'ella está cooptada por este señor' y que 'Castillo y Cinthia parecen un meme'. También añade que 'Cinthia no aportaría nada nuevo' a su programa.

La muerte de Ángel, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, generó un fuerte impacto e incluso abrió un debate nacional sobre la exposición mediática y el rol de los protagonistas vinculados al caso. En el centro de la polémica, Moria Casán criticó abiertamente la participación pública de Cinthia Fernández y Roberto Castillo, quienes asumieron un papel activo en la defensa legal y mediática del padre biológico del menor y multiplicaron sus apariciones en los medios.

Las declaraciones de Casán no pasaron inadvertidas. La conductora, que conoce de cerca a Fernández por haberla tenido de panelista hasta hace pocos días, brindó su perspectiva en diálogo con LAM, donde no dudó en calificar la actitud de la pareja con términos que generaron repercusión inmediata. “Cinthia sabemos cuál es su personalidad, no me parece mal lo que hace, cada uno tiene su estilo. Yo siempre dije que para mí está cooptada por este señor y me parece que, tal vez, si no estuviera con él, sería más creíble”, expresó sin rodeos.

La conductora fue más allá y profundizó su mirada sobre el impacto que genera la presencia de Fernández y Castillo en el caso. “En este caso no es que no sea creíble, están tratando de dar una mano a gente en una desgracia que nos interpela a todos y trata de hacer todo lo posible”, reconoció, aunque rápidamente marcó distancia: “Si estuviera sola me parecería más copado, pero de momento es la pareja de él, se los ve como muy oportunistas. Igual me parecen un meme esos dos, me parecen los chihuahuas loyers”.

Cinthia Fernández fue duramente criticada por su exposición mediática

El caso de Ángel puso en el centro de la escena a Roberto Castillo, abogado que asumió la defensa de Luis, el padre biológico del menor fallecido. Castillo viajó a Comodoro Rivadavia para encabezar la estrategia legal, y lo hizo acompañado por su pareja, Cinthia Fernández, quien actualmente estudia abogacía y se involucró activamente en la causa.

Consultada de manera directa sobre si volvería a convocar a Cinthia para su ciclo televisivo, Moria fue contundente: “Mi programa está instaladísimo con o sin Cinthia y tengo un staff maravilloso de gente profesional. No, yo estoy contenta con mi programa y la producción decidió que no esté y me parece que no aportaría nada nuevo”.

El vínculo entre ambas quedó marcado tras la desvinculación de Fernández, ocurrida semanas atrás como consecuencia de un cruce al aire con María Fernanda Callejón. Casán subrayó que no volvió a dialogar con su excompañera desde entonces, y reafirmó su confianza en el equipo actual: “El programa va bien teniéndome a mí al frente y a todo el equipo que hay buena vibra y ninguno quiere ser más que el otro, todos seguimos por el mismo rumbo que es tratar de dar lo mejor todas las mañanas”. Además, remarcó que Fernández tiene presencia en muchos canales y que, según la producción, ya no resultaba adecuada para el formato de su ciclo.

La parreja en el centro de la conversación mediática

Ante la consulta sobre el tratamiento mediático del caso Ángel, Casán justificó el abordaje del tema en su programa: “Todo el mundo se cuelga un poco del tema, porque lo tratamos nosotros, porque no se puede dejar de no tratar porque es maltrato infantil y la muerte de un nuevo chico, todo muy duro. Estas cosas no se pueden dejar pasar de largo, hay una violencia extrema y hay que tratar esos temas”.

La dimensión judicial del caso se volvió central en la cobertura mediática. La justicia imputó por homicidio a Mariela Altamirano, madre de Ángel, y a su pareja, Michel González, dictándoles prisión preventiva por seis meses. El caso puso el foco sobre la problemática del maltrato infantil y la responsabilidad de los adultos implicados.