Teleshow

Moria Casán cuestionó la exposición de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en el caso Ángel: “Parecen un meme”

La conductora criticó el protagonismo público de la pareja en la defensa del padre biológico del niño fallecido en Comodoro Rivadavia

Guardar
Moria Casán, es entrevistada por un reportero del programa LAM sobre Cinthia Fernández y Roberto Castillo en el contexto del caso Ángel. Cita que 'ella está cooptada por este señor' y que 'Castillo y Cinthia parecen un meme'. También añade que 'Cinthia no aportaría nada nuevo' a su programa.

La muerte de Ángel, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, generó un fuerte impacto e incluso abrió un debate nacional sobre la exposición mediática y el rol de los protagonistas vinculados al caso. En el centro de la polémica, Moria Casán criticó abiertamente la participación pública de Cinthia Fernández y Roberto Castillo, quienes asumieron un papel activo en la defensa legal y mediática del padre biológico del menor y multiplicaron sus apariciones en los medios.

Las declaraciones de Casán no pasaron inadvertidas. La conductora, que conoce de cerca a Fernández por haberla tenido de panelista hasta hace pocos días, brindó su perspectiva en diálogo con LAM, donde no dudó en calificar la actitud de la pareja con términos que generaron repercusión inmediata. “Cinthia sabemos cuál es su personalidad, no me parece mal lo que hace, cada uno tiene su estilo. Yo siempre dije que para mí está cooptada por este señor y me parece que, tal vez, si no estuviera con él, sería más creíble”, expresó sin rodeos.

La conductora fue más allá y profundizó su mirada sobre el impacto que genera la presencia de Fernández y Castillo en el caso. “En este caso no es que no sea creíble, están tratando de dar una mano a gente en una desgracia que nos interpela a todos y trata de hacer todo lo posible”, reconoció, aunque rápidamente marcó distancia: “Si estuviera sola me parecería más copado, pero de momento es la pareja de él, se los ve como muy oportunistas. Igual me parecen un meme esos dos, me parecen los chihuahuas loyers”.

Cinthia Fernández fue duramente criticada por su exposición mediática
Cinthia Fernández fue duramente criticada por su exposición mediática

El caso de Ángel puso en el centro de la escena a Roberto Castillo, abogado que asumió la defensa de Luis, el padre biológico del menor fallecido. Castillo viajó a Comodoro Rivadavia para encabezar la estrategia legal, y lo hizo acompañado por su pareja, Cinthia Fernández, quien actualmente estudia abogacía y se involucró activamente en la causa.

Consultada de manera directa sobre si volvería a convocar a Cinthia para su ciclo televisivo, Moria fue contundente: “Mi programa está instaladísimo con o sin Cinthia y tengo un staff maravilloso de gente profesional. No, yo estoy contenta con mi programa y la producción decidió que no esté y me parece que no aportaría nada nuevo”.

El vínculo entre ambas quedó marcado tras la desvinculación de Fernández, ocurrida semanas atrás como consecuencia de un cruce al aire con María Fernanda Callejón. Casán subrayó que no volvió a dialogar con su excompañera desde entonces, y reafirmó su confianza en el equipo actual: “El programa va bien teniéndome a mí al frente y a todo el equipo que hay buena vibra y ninguno quiere ser más que el otro, todos seguimos por el mismo rumbo que es tratar de dar lo mejor todas las mañanas”. Además, remarcó que Fernández tiene presencia en muchos canales y que, según la producción, ya no resultaba adecuada para el formato de su ciclo.

abogado roberto castillo
La parreja en el centro de la conversación mediática

Ante la consulta sobre el tratamiento mediático del caso Ángel, Casán justificó el abordaje del tema en su programa: “Todo el mundo se cuelga un poco del tema, porque lo tratamos nosotros, porque no se puede dejar de no tratar porque es maltrato infantil y la muerte de un nuevo chico, todo muy duro. Estas cosas no se pueden dejar pasar de largo, hay una violencia extrema y hay que tratar esos temas”.

