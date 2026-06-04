El Salvador

Joven salvadoreño perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente de un río en California

La víctima fue identificada como James Romero Soriano, originario de Sensuntepeque, Cabañas, y cayó al cauce durante una reunión con amistades, sin saber nadar, según el reporte oficial del caso

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El salvadoreño James Romero Soriano murió ahogado en el río San Joaquín, en Mendota, California, tras ingresar al agua sin saber nadar. (Foto cortesía redes sociales)
El salvadoreño James Romero Soriano murió ahogado en el río San Joaquín, en Mendota, California, tras ingresar al agua sin saber nadar. (Foto cortesía redes sociales)

Un migrante salvadoreño originario de Sensuntepeque, Cabañas, perdió la vida tras ahogarse en el río San Joaquín, en la ciudad de Mendota, California. El hecho ocurrió la tarde del martes cerca de las tarde, cuando el joven se encontraba en compañía de varios amigos.

De acuerdo con la información oficial, el joven identificado como James Romero Soriano, había llegado a la zona para departir con amigos; sin embargo, ingresó al agua durante la reunión, aunque no sabía nadar. La corriente lo arrastró y desapareció de la superficie, lo que generó preocupación entre sus acompañantes.

Al percatarse de la emergencia, el grupo llamó al sistema de emergencias 911 y comenzó a buscarlo en la zona. Declaraciones de los presentes señalaron que aproximadamente 15 minutos después lograron ubicarlo y llevarlo hasta la orilla.

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En el lugar se hicieron presentes agentes del sheriff, bomberos de Cal y personal de EMS, quienes intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP. Un helicóptero Sky Life llegó al sitio y trasladó al salvadoreño al Centro Médico Regional Comunitario.

A pesar de los esfuerzos médicos y de la rápida intervención de los equipos de rescate, el joven falleció en el hospital. Las autoridades locales confirmaron que continúan con las investigaciones para esclarecer todos los aspectos del caso.

Amigos de James Romero Soriano llamaron al 911 y lo localizaron unos 15 minutos después de que la corriente lo arrastró en el río San Joaquín. (Foto cortesía redes sociales
Amigos de James Romero Soriano llamaron al 911 y lo localizaron unos 15 minutos después de que la corriente lo arrastró en el río San Joaquín. (Foto cortesía redes sociales

Durante el verano y ante el aumento de incidentes en ríos, lagos y piscinas, las autoridades estadounidenses han reiterado una serie de recomendaciones para quienes disfrutan actividades recreativas cerca del agua.

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Entre las medidas, aconsejan el uso de chalecos salvavidas aprobados por la Guardia Costera, especialmente en personas que no saben nadar o no tienen experiencia. Además, insisten en mantenerse alejados del agua si no se cuenta con las habilidades necesarias y en que los padres supervisen en todo momento a sus hijos.

También señalan que la combinación de alcohol y natación incrementa los riesgos y puede dificultar la respuesta ante situaciones imprevistas.

Recomiendan tener en cuenta que las altas temperaturas pueden provocar mayor cansancio y que el agua suele estar más fría de lo que se percibe, lo que aumenta el peligro de calambres y fatiga.

Las corrientes pueden ser más intensas de lo esperado y es común encontrar escombros bajo la superficie, lo que representa un riesgo adicional. Asimismo, advierten sobre la posibilidad de quedar atrapado en el lodo del fondo y aconsejan utilizar los pies para detectar cambios bruscos de profundidad en ríos y lagos.

Otro salvadoreño, Ángel Jiménez, murió atropellado en Seven Corners, Fairfax County, Virginia, por un conductor que huyó en un sedán color plata. (Foto cortesía redes sociales)
Otro salvadoreño, Ángel Jiménez, murió atropellado en Seven Corners, Fairfax County, Virginia, por un conductor que huyó en un sedán color plata. (Foto cortesía redes sociales)

Salvadoreño muere atropellado en Estados Unidos

En otro hecho lamentable ocurrido recientemente, otro salvadoreño perdió la vida en Estados Unidos, aunque en circunstancias diferentes. La madrugada del martes 26 de mayo, Ángel Jiménez, originario de Chinameca, San Miguel, murió tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en la zona de Seven Corners, Fairfax County, Virginia. El accidente ocurrió poco antes de las 3 de la mañana en la intersección de Arlington Boulevard y Patrick Henry Drive.

Oficiales acudieron al lugar y encontraron a Jiménez gravemente herido sobre la carretera. El conductor responsable del atropello escapó a bordo de un sedán color plata sin auxiliar a la víctima. Jiménez fue trasladado a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento. Las autoridades de Virginia mantienen activa la investigación para identificar y localizar al responsable del hecho, mientras detectives especializados buscan reconstruir cómo se produjo el accidente.

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