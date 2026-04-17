Tendencias

“El vino sin alcohol es una alternativa”: las nuevas tendencias que ya impactan en el mercado argentino

La sommelier Sol Tony analizó los cambios en los hábitos de consumo, el crecimiento de opciones más saludables y anticipó que los vinos sin alcohol ganarán protagonismo en los próximos años, en un contexto de caída del consumo tradicional

Guardar
El vino sin alcohol, según expertos, permite que nuevas personas y segmentos se sumen al consumo de vinos en diferentes contextos

En el marco del Día del Malbec, Sol Tony, sommelier, compartió en Infobae en Vivo A las Nueve su análisis sobre el presente del vino argentino, las tendencias globales y nacionales, y el interés creciente por las alternativas sin alcohol. La especialista destacó las transformaciones recientes en el sector y la adaptación de productores y consumidores a nuevas demandas.

Hubo un auge de consumo de vino en la pandemia", explicó Tony. Subrayó que después de ese pico se vio una baja del consumo. “No significa que Argentina no esté haciendo los mejores vinos de la historia del país”, afirmó.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Tony vinculó el descenso en el consumo con tendencias sociales, especialmente el crecimiento del interés en la salud desde la década del ‘80. Señaló que esta orientación al bienestar impacta tanto en Argentina como a nivel mundial: “Desde los ’80 que hay esta tendencia medio fit, como de cuidarse que ahora está muy marcado y también creo que es parte de esta caída actual”.

Parte de la adaptación paso por la innovación en productos. “Vamos a tener vino sin alcohol en las góndolas dentro de dos o tres años”, anticipó. En este sentido sostuvo que el vino sin alcohol es vino. “Es una de las alternativas”, afirmó Tony.

Copa de vino tinto Malbec sobre mesa de madera rústica, con viñedos dorados al atardecer y montañas nevadas en el fondo. Hojas secas dispersas.
El interés por el bienestar y la salud en Argentina y el mundo influye en la reducción del consumo de vino tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sommelier sostuvo que la diversidad de opciones permite incluir a nuevos segmentos: “Yo creo que el vino sin alcohol es una posibilidad para un montón de gente que por motivos de salud no puede beber. Pero también querés estar en el mood con tus amigos tomando un vino sin alcohol y vos estás tomando uno con y no pasa nada”.

Consultada sobre la calidad y características de estos productos, aclaró: “No es para nada lo mismo. Hay algunas cuestiones que se pierden. Porque se hace la fermentación igual. Antes se cortaba la fermentación. Vos podés cortar la fermentación antes. Lo que vas a tener ahí es un vino dulce”.

Asimismo detalló procesos técnicos, aunque remarcó que “esa azúcar residual natural de la uva, eso también es importante decirlo, que no se le agrega azúcar al vino”.

Los avances tecnológicos, según Tony, impulsan una mayor presencia de estas alternativas: “Ya hay bodegas que trajeron estas máquinas que son realmente muy caras. Desalcoholizan. Hay otros métodos también de hacer vinos con baja graduación alcohólica”.

Manos sosteniendo dos copas de vino, una con tinto y otra con blanco, brindando frente a una mesa con una rosca de Pascua y huevos de chocolate oscuro.
El auge del consumo de vino argentino durante la pandemia dio paso a una caída, marcada por nuevas tendencias saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios, accesibilidad y prácticas de consumo en Argentina

Consultada sobre los valores actuales en el país y las posibilidades para los consumidores, Tony sostuvo: “En Argentina tenemos todas las condiciones para hacer vinos de excelente calidad, incluso los que son de gama de entrada. Entonces, esta discusión de que un vino más económico es un vino malo casi que no es real”.

Respecto a rangos de precios sostuvo que se pueden conseguir vinos de excelente calidad a $6.000. Aclaró que los vinos de menor costo suelen ofrecer menor complejidad, pero cumplen con el objetivo de compartir momentos relajados: “Cuando se va encareciendo el precio de un vino, lo que voy haciendo es logrando otra complejidad. Porque tiene barrica, porque tiene una crianza en huevos de concreto, porque tiene otro tratamiento, porque el viñedo rinde menos”.

