Un conductor en estado de ebriedad atropelló a una madre y su hija en San Salvador

Luego de atropellar a una madre y su hija, el automovilista colisionó en uno de los arriates del bulevar Los Héroes, en San Salvador. /(Noticiero El Salvador)

Una madre y su hija resultaron gravemente lesionadas tras ser atropelladas este viernes en el bulevar Los Héroes, en San Salvador, un hecho que ha puesto nuevamente en evidencia el aumento de la siniestralidad vial en El Salvador durante 2026.

De acuerdo con reportes de Noticiero El Salvador y confirmación de las autoridades, el conductor responsable fue detenido porque manejaba bajo efectos del alcohol.

El incidente ocurrió cerca del Hospital de Niños Benjamín Bloom, donde las víctimas cruzaban la vía cuando fueron impactadas por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad.

Según Noticiero El Salvador, el accidente se registró alrededor de las cinco de la mañana, generando una fuerte congestión vehicular y la intervención inmediata de la Policía Nacional Civil (PNC) y equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los socorristas trasladaron a la mujer y la menor a un centro asistencial, donde se reportó que su estado es grave. Testigos y autoridades han señalado que el conductor, quien permanecía en el lugar a la espera de una grúa para la remoción del vehículo. El conductor fue sometido a prueba de alcohotest, en la cual dio positivo con 153 grados de alcohol.

De acuerdo con la PNC, el estado de ebriedad y el exceso de velocidad influyó en el siniestro. El entorno del accidente presenta carga vehicular significativa, especialmente para quienes transitan desde la Universidad de El Salvador y la Autopista Norte hacia la 49 Avenida Norte, según Noticiero El Salvador.

Las autoridades han recomendado buscar rutas alternas y han hecho hincapié en la necesidad de respetar los límites de velocidad y el paso de peatones, ya que la combinación de la velocidad excesiva, distracción y consumo de alcohol al volante se mantiene como una de las principales causas de estos incidentes.

Las autoridades arrestaron al motorista en el lugar del siniestro, mientras se realizaban las investigaciones. El hecho generó fuerte carga vehicular en la zona./ (Noticiero El Salvador)

La jornada de este viernes 17 de abril no estuvo exenta de otros accidentes en distintas regiones del país. Cruz Verde Salvadoreña reportó un accidente en el kilómetro 48 de la carretera que conduce de San Salvador a Santa Ana, donde el conductor de un microbús colisionó contra la parte trasera de un camión, mientras circulaba por la vía.

Los socorristas reportaron, preliminarmente, a una persona sin vida y varios heridos, quienes estaban siendo trasladados a un centro asistencial. Por otra parte, en redes sociales, los salvadoreños reportaron un percance vial ocurrido en el bulevar del Ejército, en Soyapango, donde una buseta impactó contra un vehículo particular tipo sedán, lo cual generó fuerte carga vehicular.

Y en la Carretera de Oro, en el kilómetro 14 ½, se registró un accidente entre una rastra con un microbús y dos vehículos particulares. Comandos de Salvamento se hizo presente al lugar del incidente, pero al cierre de este reporte no informaba sobre fallecidos. Según las estadísticas oficiales, el promedio diario de accidentes viales en el país supera los 50 casos y los motociclistas continúan figurando como uno de los grupos más afectados.

Accidente de tránsito en el kilómetro 48 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Santa Ana. Las imágenes registran el estado de un microbús con daños considerables. Escombros y conos de seguridad son visibles sobre el asfalto. Personal de emergencia trabaja en el lugar del siniestro. Varios vehículos detenidos en la vía y personas observando la situación./ Cruz Verde Salvadoreña

Datos del Observatorio Vial

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) reportó un incremento significativo en los siniestros viales en El Salvador, comparando el periodo del 1 de enero al 16 de abril de 2025 con el mismo lapso de 2026. En 2025 se registraron 5,868 accidentes de tránsito, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 7,033.

El número de personas lesionadas también creció considerablemente, pasando de 3,615 en 2025 a 4,663 en 2026. En cuanto a los fallecidos, los datos muestran un salto de 344 muertes en 2025 a 436 en 2026.

Las principales causas identificadas por el ONASEVI incluyen la distracción del conductor, la invasión de carril, no guardar la distancia reglamentaria, la desobediencia de señales y el exceso de velocidad. Tanto motociclistas como peatones representan una proporción alta de las víctimas fatales. Ante este contexto, las autoridades han intensificado los controles vehiculares, especialmente en puntos de alta siniestralidad, y han reforzado las campañas de prevención y educación en seguridad vial.

Asimismo, el Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) incrementó su presupuesto en 2026 a USD 3.6 millones, un 38% más que el año anterior. Bessy Guzmán, directora ejecutiva de FONAT, informó recientemente en entrevista televisiva, que durante 2025 la institución destinó USD 2.6 millones en compensaciones económicas a más de 2,800 personas que resultaron lesionadas por incidentes viales y familiares de fallecidos.