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Una inteligencia artificial proyectó cómo será la definición de la Premier League

El modelo predictivo de Opta anticipó una vibrante definición en la lucha por el título y los cupos para la próxima edición de la Champions League

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La inteligencia artificial de Opta proyectó una vibrante definición en la recta final de la Premier League (Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial de Opta proyectó una vibrante definición en la recta final de la Premier League (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Premier League entra en su recta final con la expectativa centrada en quién será el campeón. Aunque también existe otra lucha por la cual hay varios equipos que se encuentran luchando entre sí por los cupos para acceder a la UEFA Champions League 2026/27. A partir de la próxima edición, la máxima competición europea ampliará sus cupos, permitiendo que cinco equipos ingleses clasifiquen gracias al desempeño reciente en torneos continentales.

En ese contexto, Opta, la firma británica de análisis de datos deportivos, decidió utilizar inteligencia artificial y millones de simulaciones para anticipar el desenlace del campeonato. De acuerdo con sus cálculos, Arsenal domina la proyección, seguido por un grupo de aspirantes cuya clasificación todavía se debate jornada a jornada.

A falta de seis fechas, los Gunners lideran la tabla con 70 puntos y son el principal candidato al título, aunque el Manchester City (64), que debe un partido y debe medirse contra los londinenses, lo sigue de cerca. Más atrás, Manchester United y Aston Villa acumulan 55 unidades cada uno, mientras que Liverpool (52) es el último que estaría ingresando a Champions. Chelsea (48) se metería en la Europa League.

Con este escenario, el modelo predictivo de Opta ha brindado sus proyecciones más actuales sobre una liga donde la paridad y la expectativa marcan la pelea por el campeonato y las plazas continentales.

La predicción de Opta

Opta es un sistema de simulación, referente en el análisis futbolístico europeo, que ejecuta miles de escenarios posibles a partir del rendimiento estadístico, parámetros históricos y datos actualizados de cada club. Esta técnica de modelado predictivo evalúa factores como el calendario pendiente, la localía, los enfrentamientos directos, la diferencia de gol y la actualidad de los planteles para asignar probabilidades a cada desenlace.

El supercomputador incorporó los resultados de la última jornada del campeonato inglés, con victorias de Liverpool y Arsenal, empate de Aston Villa y la sorpresiva derrota de Manchester United frente a Leeds United, equipo que pelea por evitar el descenso. El modelo prevé los destinos del Arsenal y Manchester City, máximos candidatos a quedarse con el trofeo.

No obstante, la simulación también define los destinos del Aston Villa, Manchester United, Liverpool y Chelsea, que son los equipos que se encuentran luchando por quedarse con los cupos para ingresar a la Champions.

La ampliación de la cuota para Inglaterra, derivada de su rendimiento en Europa, genera una presión extra en la Premier para la pelea por estos puestos.

Arsenal y Manchester City buscan quedarse con la Premier; United, Aston Villa, Liverpool y Chelsea, entrar a la Champions (Imagen Ilustrativa Infobae)
Arsenal y Manchester City buscan quedarse con la Premier; United, Aston Villa, Liverpool y Chelsea, entrar a la Champions (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arsenal y Manchester City, protagonistas del sprint final

A seis jornadas del final, la lucha por el título y los lugares europeos presenta máxima tensión. Arsenal encabeza la tabla y se enfrenta a rivales directos, incluido Manchester City, en duelos que pueden definir el destino del campeonato. El equipo de Guardiola, con un partido pendiente, mantiene opciones de recortar distancias y con ello la esperanza de buscar su cuarto título consecutivo.

Más abajo, Aston Villa y Manchester United pelean por los dos cupos restantes a la Champions. El equipo de Unai Emery se muestra consistente en su rendimiento colectivo, mientras que los dirigidos por Michael Carrick, tras la derrota ante Leeds United, necesitan sumar en las próximas fechas para sostener su aspiración.

Liverpool, bajo las órdenes de Arne Slot, recuperó terreno tras vencer a Fulham, pero su constante irregularidad lo mantiene vulnerable ante sus rivales directos. A esto se le sumó la eliminación ante el PSG en los cuartos de final de la actual Champions. Tras ello, su misión principal dependerá de no ceder más puntos para asegurar su participación en la próxima temporada.

Mientras que Chelsea, luego de la derrota con Manchester City, es el más complicado y actualmente está ingresando a la UEFA Europa League, el segundo torneo más importante a nivel clubes. A diferencia de los demás, la proyección de Opta advierte que los Blues deben mirar hacia abajo, ya que solo cinco puntos separan al sexto puesto del duodécimo lugar.

Con todas estas cuestiones, la fecha 33 se presenta como una jornada atractiva donde habrá partidos muy importantes que podrían ir definiendo la parte alta de la tabla.

El sábado 18, Chelsea recibe a Manchester United en un choque directo por puestos europeos. El domingo 19 , Everton y Liverpool disputarán el clásico de Merseyside.

Por último, se presenta el plato fuerte de la jornada: Manchester City y Arsenal. El choque entre el equipo de Guardiola y Mikel Arteta podría definir el rumbo de ambos en la carrera por el título.

El duelo entre Manchester City y Arsenal será determinante en la definición del campeón de la Premier League (Reuters/Paul Childs)
El duelo entre Manchester City y Arsenal será determinante en la definición del campeón de la Premier League (Reuters/Paul Childs)

Así terminaría la temporada para Opta

Opta proyectó que la Premier League 2025/26 finalizaría de la siguiente manera:

  • Campeón: Arsenal (82,1 puntos, 100% de chances de Champions)
  • 2°: Manchester City (76,6 puntos, 100%)
  • Champions: Aston Villa (94,98% de probabilidad de clasificar)
  • Champions: Manchester United (90,22%)
  • Champions: Liverpool (71,33%)
  • Europa League: Chelsea (19,73%)

No obstante, a este selecto grupo también se le podría sumar un integrante inesperado: Nottingham Forest. Los Tricky Trees se ubican en la 16ª posición de la liga, peleando la parte baja de la tabla.

Sin embargo, se encuentran en las semifinales de la Europa League, donde se medirán ante Aston Villa y, en caso de conquistar el certamen, accederán automáticamente a la próxima edición de la Champions, ampliando todavía más el cupo de ingleses que pelearán por la Orejona.

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