Los entrevistados coincidieron en que no existen restricciones tajantes sobre el consumo de vino en diferentes formatos y situaciones. Tony insistió: “Le podés poner soda, le ponés, le podés poner hielo. Messi le pone gaseosa y está perfecto”.

De este modo, la sommelier postuló que la clave de la sommelerie actual es “darte herramientas para que te diviertas, para que consumas vino, para que también te cuides, tomes agua, también tomes vino sin alcohol para que lo combines con la comida y te parezca espectacular”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Vino Sin AlcoholArgentinaConsumo ResponsableTendencias AlimentariasInfobae en VivoInfobae A las Nueve

Últimas Noticias

Un avance en células madre permite crear insulina personalizada para el tratamiento de la diabetes tipo 1

Científicos del Instituto Karolinska de Suecia desarrollaron una técnica innovadora que transforma a las células madre en ratones. Cómo abrieron la puerta para el desarrollo de tratamientos a medida para quienes conviven con esta enfermedad

Un avance en células madre permite crear insulina personalizada para el tratamiento de la diabetes tipo 1

Receta de tortilla de papas rellena con jamón y queso, rápida y fácil

Una preparación práctica y adaptable, que se afianza como elección habitual para comidas rápidas y reuniones familiares, por su sencilla elaboración

Receta de tortilla de papas rellena con jamón y queso, rápida y fácil

Receta de budín de manzana y canela, rápida y fácil

Un plato que combina lo simple con el sabor reconfortante de la canela. Perfecta para la merienda, el desayuno o cualquier momento en que se antoje algo dulce y simple

Receta de budín de manzana y canela, rápida y fácil

Qué proponen los científicos para salvar a Venecia ante el aumento del nivel del mar

Investigadores europeos analizan soluciones extremas para proteger una de las ciudades más icónicas del mundo, cuyo sistema de canales podría quedar bajo el agua en las próximas décadas

Qué proponen los científicos para salvar a Venecia ante el aumento del nivel del mar

Cómo cocinar la remolacha para que no pierda sus nutrientes, paso a paso

Una buena elección y el método correcto permiten disfrutar de su sabor dulce y su color intenso manteniendo todas sus propiedades

Cómo cocinar la remolacha para que no pierda sus nutrientes, paso a paso
DEPORTES
El plan de la Fórmula 1 para implementar cambios en el nuevo reglamento: “Será una carrera contrarreloj”

El plan de la Fórmula 1 para implementar cambios en el nuevo reglamento: “Será una carrera contrarreloj”

Una inteligencia artificial proyectó cómo será la definición de la Premier League

Francisco Cerúndolo volvió a caer ante Alexander Zverev y se quedó sin semifinal en Múnich

Echaron al entrenador de Arabia Saudita a dos meses del Mundial: la millonaria suma que recibirá como indemnización

“Fuerte discusión en el vestuario”: revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

TELESHOW
Moria Casán cuestionó la exposición de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en el caso Ángel: “Parecen un meme”

Moria Casán cuestionó la exposición de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en el caso Ángel: “Parecen un meme”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La anécdota de Federico D’Elía en una comisaría que sorprendió a Mario Pergolini: ”Los policías se asustaron"

Glam ochentoso, toque rockero y los consejos de su hija Emma: el look de Evangelina Anderson para ver a Roxette

El video de Andrea del Boca que generó rumores de su posible regreso a Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Un avance en células madre permite crear insulina personalizada para el tratamiento de la diabetes tipo 1

Un avance en células madre permite crear insulina personalizada para el tratamiento de la diabetes tipo 1

Un conductor en estado de ebriedad atropelló a una madre y su hija en San Salvador

Cómo la medicina medieval influyó en la visión moderna del bienestar integral

Donald Trump: “Israel no bombardeará más al Líbano, Estados Unidos se lo prohíbe”

El hallazgo de huesos de mamut y ADN antiguo ubican a un castillo de Gales en epicentro de la arqueología mundial