Glam ochentoso, toque rockero y los consejos de su hija Emma: el look de Evangelina Anderson para ver a Roxette

Evangelina Anderson se mostró asesorada por su hija Emma al momento de elegir el look para ver a Roxette en Buenos Aires

Una noche distinta arrancó para Evangelina Anderson cuando decidió armar su look para ir a ver el regreso de Roxette en Buenos Aires. Esta vez no fue una simple elección de ropa frente al placard: todo se volvió un juego de complicidad con su hija menor, Emma, más conocida como “Abrojito”. La misión era clara y divertida: vestirse como Marie Fredriksson, la cantante original de Roxette fallecida en 2019, para rendirle un homenaje en la previa del show.

Desde el principio, Anderson contó su plan: “Me estoy por ir a ver a mi banda favorita, Roxette, y quiero recrear el outfit de Marie Fredriksson, que era su cantante”. La duda sobre quién ocuparía el lugar de Marie esa noche no le quitó el entusiasmo. Lo importante era el guiño a su ídola, y para eso recurrió a la mejor asesora posible: su hija. “Tienen que ser jeans chupines, si se puede”, tiró Anderson, y ahí nomás Abrojito metió su opinión: “Tipo más cool”. Así, los jeans negros ajustados pasaron directo a la selección, descartando otros colores que no convencían.

El armado siguió con la revisión de tops. Eva fue mostrando opciones mientras su hija opinaba sin filtro: descartaron los que no pegaban, eligieron uno con el cuello bien marcado, y todo se resolvía en ese ida y vuelta tan natural de madre e hija. “Este es un body”, avisaba Emma mientras su mamá analizaba si quedaba bien con la campera que había visto en fotos viejas de Roxette. “Vamos por esta”, terminaron decidiendo.

Marie Fredriksson en el Sun City's Superbowl en 2011 (Photo by Foto24/Gallo Images/Getty Images)

Los cinturones también entraron en debate. Emma se tomó su tiempo para analizar cuál quedaba mejor: “Este es lindo, pero no te pega con nada”, sentenció antes de elegir el definitivo. Así, paso a paso, fueron armando el look con mucha charla y risas. “El que diga Abrojín”, bromeó Eva, dejando en claro que la última palabra la tenía su hija.

Todo el proceso giraba en torno a la idea de homenajear a Marie Fredriksson. Anderson tenía claro que quería llevar algo que recordara a la cantante, y cada prenda elegida se medía con esa vara. “En honor a ella me quiero vestir con su estilo”, contó, mientras repasaban juntas looks viejos de la artista. Se detenían en detalles: el color del top, la forma de la campera, si la prenda era de manga larga o corta, y hasta qué tipo de cinturón usar. “En una ella tiene una así marrón. Esta es muy clarita, así que no, la descartamos”, explicó, mientras seguían eliminando opciones que no cerraban.

La campera fue todo un tema. Emma propuso una con brillos y detalles plateados, muy en sintonía con el aire glam de Roxette. “Esta me encanta para ir al concierto”, soltó Evangelina, y la cosa quedaba entre la opción clásica y la más jugada. “Tendríamos que ponerle un poquito más de onda, ¿no?”, sugirió, y Emma coincidió en ir por lo diferente. El look se fue completando con botas (aunque hubo dudas sobre si la cantante usaba esas o zapatillas), y sumaron accesorios que terminaron de definir la onda Roxette.

Evangelina Anderson posa con un top de encaje negro y jeans ajustados, luciendo su estilo distintivo para disfrutar del espectáculo de Roxette

A lo largo del proceso, quedó claro que elegir la ropa para un show puede ser algo mucho más divertido si hay una historia detrás: para Evangelina, vestirse así no era solo cuestión de moda, sino una manera de celebrar a una artista que la marcó y de compartir ese momento con su hija.

La preparación fue un verdadero show entre las dos. Emma, apodada “la number one en estilismo”, no solo opinó, sino que se puso al mando de cada decisión. Todo pasaba por su ojo crítico: desde el tipo de calzado hasta los accesorios y el maquillaje. Cuando llegó el turno de las gafas, la selección se puso seria: “Para mí, estas, las gruesas, no”, dijo Emma, haciendo un descarte bien decidido. Evangelina, entre risas, aceptó la recomendación, aunque también pensaba en la comodidad: “De noche con gafas tan oscuras me parece que no”.

El maquillaje también fue tema de debate. Emma no tuvo problema en decirle a su mamá que “tus sombras como que no pegan con el outfit”. Anderson dudó un segundo, pero fue sincera: “No me lo voy a sacar”. Y Emma, con dulzura, cerró: “A vos te queda lindo”.

Evangelina Anderson luce un audaz look de chaqueta de cuero con flecos de pedrería y gafas de sol, preparado para disfrutar del concierto de Roxette

A esto se sumó la selección de accesorios, donde Emma directamente le prestó un collar plateado con forma de osito. Perfume, cartera, todo se eligió entre las dos, en un clima relajado y divertido. El resultado fue un look construido a dúo, donde cada detalle fue fruto de una pequeña negociación familiar.

Las imágenes del video muestran el resultado de esta colaboración. En una de las capturas, Evangelina Anderson aparece ajustando un collar plateado, luciendo un top negro de encaje con tirantes finos y jeans chupines negros de tiro alto. El cinturón de cuero negro con tachas y hebilla plateada suma ese toque rocker que buscaban. Pulseras, anillos y un reloj metálico completan la escena, mostrando cómo cada accesorio fue pensado y charlado.

Así vivió Evangelina Anderson el show de Roxette en Buenos Aires, acompañada por su hermana

En otra imagen, se coloca el collar de osito que le prestó su hija, mientras sigue el intercambio de comentarios y risas que marcó toda la preparación. El paso final llega con la campera de cuero negra con apliques de brillo en el pecho, una prenda que evoca el estilo Roxette y le da al look ese aire ochentoso y glam. Gafas oscuras de marco grueso y actitud, cerrando una combinación que mezcla homenaje y personalidad propia.

El proceso, registrado en video y fotos, deja ver la atención que pusieron en cada detalle: colores, texturas, accesorios y hasta el perfume. Todo fue motivo de consulta y elección conjunta, desde el tipo de jean hasta la duda del perfume favorito, cada paso fue compartido y celebrado. Así, entre consejos, risas y decisiones compartidas, el look final fue mucho más que una imitación: fue un momento de juego, complicidad y memoria entre madre e hija.