La dimensión judicial del caso se volvió central en la cobertura mediática. La justicia imputó por homicidio a Mariela Altamirano, madre de Ángel, y a su pareja, Michel González, dictándoles prisión preventiva por seis meses. El caso puso el foco sobre la problemática del maltrato infantil y la responsabilidad de los adultos implicados.

Temas Relacionados

Moria CasánCinthia FernándezRoberto Castillo

Últimas Noticias

Ximena Capristo explicó por qué no está en la serie sobre Silvina Luna: “Yo no cartoneo con mi amiga”

Al igual que su marido Gustavo Conti, la panelista no formará parte de la producción que gira en torno a la vida y a los últimos días de la modelo

Ximena Capristo explicó por qué no está en la serie sobre Silvina Luna: “Yo no cartoneo con mi amiga”

La desopilante irrupción de Migue Granados en Infobae en Vivo: “Qué lindo se ve este lugar”

El conductor dejó su programa en Olga para protagonizar un improvisado dúplex con Infobae a las Nueve. El video

La desopilante irrupción de Migue Granados en Infobae en Vivo: “Qué lindo se ve este lugar”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Las conductoras volverán a estar al frente de sus ciclos para repasar los temas del espectáculo, la política y la gastronomía

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La anécdota de Federico D’Elía en una comisaría que sorprendió a Mario Pergolini: ”Los policías se asustaron"

En su visita a Otro día perdido, el actor de Los Simuladores reveló la estrategia que utilizó para evitar pasar la noche en la cárcel

La anécdota de Federico D’Elía en una comisaría que sorprendió a Mario Pergolini: ”Los policías se asustaron"

Glam ochentoso, toque rockero y los consejos de su hija Emma: el look de Evangelina Anderson para ver a Roxette

La modelo se inspiró en la icónica cantante Marie Frediksson y mostró el paso a paso de su outfit, guiada por los tips de la pequeña “Abrojito”

Glam ochentoso, toque rockero y los consejos de su hija Emma: el look de Evangelina Anderson para ver a Roxette
DEPORTES
Marcos Rojo le pidió disculpas al hincha de Racing y se defendió de las críticas: “Cuando tengo un mínimo error, piden mi cabeza”

Marcos Rojo le pidió disculpas al hincha de Racing y se defendió de las críticas: “Cuando tengo un mínimo error, piden mi cabeza”

El plan de la Fórmula 1 para implementar cambios en el nuevo reglamento: “Será una carrera contrarreloj”

Una inteligencia artificial proyectó cómo será la definición de la Premier League

Francisco Cerúndolo volvió a caer ante Alexander Zverev y se quedó sin semifinal en Múnich

Echaron al entrenador de Arabia Saudita a dos meses del Mundial: la millonaria suma que recibirá como indemnización

TELESHOW
Ximena Capristo explicó por qué no está en la serie sobre Silvina Luna: “Yo no cartoneo con mi amiga”

Ximena Capristo explicó por qué no está en la serie sobre Silvina Luna: “Yo no cartoneo con mi amiga”

La desopilante irrupción de Migue Granados en Infobae en Vivo: “Qué lindo se ve este lugar”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La anécdota de Federico D’Elía en una comisaría que sorprendió a Mario Pergolini: ”Los policías se asustaron"

Glam ochentoso, toque rockero y los consejos de su hija Emma: el look de Evangelina Anderson para ver a Roxette

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos del régimen persa y 19 barcos acataron sus órdenes: “Si señor, volvemos a Irán”

Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos del régimen persa y 19 barcos acataron sus órdenes: “Si señor, volvemos a Irán”

Panamá suma más de $7 mil millones en préstamos bancarios mientras deuda supera los $60 mil millones

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro despliegan estrategias opuestas para captar votantes en Brasil y las encuestas están muy parejas

Donald Trump rechazó una oferta de ayuda de la OTAN para el estrecho de Ormuz: “Les dije que se mantengan alejados”

Cyber Wow 2026: Descuentos especiales en skincare, maquillaje, fragancias y cuidado capilar en tendencia