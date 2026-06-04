Guatemala

El Ministerio de Educación de Guatemala prevé certificar a 23 mil 500 personas en 2026

La cartera busca dar reconocimiento oficial a oficios y saberes aprendidos de forma empírica para ampliar oportunidades laborales, con 20 mil acreditaciones en el país y 3,500 fuera, según la meta oficial

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Un grupo grande de hombres y mujeres sonríe y sostiene certificados en alto frente al edificio del Ministerio de Educación de Guatemala con banderas guatemaltecas.
Un grupo de personas celebra sus certificaciones frente al Ministerio de Educación de Guatemala, que proyecta otorgar 23.500 certificaciones para el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de Guatemala prevé certificar las capacidades de 23 mil 500 jóvenes y adultos durante 2026 para dar reconocimiento formal a oficios y conocimientos aprendidos de manera empírica, una acreditación que busca ampliar opciones de trabajo para personas que saben desempeñar una ocupación, pero no cuentan con documentos para demostrarlo.

Del total previsto, 20 mil certificaciones se entregarán en el país y 3,500 en el extranjero, según una publicación del Diario de Centro América que citó al viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa Carlos Aldana. El funcionario dijo al medio Diario de Centro América que la meta se ejecutará por medio de distintas jornadas.

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Aldana informó al medio Diario de Centro América que en mayo ya se realizó una jornada de evaluación que benefició a 1,209 personas en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Guatemala Norte, Guatemala Occidente, Jalapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, Sololá y Totonicapán.

Ocho jóvenes estudiantes de diversas etnias caminan sonriendo por un sendero de ladrillo en un campus universitario con edificios cubiertos de hiedra y árboles de otoño.
El Ministerio de Educación de Guatemala prevé certificar las capacidades de 23 mil 500 jóvenes y adultos durante 2026 para reconocer oficios y conocimientos aprendidos de manera empírica.

Las ocupaciones más evaluadas en esa primera jornada fueron bombero, agricultura cualificada en cultivo de hortalizas y cocina, según Aldana en Diario de Centro América. El viceministro también destacó certificaciones en repostería, limpieza, asistente de cocina, carpintería y electricidad.

El sistema se apoya en mil evaluadores voluntarios para llegar a los departamentos

Las jornadas de evaluación llegarán a distintos departamentos con apoyo de mil evaluadores voluntarios, porque la cartera no cuenta con recurso humano examinador propio, de acuerdo con Aldana en Diario de Centro América. El ministerio aplica dos tipos de evaluación: por experiencia o dominio de un oficio, y por formación.

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El Sistema de Certificación de Competencias, SCC, es el conjunto de normas y procedimientos que el Ministerio de Educación de Guatemala instituyó para valorar, reconocer y certificar saberes, conocimientos, capacidades, habilidades y competencias de personas que ejercen oficios y ocupaciones aprendidos a lo largo de la vida.

Según la descripción oficial, su finalidad es generar oportunidades de desarrollo social y laboral, mejorar las condiciones de vida, dignificar el empleo y fortalecer la autoestima de las personas.

Ese sistema otorga un reconocimiento formal de las competencias adquiridas y concede una acreditación ministerial vinculada al área técnica ocupacional. Su base legal es el Acuerdo Ministerial 3751 del 21 de diciembre de 2018.

La certificación está dirigida a personas desde los 15 años con experiencia comprobable en un oficio

El grupo meta del SCC tiene cobertura nacional y atiende, con enfoque inclusivo, a personas desde los 15 años vinculadas a un saber, oficio, experiencia u ocupación.

Su propósito incluye certificar capacidades adquiridas a lo largo de la vida para el trabajo y el emprendimiento, ofrecer formación complementaria para actualizar conocimientos y reconocer socialmente los oficios y ocupaciones.

Para postularse, las personas deben integrar grupos de al menos 15 participantes con experiencia en la ocupación en la que buscan certificarse.

También deben presentar una nota de solicitud de evaluación ante la unidad del SCC en la Dirección Departamental de Educación correspondiente y completar un formulario de inscripción por cada postulante.

Entre los requisitos figuran el cumplimiento de la documentación de identificación, una fotocopia legible del Documento Personal de Identificación para mayores de 18 años, una fotocopia legible de la partida de nacimiento para menores de 18 años y carné consular o pasaporte.

El ministerio también solicita una carta de recomendación o de respaldo sobre la experiencia práctica y exige entre 3 y 5 años de experiencia mínima en la ocupación.

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