De cuánto será la PUAM de ANSES en mayo 2026, tras conocerse la inflación

El monto de la PUAM de ANSES en mayo 2026 será de $314.539,28, según la última actualización basada en la inflación del Indec (ANSES)

El último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) definió el ajuste que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en los haberes de mayo de 2026. La inflación de marzo fue de 3,4%, cifra que determina directamente los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales para el próximo mes.

La PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) se paga sobre la base de la jubilación mínima. Conforme al Decreto 274/2024, el incremento de mayo se aplica automáticamente en función del índice de precios, garantizando que la PUAM represente el 80% de la jubilación mínima. Para este mes, el porcentaje equivale a $314.539,28, según la actualización basada en la inflación oficial. En los últimos doce meses, la inflación acumulada según el Indec alcanzó el 32,6% interanual.

El ajuste de la PUAM para mayo de 2026 responde a la aplicación automática del índice de inflación de marzo, que fue del 3,4%. Así, el monto de la pensión será de $314.539,28, correspondiente al 80% de la jubilación mínima, que asciende a $393.174,10. La actualización mensual busca mantener el valor real de los haberes ante la inflación sostenida.

La suba del IPC de marzo, la más alta desde el mismo mes de 2025, estuvo motivada por el incremento internacional del petróleo debido a la crisis en Medio Oriente, los aumentos en combustibles y factores estacionales relacionados con el inicio del ciclo lectivo. El gobierno nacional prevé cierta moderación de precios en los próximos meses; el primer trimestre del año mostró un alza acumulada de 9,4%.

De cuánto será la PUAM en mayo 2026

Con el aumento del 3,38%, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor subirá a $314.539,28. Este valor se determina automáticamente porque la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, que en mayo será de $393.174,10 según los cálculos de la ANSES.

Si el Gobierno decide prorrogar el pago del bono extraordinario para los haberes mínimos, los beneficiarios de la PUAM también podrían recibir un refuerzo adicional, aunque su monto y modalidad se anunciarán en los próximos días, de acuerdo con los lineamientos habituales del organismo.

El cronograma de pagos se difundirá en breve, y como es habitual, las fechas dependerán del número final del DNI de cada titular. Por lo general, los pagos correspondientes a la PUAM se efectúan en la segunda semana de cada mes, junto con las jubilaciones y pensiones mínimas.

La PUAM representa el 80% de la jubilación mínima, que en mayo 2026 ascenderá a $393.174,10 conforme al ajuste de ANSES (ANCCOM)

Quiénes reciben la PUAM

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con una jubilación o pensión contributiva. Según la normativa de la ANSES, para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor es necesario residir legalmente en Argentina y no percibir ingresos por otros regímenes previsionales, ni nacionales ni provinciales.

Entre los requisitos para acceder a la PUAM se destaca la residencia mínima de 10 años en el país para personas extranjeras, la cual debe ser continuos e inmediatamente anteriores a la solicitud del beneficio. Además, quienes obtienen la PUAM pueden acceder a la cobertura médica de PAMI, así como a asignaciones familiares y sociales, aunque no generan derecho a pensión por fallecimiento ni permiten el acceso a la moratoria previsional.

Según datos oficiales, más de 180.000 personas perciben actualmente la PUAM en Argentina, constituyéndose en una herramienta clave para garantizar un ingreso mínimo a adultos mayores sin aportes suficientes para jubilarse.

De cuánto serán las jubilaciones en mayo 2026

De acuerdo con el último informe del Indec, la inflación de marzo determinará el aumento de los haberes previsionales en mayo. Con el 3,4% de suba del IPC, la jubilación mínima ascenderá a $393.174,10. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario, el monto final podría alcanzar los $460.044,10.

El ajuste mensual reemplazó el esquema trimestral previo, buscando reducir la brecha entre los ingresos previsionales y la inflación. El mecanismo toma como referencia la inflación de dos meses antes, por lo que el dato de marzo impacta directamente en los haberes que se pagarán en mayo.

El ajuste del 3,4% en las jubilaciones y pensiones de mayo 2026 responde al aumento del IPC de marzo (ANSES)

De cuánto serán las pensiones de ANSES en mayo 2026

Las pensiones no contributivas gestionadas por la ANSES también se ajustarán un 3,38%, siguiendo la misma lógica que la PUAM y las jubilaciones mínimas. El monto de las pensiones por vejez, invalidez y madres de siete hijos se actualiza de manera automática, en línea con el índice de precios informado por el Indec.

El haber de las pensiones no contributivas por invalidez y vejez será de $275.221,87, equivalente al 70% de la jubilación mínima. Por su parte, las madres de siete hijos percibirán el mismo monto que la jubilación mínima: $393.174,10.

Este esquema de movilidad mensual fue diseñado para que los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, que en los últimos doce meses acumuló un 32,6%.