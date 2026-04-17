Economía

Mercados: caen fuerte las acciones petroleras de la Argentina por la distensión del conflicto en Oriente Medio

Vista Energy cede 6,6% e YPF cae 4,9% en Wall Street. El precio del crudo se hunde 12% tras la reapertura del Estrecho de Ormuz. Suben los bonos argentinos y el riego país se acerca a los 500 puntos básicos

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Los mercados festejan mientras se extiende el "alto el fuego".
Los mercados festejan mientras se extiende el "alto el fuego".

Los mercados bursátiles del mundo viven una sesión de grandes movimientos, con indicadores récord en Wall Street y el desplome de la cotización del petróleo crudo. La Bolsa argentina negocia en baja debido a la alta ponderación de los títulos petroleros en el panel líder.

Las acciones estadounidenses, que ya se encontraban en máximos históricos, subieron aún más este viernes después de que Irán anunciara la apertura del Estrecho de Ormuz al tráfico comercial, un paso importante para aliviar las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán.

A las 12 horas, el S&P 500 sube un 1,3%, mientras que el Nasdaq Composite gana un 1,5%, una cifra más sólida. El Dow Jones Industrial Average repunta más de 2 por ciento.

Los futuros del crudo Brent, de referencia internacional , y del crudo West Texas Intermediate, ​​de referencia estadounidense, caen un 12% después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijera el lunes en la bolsa de valores X que la ruta crítica estaba “completamente abierta” al tráfico comercial durante el período restante del alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano.

Los mercados ya se recuperaron por completo de las pérdidas derivadas del reciente conflicto con Irán . El jueves, el presidente norteamericano Donald Trump afirmó que las negociaciones iban bien y sugirió que, tras las conversaciones del fin de semana, podría alcanzarse un acuerdo de paz permanente.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, el presidente dijo: “Todo apunta a que vamos a llegar a un acuerdo con Irán, y va a ser un buen acuerdo”.

En Wall Street sufrían los ADR y acciones de compañías argentinas ligadas al sector energético. Vista Energy cede 6,6% e YPF cae 4,9%, mientras que Tenaris -siderúrgica productora de tubos de acero para la industria- pierde 2,7% y Pampa Energía cae 2,4 por ciento.

El ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a través de la red social “X” que el Estrecho de Ormuz se encuentra completamente abierto para los buques comerciales: “En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto, durante el período restante del alto el fuego, el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz, a través de la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Marítima de la República Islámica de Irán”.

Los expertos de Research de Balanz señalaron que “el petróleo está cayendo con fuerza después del anuncio y el WTI opera por debajo de los USD 85 el barril, niveles vistos a principios de marzo. Las acciones en Europa están reaccionando de manera positiva al anuncio”, mientras Wall Street, en nuevos máximos, “el S&P 500 y el Nasdaq se aceleraron”.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pierde 1,2%, a 2.880.000 puntos, a la vez que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- suben 0,6% en promedio.

El riesgo país de JP Morgan cae cuatro unidades para la Argentina, en los 512 puntos básicos, un piso desde el 12 de febrero.

En noticias corporativas, Netflix sufrió una fuerte caída en las operaciones posteriores al cierre, a pesar de haber presentado resultados mejores de lo esperado para el primer trimestre. Las acciones cayeron más del 9%, ya que los inversores se centraron en las perspectivas más débiles de lo previsto para el segundo trimestre.

Antes de la apertura del viernes en Nueva York, Truist Financial y State Street superaron las previsiones tanto en ingresos como en beneficios. Por su parte, Fifth Third cumplió las expectativas en ganancias por acción, pero sus ingresos no alcanzaron las previsiones.

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