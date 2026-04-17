Receta de budín de manzana y canela, rápida y fácil

Budín recién horneado, con trozos de manzana y aroma a canela, ideal para compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay pocos aromas tan irresistibles en una casa como el de un budín recién horneado. Imaginá la cocina impregnada de manzana y canela, esa fragancia que despierta recuerdos de tardes de invierno y meriendas compartidas.

El budín de manzana y canela, clásico de la repostería argentina, suele aparecer en cualquier mesa de mate, merienda o desayuno. Es fácil, rápido y económico: ideal para aprovechar manzanas y disfrutar de un postre casero sin complicaciones.

Receta de budín de manzana y canela

El budín de manzana y canela es un bizcocho húmedo y esponjoso, en el que trozos de manzana fresca y el perfume de la canela se combinan a la perfección. Se mezcla todo en un solo bol, se lleva al horno y en menos de 1 hora está listo para disfrutar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 40 minutos



Ingredientes

Un clásico de las meriendas argentinas: húmedo, esponjoso y con el toque justo de dulzura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 manzanas medianas (pueden ser verdes o rojas)

2 huevos

180 gr de azúcar

80 cc de aceite neutro (girasol o maíz)

200 gr de harina leudante

100 ml de leche

1 cucharadita de canela molida

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón (opcional)

1 pizca de sal

Azúcar extra y canela para espolvorear (opcional)

Cómo hacer budín de manzana y canela, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de budín. Pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede pálida. Agregar el aceite, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar bien. Tamizar la harina leudante junto con la canela y la pizca de sal. Incorporar a la mezcla líquida. Sumar las manzanas cortadas y mezclar hasta integrar. No batir de más para que el budín quede tierno. Volcar la preparación en el molde. Si se desea, espolvorear la superficie con azúcar y un poco más de canela. Llevar al horno por 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco. No abrir el horno durante los primeros 30 minutos. Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. Servir tibio o frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8 porciones.

Perfecto para acompañar el mate o el café, este budín combina sabor casero y textura suave en cada porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 34 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardado en la heladera, el budín dura hasta 5 días, bien cubierto. Se puede freezar (en porciones o entero) hasta 2 meses. Descongelar a temperatura ambiente.