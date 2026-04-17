“El vino sin alcohol es una alternativa”: las nuevas tendencias que ya impactan en el mercado argentino

El vino sin alcohol, según expertos, permite que nuevas personas y segmentos se sumen al consumo de vinos en diferentes contextos

En el marco del Día del Malbec, Sol Tony, sommelier, compartió en Infobae en Vivo A las Nueve su análisis sobre el presente del vino argentino, las tendencias globales y nacionales, y el interés creciente por las alternativas sin alcohol. La especialista destacó las transformaciones recientes en el sector y la adaptación de productores y consumidores a nuevas demandas.

“Hubo un auge de consumo de vino en la pandemia", explicó Tony. Subrayó que después de ese pico se vio una baja del consumo. “No significa que Argentina no esté haciendo los mejores vinos de la historia del país”, afirmó.

Tony vinculó el descenso en el consumo con tendencias sociales, especialmente el crecimiento del interés en la salud desde la década del ‘80. Señaló que esta orientación al bienestar impacta tanto en Argentina como a nivel mundial: “Desde los ’80 que hay esta tendencia medio fit, como de cuidarse que ahora está muy marcado y también creo que es parte de esta caída actual”.

Parte de la adaptación paso por la innovación en productos. “Vamos a tener vino sin alcohol en las góndolas dentro de dos o tres años”, anticipó. En este sentido sostuvo que el vino sin alcohol es vino. “Es una de las alternativas”, afirmó Tony.

El interés por el bienestar y la salud en Argentina y el mundo influye en la reducción del consumo de vino tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sommelier sostuvo que la diversidad de opciones permite incluir a nuevos segmentos: “Yo creo que el vino sin alcohol es una posibilidad para un montón de gente que por motivos de salud no puede beber. Pero también querés estar en el mood con tus amigos tomando un vino sin alcohol y vos estás tomando uno con y no pasa nada”.

Consultada sobre la calidad y características de estos productos, aclaró: “No es para nada lo mismo. Hay algunas cuestiones que se pierden. Porque se hace la fermentación igual. Antes se cortaba la fermentación. Vos podés cortar la fermentación antes. Lo que vas a tener ahí es un vino dulce”.

Asimismo detalló procesos técnicos, aunque remarcó que “esa azúcar residual natural de la uva, eso también es importante decirlo, que no se le agrega azúcar al vino”.

Los avances tecnológicos, según Tony, impulsan una mayor presencia de estas alternativas: “Ya hay bodegas que trajeron estas máquinas que son realmente muy caras. Desalcoholizan. Hay otros métodos también de hacer vinos con baja graduación alcohólica”.

El auge del consumo de vino argentino durante la pandemia dio paso a una caída, marcada por nuevas tendencias saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios, accesibilidad y prácticas de consumo en Argentina

Consultada sobre los valores actuales en el país y las posibilidades para los consumidores, Tony sostuvo: “En Argentina tenemos todas las condiciones para hacer vinos de excelente calidad, incluso los que son de gama de entrada. Entonces, esta discusión de que un vino más económico es un vino malo casi que no es real”.

Respecto a rangos de precios sostuvo que se pueden conseguir vinos de excelente calidad a $6.000. Aclaró que los vinos de menor costo suelen ofrecer menor complejidad, pero cumplen con el objetivo de compartir momentos relajados: “Cuando se va encareciendo el precio de un vino, lo que voy haciendo es logrando otra complejidad. Porque tiene barrica, porque tiene una crianza en huevos de concreto, porque tiene otro tratamiento, porque el viñedo rinde menos”.

Los entrevistados coincidieron en que no existen restricciones tajantes sobre el consumo de vino en diferentes formatos y situaciones. Tony insistió: “Le podés poner soda, le ponés, le podés poner hielo. Messi le pone gaseosa y está perfecto”.

De este modo, la sommelier postuló que la clave de la sommelerie actual es “darte herramientas para que te diviertas, para que consumas vino, para que también te cuides, tomes agua, también tomes vino sin alcohol para que lo combines con la comida y te parezca espectacular”.

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