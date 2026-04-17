Receta de budín de manzana y canela, rápida y fácil

Hay pocos aromas tan irresistibles en una casa como el de un budín recién horneado. Imaginá la cocina impregnada de manzana y canela, esa fragancia que despierta recuerdos de tardes de invierno y meriendas compartidas.
El budín de manzana y canela, clásico de la repostería argentina, suele aparecer en cualquier mesa de mate, merienda o desayuno. Es fácil, rápido y económico: ideal para aprovechar manzanas y disfrutar de un postre casero sin complicaciones.
Receta de budín de manzana y canela
El budín de manzana y canela es un bizcocho húmedo y esponjoso, en el que trozos de manzana fresca y el perfume de la canela se combinan a la perfección. Se mezcla todo en un solo bol, se lleva al horno y en menos de 1 hora está listo para disfrutar.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 55 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 2 manzanas medianas (pueden ser verdes o rojas)
- 2 huevos
- 180 gr de azúcar
- 80 cc de aceite neutro (girasol o maíz)
- 200 gr de harina leudante
- 100 ml de leche
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional)
- 1 pizca de sal
- Azúcar extra y canela para espolvorear (opcional)
Cómo hacer budín de manzana y canela, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de budín.
- Pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños.
- En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede pálida.
- Agregar el aceite, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar bien.
- Tamizar la harina leudante junto con la canela y la pizca de sal. Incorporar a la mezcla líquida.
- Sumar las manzanas cortadas y mezclar hasta integrar. No batir de más para que el budín quede tierno.
- Volcar la preparación en el molde. Si se desea, espolvorear la superficie con azúcar y un poco más de canela.
- Llevar al horno por 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco. No abrir el horno durante los primeros 30 minutos.
- Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. Servir tibio o frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 34 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guardado en la heladera, el budín dura hasta 5 días, bien cubierto. Se puede freezar (en porciones o entero) hasta 2 meses. Descongelar a temperatura ambiente.