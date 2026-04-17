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Receta de budín de manzana y canela, rápida y fácil

Un plato que combina lo simple con el sabor reconfortante de la canela. Perfecta para la merienda, el desayuno o cualquier momento en que se antoje algo dulce y simple

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Budín de manzana y canela en un molde marrón con azúcar glas y rodajas de manzana. Una etiqueta dice 'Rápida y Fácil' en una cocina bien iluminada.
Budín recién horneado, con trozos de manzana y aroma a canela, ideal para compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay pocos aromas tan irresistibles en una casa como el de un budín recién horneado. Imaginá la cocina impregnada de manzana y canela, esa fragancia que despierta recuerdos de tardes de invierno y meriendas compartidas.

El budín de manzana y canela, clásico de la repostería argentina, suele aparecer en cualquier mesa de mate, merienda o desayuno. Es fácil, rápido y económico: ideal para aprovechar manzanas y disfrutar de un postre casero sin complicaciones.

Receta de budín de manzana y canela

El budín de manzana y canela es un bizcocho húmedo y esponjoso, en el que trozos de manzana fresca y el perfume de la canela se combinan a la perfección. Se mezcla todo en un solo bol, se lleva al horno y en menos de 1 hora está listo para disfrutar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

Ingredientes de repostería en mesada gris: 3 manzanas (verde y rojas), 2 huevos, yema, azúcar (granulada y glas), harina, leche, aceite, limón, canela y sal.
Un clásico de las meriendas argentinas: húmedo, esponjoso y con el toque justo de dulzura. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 manzanas medianas (pueden ser verdes o rojas)
  • 2 huevos
  • 180 gr de azúcar
  • 80 cc de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 200 gr de harina leudante
  • 100 ml de leche
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar extra y canela para espolvorear (opcional)

Cómo hacer budín de manzana y canela, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de budín.
  2. Pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños.
  3. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede pálida.
  4. Agregar el aceite, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar bien.
  5. Tamizar la harina leudante junto con la canela y la pizca de sal. Incorporar a la mezcla líquida.
  6. Sumar las manzanas cortadas y mezclar hasta integrar. No batir de más para que el budín quede tierno.
  7. Volcar la preparación en el molde. Si se desea, espolvorear la superficie con azúcar y un poco más de canela.
  8. Llevar al horno por 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco. No abrir el horno durante los primeros 30 minutos.
  9. Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. Servir tibio o frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8 porciones.

Postre casero, budín de manzana, manzanas frescas, pastel esponjoso, receta tradicional, canela, horno, postre reconfortante, sabor dulce, receta fácil - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Perfecto para acompañar el mate o el café, este budín combina sabor casero y textura suave en cada porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 34 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardado en la heladera, el budín dura hasta 5 días, bien cubierto. Se puede freezar (en porciones o entero) hasta 2 meses. Descongelar a temperatura ambiente.

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