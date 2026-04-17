Más de 50.000 juguetes son retirados por baterías que representan riesgo de muerte en niños

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. retiró 51.160 juguetes láser Lil’ Buddies por riesgo de ingestión de pilas de botón por niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alerta emitida el 16 de abril por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) ordenó la retirada inmediata de 51.160 juguetes láser para mascotas Lil’ Buddies en todo el país, por el peligro mortal que representan las pilas de botón accesibles para niños. El aviso afecta a productos distribuidos desde febrero de 2023 hasta noviembre de 2025, con ventas en tiendas físicas y plataformas digitales, según el comunicado oficial.

De acuerdo con la información publicada por la CPSC, los juguetes tienen un compartimento de baterías que no cumple con las normas federales de seguridad, lo que permite el acceso directo a las pilas de botón, consideradas peligrosas para menores. Ni el empaque ni los dispositivos incluían advertencias obligatorias sobre los riesgos. La compañía distribuidora JC Sales recomendó a los consumidores suspender el uso de estos artículos y solicitar el reembolso, según lo indicado en el reporte institucional.

La preocupación por la seguridad de productos infantiles y de mascotas ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en Estados Unidos, donde las agencias reguladoras han fortalecido los controles tras incidentes previos con dispositivos electrónicos que utilizan pilas de botón. Organizaciones como la CPSC han implementado normativas estrictas para prevenir accidentes domésticos relacionados con este tipo de productos.

¿Qué productos se ven afectados por la retirada?

El retiro afecta a los juguetes láser para mascotas Lil’ Buddies, identificados con el número de modelo 24496, fabricados en China y distribuidos por la compañía distribuidora JC Sales, con sede en Los ángeles. Los dispositivos son de color blanco, presentan diseños de huellas de patas azules e incluyen tres pilas de botón. Los productos se vendieron a un precio aproximado de USD 1 en tiendas minoristas de diversos estados, entre ellas VR Wholesale en Arizona y Viva Bargain en California, así como en el sitio web jcsalesweb.com.

Según la CPSC, los juguetes fueron distribuidos en el territorio nacional durante un periodo que abarca desde febrero de 2023 hasta noviembre de 2025. La agencia informó que no se han registrado incidentes ni lesiones asociadas al uso de estos productos.

La retirada afecta a productos vendidos entre febrero de 2023 y noviembre de 2025 en tiendas físicas y plataformas digitales de Estados Unidos. (United States Consumer Product Safety Commission)

¿Por qué se considera peligroso el acceso a las pilas de botón?

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor afirmó que “las pilas de botón y de moneda pueden causar daños internos graves o la muerte si se ingieren”, sobre todo en menores. El comunicado precisa que la exposición directa a estos componentes puede provocar quemaduras internas y lesiones serias en cuestión de horas.

Según la CPSC, “la ingestión de pilas de botón representa un riesgo mortal para los niños, ya que puede causar quemaduras internas, lesiones graves o la muerte”, declaró la agencia en su aviso citado por el medio económico Fox Business.

La falta de advertencias visibles y la ausencia de un empaque seguro aumentan el peligro, pues los consumidores no reciben la información suficiente sobre el riesgo que implica el acceso a estos componentes.

¿Cuáles son los requisitos legales para estos productos?

En Estados Unidos, los productos que contienen pilas de botón están sujetos a regulaciones estrictas dictadas por la CPSC y otras agencias federales. Las normas requieren que los compartimentos de baterías sean inaccesibles para niños, que los empaques sean a prueba de manipulaciones y que se incluyan advertencias claras sobre el riesgo de ingestión.

De acuerdo con el reporte oficial, los juguetes Lil’ Buddies no cumplen con ninguna de estas exigencias, lo que motivó la orden de retirada. “Los juguetes para mascotas retirados del mercado infringen la norma obligatoria para productos de consumo que utilizan pilas de botón, ya que el compartimento de las pilas no es seguro, lo que hace que las pilas de botón sean fácilmente accesibles para los niños, lo que supone un riesgo mortal de ingestión”, destaca el aviso de la CPSC.

El compartimento de baterías de los juguetes Lil’ Buddies no cumple con las normas de seguridad, facilitando el acceso a las pilas peligrosas. (United States Consumer Product Safety Commission)

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

La CPSC recomienda a los consumidores dejar de utilizar de inmediato los juguetes retirados y ponerse en contacto con la compañía distribuidora JC Sales para tramitar el reembolso correspondiente. El sitio web de la empresa y el aviso oficial ofrecen instrucciones para realizar la devolución de los productos adquiridos.

El retiro forma parte de una serie de alertas recientes emitidas por la CPSC sobre la seguridad de artículos de consumo. En las últimas semanas se han anunciado retiradas de sillas de coche para bebés y suplementos alimenticios tras detectarse riesgos similares relacionados con el empaque y el acceso a componentes peligrosos.

¿Cuántos productos y qué tipo de incidentes están siendo monitoreados?

La CPSC detalló que “el retiro abarca un total de 51.160 unidades” de juguetes láser para mascotas Lil’ Buddies. Hasta la fecha de emisión del aviso, no se han registrado incidentes ni lesiones asociadas a estos productos, aunque la agencia mantiene la vigilancia sobre posibles casos que puedan surgir tras la alerta.

El comunicado recuerda que en años recientes se han registrado varios incidentes serios en Estados Unidos por la ingestión de pilas de botón, lo que ha llevado a reforzar los controles sobre dispositivos electrónicos de uso doméstico y juguetes.

La ausencia de advertencias claras sobre los riesgos en el empaque incrementa la peligrosidad de los juguetes para mascotas Lil’ Buddies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto de la medida y qué se puede esperar?

La retirada de los juguetes obliga a los compradores de productos Lil’ Buddies en el periodo señalado a solicitar el reembolso y seguir las instrucciones de devolución para garantizar la seguridad en sus hogares.

Las autoridades estadounidenses continuarán supervisando el cumplimiento de las normativas sobre seguridad infantil y emitiendo alertas en caso de detectar irregularidades.