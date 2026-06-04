Los detalles de la sorprendente separación de una leyenda del fútbol y su esposa: “Pido que se respete la privacidad”

Thomas Müller se separó tras 15 años con Lisa Müller

La confirmación de la separación entre Thomas Müller y Lisa Müller generó un inesperado interés, especialmente al producirse en plena atención mundialista y tras más de tres lustros de vida en común. La pareja puso fin a una de las historias sentimentales más longevas del deporte alemán reciente.

La noticia se conoció a través de una declaración oficial transmitida por el abogado Christian Schertz, quien precisó que “la pareja se separó de mutuo acuerdo hace algún tiempo”. El letrado agregó: “No se realizarán más declaraciones. Pido que se respete la privacidad de mis clientes y que se abstengan de realizar más consultas”. Así, el hermetismo reemplazó cualquier especulación pública, y los protagonistas optaron por un cierre sobrio y sin declaraciones emocionales.

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El anuncio fue oficializado por el abogado Christian Schertz, en un contexto de distancia intercontinental (REUTERS/Andreas Gebert)

En los últimos meses, las versiones sobre una posible crisis se habían intensificado debido al nuevo destino de Thomas Müller, quien dejó el Bayern Múnich tras 17 años y se sumó al Vancouver Whitecaps de la MLS. La mudanza implicó por primera vez en su carrera una vida alejada de Europa. Sin embargo, la ausencia de Lisa Müller en Norteamérica resultó debido a que ella optó por permanecer en Alemania por compromisos laborales y por la responsabilidad compartida en su criadero de caballos.

La distancia de más de 8.000 kilómetros y la decisión de continuar carreras en continentes diferentes fueron determinantes. Según el entorno del futbolista y lo expresado por ambos en entrevistas previas, la decisión no fue sencilla. “Como atleta, él sabe cuánto vivo para mi deporte. Como atleta, yo sé cuánto vive él para el suyo. La decisión de seguir trabajando en dos continentes no fue fácil para nosotros. No dejaríamos nuestro criadero solo durante un año”, relató Lisa Müller al referirse al proyecto ecuestre que dirigen juntos.

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Con el paso de los meses, la opción de mantener la relación a distancia no resistió el desgaste. Así se desvaneció una de las parejas más mediáticas y estables del deporte germano, marcada por el respeto mutuo y la cooperación profesional.

Actualmente el delantero alemán se desempeña en el Vancouver Whitecaps en la MLS (Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

El origen de la relación se remonta a 2007, cuando ambos tenían 18 años. Dos años después, en 2009, contrajeron matrimonio y comenzaron a construir una vida compartida que abarcó tanto lo personal como lo profesional. Juntos fundaron EU Insemination Station, una empresa dedicada a la cría de caballos, que les abrió una vía de ingresos adicional y los mantuvo conectados al mundo ecuestre.

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Mientras, Thomas Müller alcanzaba la cima del fútbol europeo y mundial, Lisa se consolidaba como una jinete profesional de doma clásica. Entre sus logros figura el triunfo en el Stuttgart Masters 2019, aunque su notoriedad pública estuvo muchas veces opacada por el rol de “esposa de...”, etiqueta que le costó años dejar atrás. “Al principio traté durante mucho tiempo de luchar contra eso y decir: soy más que eso, sé montar. Ahora ya no me importa”, reconoció Lisa Müller en una entrevista reciente con el medio alemán BILD.

El propio futbolista expresó en diversas ocasiones que, aunque no es experto en caballos, disfrutaba compartir el proyecto de su esposa y aportaba en la medida de lo posible. “A veces ayudo un poco, pero es asunto suyo. Lo disfruto mucho. Me hacen sentir cómodo, la actitud y cómo se ven y (la forma en que) viven sus vidas. Es divertido. Es fácil relajarse alrededor de los caballos”, confesó Thomas Müller en diálogo con The Sun.

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La dinámica de la pareja fue siempre particular: mientras uno brillaba en los estadios, la otra construía una carrera en el exigente mundo de la doma clásica. La convivencia de dos atletas de élite implicó acuerdos, sacrificios y una intensa agenda compartida y repartida entre competencias deportivas y gestiones empresariales.