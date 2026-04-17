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Cyber Wow 2026: Descuentos especiales en skincare, maquillaje, fragancias y cuidado capilar en tendencia

miabeautybar.pe anunció su participación en el evento de comercio electrónico que se realizará del 20 al 23 de abril

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Imagen: Freepik
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MIA Beauty Bar, tienda especializada de belleza (maquillaje, skincare y cabello) con enfoque destacado en K-Beauty, anunció su participación en el Cyber Wow 2026, evento de comercio electrónico que se realizará del lunes 20 al jueves 23 de abril.

El Cyber Wow es uno de los principales eventos de compras online en el Perú y es organizado por el Interactive Advertising Bureau (IAB) Perú, con ediciones en abril, julio y noviembre de cada año.

Para esta primera edición de 2026, la empresa informó que ofrecerá hasta 40% de descuento en sus diversas categorías, con rebajas especiales en productos de K-Beauty, dermocosmética y cuidado capilar.

Según indicó, a través de su página web los usuarios podrán acceder a un portafolio que reúne más de 120 marcas de skincare, maquillaje y cuidado capilar. Asimismo, señaló que el canal online permitirá una experiencia de compra ágil, con opción de entrega el mismo día y delivery gratis.

La marca se presenta como un espacio especializado de belleza, con productos para todas las necesidades. Destaca su oferta de +150 productos coreanos, entre limpiadores, tónicos, sérums, cremas y bloqueadores solares; e incluyen ingredientes como centella asiática, mucina de caracol, arroz, probióticos y vitamina C.

Cyber Wow: recomendaciones para compras seguras por internet

El Indecopi exhortó a los consumidores a reforzar las medidas de compras online seguras durante el Cyber Wow 2026.

Entre las principales recomendaciones figuran: comprar solo en canales oficiales de venta y verificar que el enlace incluya “https://” y el candado de seguridad; evitar enlaces sospechosos para prevenir phishing, vishing y smishing; no compartir datos sensibles como número de tarjeta o código CVV; y revisar el estado de cuenta ante cualquier movimiento inusual.

También se aconseja adquirir productos únicamente en establecimientos formales con RUC y Libro de Reclamaciones virtual, y revisar la herramienta “Mira a quién le compras” de Indecopi.

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